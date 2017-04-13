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BRIEF-Ontario budget date set for April 27
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April 13, 2017 / 5:00 PM / 4 months ago

BRIEF-Ontario budget date set for April 27

Reuters Staff

1 Min Read

TORONTO, April 13 (Reuters) - ONTARIO FINANCE MINISTER SOUSA SAYS PROVINCE'S BUDGET WILL TAKE PLACE ON APRIL 27 ONTARIO FINANCE MINISTER SAYS PROVINCE'S REAL GDP INCREASED BY 2.7 PCT IN 2016 ONTARIO FINANCE MINISTER SAYS PROVINCE WILL DELIVER ON COMMITMENT TO BALANCE BUDGET THIS YEAR ONTARIO REAL GDP INCREASED 0.5 PCT IN Q4 2016 COMPARED WITH 0.7 PCT IN Q3 ONTARIO FINANCE MINISTER SAYS CONCERNED ABOUT SPECULATORS PLAYING THE HOUSING MARKET, LIMITING SUPPLY ONTARIO FINANCE MINISTER SAYS WILL OUTLINE HOUSING PLANS IN THE COMING DAYS (Reporting by Matt Scuffham)

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