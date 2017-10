ATUALIZA 1-Novozymes diz que busca produzir enzimas no Brasil

(Texto atualizado com mais informações e declarações)

COPENHAGUE, 23 Mai (Reuters) - A produtora dinamarquesa Novozymes fornecerá tecnologia de enzimas para uma avançada planta de biocombustíveis no Brasil em 2013 e está buscando estabelecer a produção de enzimas no país, disse a companhia.

A Novozymes disse que irá fornecer a tecnologia para a unidade de etanol celulósico planejada pela empresa brasileira de bioenergia GraalBio, que terá capacidade anual de 82 milhões de litros (22 milhões de galões) no Estado de Alagoas.

A GraalBio tem planos de iniciar a produção em dezembro de 2013, utilizando bagaço e palha de cana-de-açúcar.

A Novozymes fornecerá a tecnologia enzimática necessária, enquanto a Beta Renewables e a Chemtex, ambas parte do grupo químico italiano Mossi & Ghisolfi (M&G), fornecerão outros processos tecnológicos e de engenharia.

“A indústria de biocombustíveis avançados está decolando no Brasil e estamos confiantes de que o etanol celulósico vai desempenhar um papel significativo na futura matriz energética brasileira”, disse o vice-Presidente executivo da Novozymes Peder Holk Nielsen.

“Para apoiar isto, nós procuramos estabelecer novas unidades de produção de enzimas no Brasil... A localização das novas plantas, entre outras coisas, depende de onde a indústria deverá se intensificar,” completou ele.

Algumas vezes chamado de “biocombustível de segunda geração”, o etanol celulósico é feito de sobras de plantas, com a quebra das cadeias de celulose, ao contrário do etanol de primeira geração que utiliza açúcares extraídos da cana ou do milho, por exemplo. (Reportagem de John Acher) REUTERS PM GB FG