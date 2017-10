COMPETITIVE MUNICIPAL SALE CALENDAR

*=BANK QUALIFIED RATING BIDDING MDY/S&P/FITCH ($MIL) ISSUER DEADLINE (EST) [Jul. 30] MIG1 1.19 Algoma, WI 10:30 AM *8.30 Bay City SD, MI 09:45 AM *1.10 Aitkin ISD #1, MN, GO 11:00 AM 6.21 Rockford, IL, GO 11:00 AM 32.48 West St Paul ISD #197, MN, GO 11:00 AM *4.80 Rockford Pub Schs, MI 10:15 AM 1.54 Rockford, IL, GO 11:30 AM A+ 6.58 Stephenville ISD, TX, GO 11:30 AM A *4.06 Grapeland ISD, TX, GO 12:00 PM *7.72 Lowell Reg Trans Auth, MA 11:00 AM 1.85 Rockford, IL, GO 12:00 PM *7.79 Pennridge SD, PA, GO 11:15 AM BBB- *5.00 Fort Bend Co MUD #134C, TX, GO 01:00 PM A+ *2.04 Hamshire-Fannet ISD, TX, GO 02:00 PM Aaa AAA 7.07 Polk County, IA, GO 03:00 PM [Jul. 31] AA *8.32 Walnut Creek SD, CA, GO 12:30 PM AA- 4.16 Crossville, TN, GO 11:00 AM AA- 3.79 Crossville, TN, GO 11:00 AM AA- 9.05 Crossville, TN, GO 11:00 AM 11.90 Fountain Lake SD #18, AR, GO 11:00 AM AAA 20.66 Minnesota, MN, RE 11:00 AM *8.02 Streamwood Vlg, IL, GO 11:30 AM 12.67 Amsterdam, NY 11:00 AM Aa2 AA 56.50 Bangor, ME, GO 11:00 AM *5.91 Branford (Town), CT 11:00 AM MIG1 71.30 Charleston Co SD, SC 11:00 AM *5.00 Edgefield Co SD, SC, GO 11:00 AM 3.25 Glassboro Borough, NJ 11:00 AM 10.20 Miller Place UFSD, NY 11:00 AM 12.00 Mineola UFSD, NY 11:00 AM 18.15 Robbinsville Twp, NJ 11:00 AM 13.50 Rockingham County, NH 11:00 AM 10.61 Scotia Glenville Ctrl SD, NY 11:00 AM A2 *4.34 Trinity ISD, TX, GO 12:00 PM *3.23 Huron, OH, GO 11:30 AM *6.80 Mahwah Twp, NJ 11:30 AM *6.00 Ogdensburg Enlarged CSD, NY 11:30 AM *6.73 Thomaston (Town), CT 11:30 AM Aa2 AA+ 10.09 Vermont, VT, RE 11:30 AM BBB- *3.82 Montgomery Co MUD #84, TX, GO 01:00 PM *4.97 Forrest City SD #7, AR, GO 02:00 PM 13.17 Oldham Co SD Fin Corp, KY, RE 01:00 PM [Aug. 01] AA 49.35 Santa Clara USD, CA, GO 12:05 PM MIG1 5.00 Davis County, UT 11:30 AM SP-1+ *1.35 Farmington ISD #192, MN 11:00 AM *1.95 Forrest City SD #7, AR, GO 11:00 AM *1.35 Swanville ISD #486, MN 11:00 AM Aaa AAA 430.00 Maryland, MD, GO 10:30 AM Aaa AAA 20.00 Maryland, MD, GO 10:45 AM AA *7.58 Cedar Grove Twp BOE, NJ, GO 11:00 AM *4.00 East Rockaway UFSD, NY 11:00 AM *6.14 Geneva, NY 11:00 AM 10.00 Greater Attleboro Trans Reg, MA 11:00 AM *1.15 Harlan Co SD Fin Corp, KY, RE 11:00 AM 18.00 Lafourche Par SD #1, LA, GO 12:00 PM *2.64 Lumberton Twp, NJ 11:00 AM 1.32 Mahopac Ctrl SD, NY 11:00 AM SP-1+ 14.91 Marblehead (Town), MA 11:00 AM AAA 9.17 Marblehead (Town), MA, GO 11:00 AM Aaa AAA 15.32 Maryland, MD, GO 11:00 AM 11.39 Methuen, MA, GO 11:00 AM 15.00 Methuen, MA 11:00 AM 43.00 Monroe Twp (Middlesex Co), NJ 11:00 AM 4.20 Monticello ISD #882, MN 12:00 PM *4.00 