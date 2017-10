RIO DE JANEIRO, 17 Mai (Reuters) - A Agência Nacional de Petróleo (ANP) não encontrou mancha de óleo próximo à plataforma P-57, da Petrobras, no campo de Jubarte, na costa do Espírito Santo, em voo junto com a Marinha, disse o órgão regulador em nota nesta quinta-feira. (Reportagem de Jeb Blount e Sabrina Lorenzi; edição de Gustavo Bonato)