BRF inicia construção de fábrica de R$70 mi para processar leite

SÃO PAULO, 31 Mai (Reuters) - A Brasil Foods investirá 70 milhões de reais na construção uma unidade de processamento de leite em Barra do Piraí, no Rio de Janeiro, informou a companhia nesta quinta-feira.

Em nota, a Brasil Foods informou que a capacidade da nova unidade será de 15 milhões de litros por mês, para produção de itens que serão comercializados pela marca Elegê.

“Vamos investir mais de 70 milhões de reais na idealização do projeto, que atenderá as regiões Sudeste e potencialmente Nordeste”, disse em nota Fábio Medeiros, vice-presidente da unidade de lácteos da BRF.

A BRF disse que vem buscando consolidar sua posição no mercado brasileiro. No caso do leite UHT, o plano é otimizar as fábricas conforme sua localização, modernizar as linhas de produção e viabilizar sinergias entre as plantas.

Segundo a nota, das 61 unidades produtivas que a BRF mantém no Brasil, 14 processam itens lácteos.

O movimento ocorre em meio ao esforço de empresas concorrentes de reforçar sua atuação no segmento diante da perspectiva de boa demanda interna.

A própria BRF anunciou no início de maio investimento para reposicionar marcas e em novos produtos da Batavo, a terceira no ranking de lácteos, com vista no consumo das classes C, D e E.

Já a Vigor, divisão de lácteos do JBS, maior produtor mundial de carne bovina, está em processo de listagem na bolsa de São Paulo. Na operação, a quarta empresa no segmento de lácteos será separada do Grupo JBS em uma operação de troca voluntária de ações. (Por Fabíola Gomes e Fábio Couto; Edição de Gustavo Bonato)