Monsanto eleva projeção de lucro para 2012; ações sobem

Por Carey Gillam

30 Mai (Reuters) - As ações da gigante agrícola global Monsanto subiram mais de 3 por cento depois que a maior empresa de sementes do mundo disse nesta quarta-feira que espera que os lucros no ano fiscal de 2012 cresçam 25 por cento ante o ano passado, com crescimento sólido também em 2013.

O presidente da companhia Hugh Grant disse que a Monsanto está elevando a projeção de lucros por ação para entre 3,65 a 3,70 dólares em operações correntes e entre 3,73 e 3,78 dólares em bases reportadas.

O fluxo de caixa livre para o ano inteiro deve crescer para o teto da intervalo anterior, entre 1,7 e 1,8 bilhão de dólares, disse a companhia.

A Monsanto espera crescimento contínuo em 2013.

As ações da empresa subiram mais de 3 por cento a 77,35 dólares a partir da notícia, chegaram a cair levemente no meio da manhã, mas voltaram a operar em alta por volta das 13h55 (horário de Brasília).

A expansão da área plantada com milho e soja nos Estados Unidos foi apontada como chave para os bons resultados. Além disso, as vendas de milho no Brasil foram acima do esperado e houve crescimento de área plantada em regiões importantes do leste europeu, segundo a companhia.

(Reportagem de Carey Gillam)

