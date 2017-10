TABLE-Prices of rare earths in China

HONG KONG, March 9 (Reuters) - Following is a table of spot prices of major rare earths in China as of March 9, in yuan. PRODUCT GRADE UNIT PRICE (March 9) VS March 2 Rare Earth Carbonate REO 42.0-45.0% Tonne 68000-70000 0 Lanthanum Oxide La2O3/TREO 99.5-99.9% Tonne 75000-80000 0 Cerium Oxide CeO2/TREO 99.5-99.9% Tonne 80000-90000 0 Praseodymium Oxide Pr6O11/TREO 99.0-99.9% Tonne 440000-460000 -5000 Neodymium Oxide Nd2O3/TREO 99.0-99.9% Tonne 470000-480000 -20000 Samarium Oxide Sm2O3/TREO 99.5-99.9% Tonne 85000-90000 0 Europium Oxide Eu2O3/TREO 99.95-99.99% Kg 8000-8200 -150 Gadolinium Oxide Gd2O3/TREO 99.5-99.9% Tonne 120000-125000 -5000 Terbium Oxide Tb4O7/TREO 99.95-99.99% Kg 5300-5500 -500 Dysprosium Oxide Dy2O3/TREO 99.5-99.9% Kg 3900-4000 0 Erbium Oxide Er2O3/TREO 99.5-99.9% Tonne 570000-580000 -20000 Yttrium Oxide Y2O3/TREO 99.995-99.999% Tonne 168000-170000 -8500 Pr-Nd Oxide (Nd2O3+Pr6O11)/TREO>75.0% Tonne 340000-350000 -7500 Lanthanum Metal La/TREM>99.0% Tonne 110000-115000 -5000 Cerium Ce/TREM>99.0% Tonne 200000-205000 0 Praseodymium Pr/TREM 96.0-99.0% Tonne 580000-600000 -35000 Neodymium Nd/TREM 99.0-99.9% Tonne 630000-650000 -45000 Terbium Tb/TREM>99.9% Kg 10000-10100 0 Dysprosium Dy/TREM>99% Kg 6200-6300 0 Yttrium Y/TREM 99.9-99.95% Kg 360-370 0 La-De Metal Ce/TREM>65.0% TREM>98.5% Tonne 110000-120000 -2500 Pr-Nd alloy metal Pr/TREM 20-25% Nd/TREM Tonne 440000-450000 -7500 75-80% TREM>98.5% Pr-Nd-Dy alloy metal TREM>99.0% Tonne 390000-400000 -17500 Battery-grade mix TREM>99.0% Nd/TREM>15% Tonne 290000-300000 0 Ferro-dysprosium alloy Dy80% Tonne 4300000-4400000 -100000 Note: lanthanum (La), dysprosium (Dy), cerium (Ce), neodymium (Nd), praseodymium (Pr), terbium (Tb), europium (Eu),ytterbium (Yb),samarium (Sm) Source: Shanghai Non Ferrous Trade Association, www.smm.cn ($1= 6.3053 yuan) (Editing by Ken Wills)