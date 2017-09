BRIEF-A-shares of Eight companies will start trading on Jan 21 in Shenzhen

Jan 20 (Reuters) - A-shares of eight companies will start trading on the Shenzhen Stock Exchange on January 21, including:

* Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co Ltd

* Shanghai Liangxin Electrical Co Ltd

* Changzhou Guangyang Bearing Co Ltd

* Zhejiang Wolwo Bio-Pharmaceutical Co Ltd

* Truking Technology Ltd

* Guangdong Qtone Education Co Ltd

* Hangzhou Sunrise Technology Co Ltd

* Chengdu Tianbao Heavy Industry Co Ltd

Source text in Chinese:

Xinbao Electrical: link.reuters.com/kum26v

Liangxin Electrical: link.reuters.com/mum26v

Wolwo Bio-Pharmaceutical: link.reuters.com/num26v

Truking Technology: link.reuters.com/pum26v

Guangyang Bearing: link.reuters.com/rum26v

Qtone Education: link.reuters.com/sum26v

Tianbao Heavy: link.reuters.com/vum26v

Sunrise Technology: link.reuters.com/tum26v

Further company coverage: