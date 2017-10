Irã compra trigo dos EUA apesar de tensão sobre programa nuclear

Por Emily Stephenson

WASHINGTON, 1 Mar (Reuters) - O Irã fez uma rara compra de trigo dos Estados Unidos, enquanto tenta fazer um estoque de alimentos em meio às sanções impostas por EUA e Europa por conta de seu programa nuclear, disse o governo norte-americano nesta quinta-feira.

O Departamento de Agricultura norte-americano (USDA) reportou que o Irã comprou cerca de 120 mil toneladas de trigo dos EUA --suficiente para abastecer duas grandes embarcações.

Quaisquer vendas de grãos ao Irã exigem uma aprovação do Tesouro norte-americano, disse a porta-voz do USDA, Sally Klusaritz.

Não ficou imediatamente claro quem fez a venda ou se o Tesouro norte-americano aprovou a venda antes de ser anunciada pelo USDA, mais cedo nesta quinta-feira. Também não ficou claro como o acordo seria financiado.

O trigo duro vermelho de inverno foi vendido para entrega em 31 de maio, disse o USDA. Essa variedade de trigo para exportação a partir do Golfo dos EUA custa mais de 300 dólares por tonelada, além de 75 dólares por tonelada de frete para o Oriente Médio, de acordo com a Reuters e dados da indústria.

A carga de trigo vale pelo menos 46 milhões de dólares e provavelmente muito mais, devido aos prêmios de risco que as companhias normalmente cobram do Irã.

Os Estados Unidos impuseram sanções com alvo no mercado de petróleo do país e pagamentos do banco central, para pressionar Teerã a acabar com seu programa nuclear.

As sanções estão comprimindo as exportações de petróleo do Irã mesmo antes de entrarem em vigor em junho, disse um órgão consultivo norte-americano em relatório na quarta-feira.

A Cargill, gigante norte-americana do agronegócio, disse no início de fevereiro ainda estar embarcando grãos ao Irã, apesar dos sinais de que o país enfrentava dificuldades para processar os pagamentos.

Por lei, exportadores devem reportar imediatamente ao USDA a venda de 100 mil toneladas ou mais de uma commodity, feita a um único destino em um dia. Vendas de menores quantidades são reportadas semanalmente.

(Reportagem adicional de Karl Plume em Chicago)

