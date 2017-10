COMPETITIVE MUNICIPAL SALE CALENDAR

July 24 () - *=BANK QUALIFIED RATING BIDDING MDY/S&P/FITCH ($MIL) ISSUER DEADLINE (EST) [Jul. 24] Aaa 74.56 Portland, OR, RE 11:00 AM A1 26.00 Woodland SD #404, WA, GO 11:30 AM Aa2 A+ 20.00 Washington ESD #6, AZ, GO 12:00 PM AA 6.77 Killeen, TX, GO 10:30 AM MIG1 19.75 St Louis County, MO 10:30 AM 43.48 Broomfield Swr Activity Ent, CO, RE 12:00 PM Aa2 *2.64 Crystal, MN, GO 11:00 AM Aaa AAA 33.28 Naperville, IL, GO 11:00 AM Aaa 14.39 New Berlin, WI, GO 11:00 AM Aaa 2.14 New Berlin, WI, GO 11:00 AM *1.80 Ogdensburg, NY 10:30 AM *3.00 Princeton ISD, TX, GO 11:30 AM Aa1 AAA 93.03 Fairfax County, VA, RE 10:45 AM Aa3 12.89 Adair Co SD Fin Corp, KY, RE 11:00 AM 9.50 Albany Co BOCES, NY 11:00 AM *9.80 Brockton Area Trans Auth, MA 11:00 AM *2.80 Cedar Grove Twp, NJ 11:00 AM *6.00 Columbia Heights ISD #13, MN 12:00 PM AA- *1.17 Dayton, MN, GO 12:00 PM A *1.50 Farmersville, TX, GO 12:00 PM *5.23 Gates Chili Ctrl SD, NY 11:00 AM Aa3 *1.84 Gates Chili Ctrl SD, NY, GO 11:00 AM Aa2 *6.00 Lufkin ISD, TX, GO 12:00 PM MIG1 50.00 Manatee Co SD, FL 11:00 AM 12.00 Manhasset UFSD, NY 11:00 AM Aa2 AA 361.30 Pennsylvania, PA, GO 11:00 AM AA 2.14 Portage, MI, GO 11:00 AM *1.45 Ringwood Borough, NJ 11:00 AM SP-1+ 5.82 Shelton, CT, GO Bond Antic 11:00 AM A2 *1.15 Spirit Lake, IA, GO 12:00 PM *4.93 Spirit Lake, IA, RE 12:00 PM Aa1 39.08 Virginia Hsg Dev Auth, VA, RE 11:00 AM 15.03 West Seneca (Town), NY 11:00 AM AA+ *3.64 York (Town), ME, GO 11:00 AM *1.93 East Rockaway Vlg, NY 11:30 AM *1.50 Keansburg Borough, NJ 11:30 AM *1.57 Martinsburg (Town), NY 11:30 AM 28.50 Northern Adirondack Ctrl SD, NY 11:30 AM AA 2.24 Shelton, CT, GO 11:30 AM AA 4.00 Shelton, CT, GO 11:30 AM Aa1 75.00 Virginia Hsg Dev Auth, VA, RE 11:30 AM [Jul. 25] A1 AA 90.48 Santa Clara Co Fin Auth, CA, RE 12:30 PM AAA 13.21 Des Moines, IA, GO 11:00 AM AAA 10.83 Des Moines, IA, GO 11:00 AM AAA 13.03 Des Moines, IA, GO 11:00 AM Aaa AAA 10.24 Sedgwick County, KS, GO 11:00 AM *4.60 Valley View SD #58, AR, GO 11:00 AM AAA *1.45 Great Neck Vlg, NY, GO 10:30 AM Aaa AAA 14.69 Sedgwick Co Pub Bldg Comm, KS, RE 11:30 AM 11.75 Billerica (Town), MA 11:00 AM 56.92 Brazosport ISD, TX, GO 12:00 PM 24.00 East Islip UFSD, NY 11:00 AM *8.00 Hillside Twp, NJ 11:00 AM 13.89 Hopatcong Borough, NJ 11:00 AM *3.13 