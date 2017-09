Nov 5 (Reuters) - Compania Espanola De Viviendas En Alquiler SA :

* 9-month revenue up 2.6 percent to 11.2 million euros

* 9-month profit after tax up 99.2 percent to 3.5 million euros

* 9-month hotel revenue up 12.5 percent to 2.4 million euros