Kings Point Vlg, NY 11:00 AM *6.97 Lincoln Co SD Fin Corp, KY, RE 11:00 AM *4.94 Lockport, NY 11:00 AM *1.96 Manchester Essex Reg SD, MA, GO 11:00 AM AA+ *1.90 N Spencer Co Sch Corp, IN, GO 11:00 AM 14.14 Rye City SD, NY, GO 11:00 AM *1.38 S Glens Falls Ctrl SD, NY 11:00 AM AA *1.89 Shenendehowa Ctrl SD, NY, GO 11:00 AM 33.78 Siloam Springs SD #21, AR, GO 12:00 PM Aa1 16.79 Southampton (Town), NY, GO 11:00 AM 11.00 Westhampton Beach UFSD, NY 11:00 AM *5.20 Dover Twp Swr Auth, PA, RE 11:15 AM A1 20.60 Lockport City SD, NY, GO 11:15 AM *8.25 Keyport Borough, NJ 11:30 AM 9.22 Lockport City SD, NY 11:30 AM A1 *9.25 Olean, NY, GO 11:30 AM 3.30 Seaside Heights Borough, NJ 11:30 AM *4.86 Marion Co SD Fin Corp, KY, RE 12:00 PM A- *3.36 St John Pub SD Bldg Auth, ND, RE 01:00 PM AA- *5.09 Rock Vly Comm SD, IA, GO 02:00 PM 14.93 Siloam Springs SD #21, AR, GO 02:00 PM A- *3.14 Reading Comm Schs, MI, GO 02:00 PM [Jul. 26] 17.86 Johnson Co Pub Bldg, KS, RE 10:30 AM 41.07 Johnson County, KS, GO 10:30 AM 28.09 Johnson County, KS, GO 10:30 AM AA- *2.87 Altoona, WI, GO 11:00 AM AA 40.38 Irving, TX, RE 11:00 AM AAA 23.46 Irving, TX, GO 11:00 AM *5.71 Lumberton MUD, TX, RE 11:00 AM Aa2 AA+ 14.05 Maryland Stadium Auth, MD, RE 10:00 AM Aa2 2.80 Winnebago County, IL, GO 11:00 AM *1.05 Acton-Boxborough Reg SD, MA, GO 11:00 AM *2.43 Blasdell Vlg, NY 11:00 AM 17.66 East Brunswick Twp, NJ 11:00 AM *4.30 Hazard ISD Fin Corp, KY, RE 11:00 AM 12.57 Ithaca, NY 11:00 AM A2 2.41 Jackson Vlg, WI, GO 12:00 PM 1.14 Kiryas Joel Vlg, NY 11:00 AM Aa3 14.13 Malverne UFSD, NY, GO 11:00 AM *1.54 Minisink Vly Ctrl SD, NY 11:00 AM A- *2.86 Montgomery, TX, GO 12:00 PM *1.43 Moonachie Borough, NJ, GO 11:00 AM AA 16.66 North Brunswick Twp, NJ, GO 11:00 AM SP-1+ 28.38 North Brunswick Twp, NJ 11:00 AM 15.00 Rome CSD, NY 11:00 AM *4.36 Saddle River Borough, NJ 11:00 AM *1.02 Southampton Twp, NJ 11:00 AM A+ *3.00 First Colony MUD #9, TX, GO 03:00 PM [Jul. 27] *1.02 Mechanicville CSD, NY 11:00 AM [Jul. 30] 1.19 Algoma, WI 10:30 AM *1.10 Aitkin ISD #1, MN, GO 11:00 AM 6.21 Rockford, IL, GO 11:00 AM 32.48 West St Paul ISD #197, MN, GO 11:00 AM 1.54 Rockford, IL, GO 11:30 AM *4.06 Grapeland ISD, TX, GO 12:00 PM 1.85 Rockford, IL, GO 12:00 PM *7.79 Pennridge SD, PA, GO 11:15 AM A+ *2.04 Hamshire-Fannet ISD, TX, GO 02:00 PM 7.07 Polk County, IA, GO 03:00 PM [Jul. 31] 4.16 Crossville, TN, GO 11:00 AM 3.79 Crossville, TN, GO 11:00 AM 9.05 Crossville, TN, GO 11:00 AM 20.66 Minnesota, MN, RE 11:00 AM AA 11.34 Walnut Creek SD, CA, GO 01:00 PM *8.02 Streamwood Vlg, IL, GO 11:30 AM 56.50 Bangor, ME, GO 11:00 AM 10.20 Miller Place UFSD, NY 11:00 AM 12.00 Mineola UFSD, NY 11:00 AM 41.20 Newport News, VA, GO 11:00 AM *3.82 Montgomery Co MUD #84, TX, GO 01:00 PM 13.02 Oldham Co SD Fin Corp, KY, RE 01:00 PM [Aug. 01] MIG1 5.00 Davis County, UT 11:30 AM SP-1+ *1.35 Farmington ISD #192, MN 11:00 AM 4.20 Monticello ISD #882, MN 11:00 AM *1.35 Swanville ISD #486, MN 11:00 AM Aaa AAA 430.00 Maryland, MD, GO 10:30 AM Aaa AAA 20.00 Maryland, MD, GO 10:45 AM *7.58 Cedar Grove Twp BOE, NJ, GO 11:00 AM *6.14 Geneva, NY 11:00 AM 18.00 Lafourche Par SD #1, LA, GO 12:00 PM 9.17 Marblehead (Town), MA, GO 11:00 AM 14.91 Marblehead (Town), MA 11:00 AM Aaa AAA 15.32 Maryland, MD, GO 11:00 AM *4.00 North Salem Ctrl SD, NY 11:00 AM Aaa AAA 66.28 Virginia Pub Sch Auth, VA, RE 11:00 AM Aaa AAA 187.60 Maryland, MD, GO 11:15 AM *2.70 Fort Bend Co Levee Imp Dt #10, TX 12:30 PM 26.00 Norwalk, CT, GO 12:00 PM [Aug. 02] 29.00 Iowa BOR, IA, RE 11:00 AM 5.21 Shiloh Vlg SD #85, IL, GO 11:00 AM 27.00 Univ of Iowa Facs Corp, IA, RE 11:00 AM 5.00 Cortland County, NY, GO 11:00 AM *3.54 Washington Twp (Warren Co), NJ, GO 11:00 AM *2.80 Haddam (Town), CT, GO 11:30 AM [Aug. 06] AAA *6.00 Buffalo Grove Vlg, IL, GO 11:00 AM *9.13 Basehor, KS, GO 11:30 AM 3.16 Gardner Pub Bldg Comm, KS, RE 12:00 PM *1.98 New York Mills ISD #553, MN 12:00 PM 8.54 Robbinsdale ISD #281, MN, GO 12:00 PM *1.80 Fergus Falls, MN, GO 12:30 PM *5.95 Fergus Falls, MN, GO 12:30 PM [Aug. 07] 6.80 NE Wisconsin Tech Coll Dt, WI, GO 11:00 AM A+ *7.00 Wasco Union HSD, CA, GO 01:00 PM *6.70 Lyle ISD #497, MN, GO 11:30 AM 13.50 St James Par SD #1, LA, GO 07:00 PM [Aug. 08] *2.70 Bloomer, WI, RE 11:00 AM [Aug. 13] 6.37 Moorhead, MN, RE 11:00 AM [Aug. 14] *3.95 River Falls, WI, GO 11:00 AM *1.20 Red Rock Ctrl ISD #2884, MN 12:00 PM [Aug. 15] *2.64 Chisago County, MN, GO 12:00 PM 24.81 Chisago County, MN, GO 12:00 PM [Aug. 16] *5.09 Goodhue County, MN, GO 11:00 AM 1.30 Goodhue County, MN, GO 11:00 AM *2.11 Minnewaska ISD #2149, MN 11:00 AM *3.50 Waseca ISD #829, MN 11:00 AM [Aug. 21] 25.00 St Charles Par SD #1, LA, GO 12:00 PM [Aug. 22] *2.30 Deer River ISD #317, MN 11:00 AM A *2.88 Tipton Comm SD, IA, RE 11:00 AM [Aug. 27] 27.15 Watertown-Mayer ISD #111, MN, GO 11:00 AM