North Salem Ctrl SD, NY 11:00 AM *3.50 Oneonta CSD, NY 11:00 AM SP-1 157.56 Oyster Bay (Town), NY 11:00 AM *1.60 Red Bank Borough, NJ 11:00 AM 18.84 Tarrytowns UFSD, NY 11:00 AM Aaa AAA 66.28 Virginia Pub Sch Auth, VA, RE 11:00 AM *4.53 Voorhees Twp, NJ 11:00 AM Aaa AAA 187.60 Maryland, MD, GO 11:15 AM 30.08 Monroe Twp (Middlesex Co), NJ, GO 11:15 AM *2.70 Fort Bend Co Levee Imp Dt #10, TX 12:30 PM *5.49 Jackson Twp, NJ 11:30 AM 1.62 Kentucky Interl Sch Transp, KY, RE 11:30 AM *6.67 Daviess County, KY, GO 12:00 PM *1.74 Daviess County, KY, GO 12:00 PM Aaa AAA 26.00 Norwalk, CT, GO 12:00 PM 31.43 Russellville SD #14, AR, GO 02:00 PM *1.56 Woodford County, KY, GO 01:00 PM [Aug. 02] AA- 4.88 El Dorado Union HSD, CA, GO 11:35 AM Aaa AAA 17.16 Colorado Wtr Res Pwr Dev Auth, CO 11:00 AM AA- 41.49 El Dorado Union HSD, CA, GO 12:05 PM Aa1 A+ 29.00 Iowa BOR, IA, RE 11:00 AM 22.60 Marshall ISD #413, MN, GO 11:00 AM 307.68 Missouri Bd Pub Bldgs, MO, RE 11:00 AM *5.21 Shiloh Vlg SD #85, IL, GO 11:00 AM Aa1 AA 27.00 Univ of Iowa Facs Corp, IA, RE 11:00 AM *2.50 E Bloomfield-Holcomb Fire Dt, NY 10:30 AM AAA 67.80 Orange Co Sanit Dt, CA, RE 10:45 AM *1.10 Bath Vlg, NY 11:00 AM *1.03 Bradley Beach Borough, NJ 11:00 AM *5.00 Cortland County, NY, GO 11:00 AM *6.30 Elmwood Pk Borough, NJ 11:00 AM *3.00 Hillside Twp, NJ 11:00 AM *4.96 Hull (Town), MA, GO 11:00 AM A+ 14.62 Kentucky Rural Wtr Fin, KY, RE 11:00 AM *1.45 Lewis County, NY, Bond Antic 11:00 AM *5.95 Pt Pleasant Beach Borough, NJ 11:00 AM 12.27 Rahway, NJ 11:00 AM *3.54 River Vale Twp, NJ 11:00 AM Aa3 A+ 66.94 Rochester, NY, GO 11:00 AM *2.72 Scottsville Vlg, NY 11:00 AM *5.76 Springfield Twp, NJ 11:00 AM 20.50 Syosset Ctrl SD, NY 11:00 AM *3.54 Washington Borough, NJ, GO 11:00 AM VMIG4 8.67 Rochester, NY 11:15 AM *1.80 Dunkirk, NY 11:30 AM *3.00 Fishkill (Town), NY 11:30 AM *5.78 Franklin Co SD Fin Corp, KY, RE 11:30 AM *2.80 Haddam (Town), CT, GO 11:30 AM *7.80 Verona Twp, NJ 11:30 AM [Aug. 06] Aaa AAA *6.00 Buffalo Grove Vlg, IL, GO 11:00 AM Aa1 7.11 Flower Mound (Town), TX, GO 11:00 AM *9.31 Basehor, KS, GO 11:30 AM 3.16 Gardner Pub Bldg Comm, KS, RE 12:00 PM *1.98 New York Mills ISD #553, MN 12:00 PM 8.54 Robbinsdale ISD #281, MN, GO 12:00 PM *1.80 Fergus Falls, MN, GO 12:30 PM *5.95 Fergus Falls, MN, GO 12:30 PM 7.62 Leawood, KS 01:00 PM *3.88 Oxford (Town), MA, GO 12:00 PM 4.99 Leawood, KS, GO 02:00 PM [Aug. 07] 338.73 Washington, WA, GO 10:00 AM 16.99 Washoe County, NV, GO 10:00 AM 364.55 Washington, WA, GO 10:30 AM 24.99 Washoe County, NV, GO 10:30 AM 85.39 Washington, WA, GO 11:30 AM Aa1 AA+ 23.99 East Bay Reg Pk Dt, CA, GO 12:30 PM 2.50 Minnesota, MN, GO 10:30 AM 234.00 Minnesota, MN, GO 11:00 AM A1 1.44 Prairie du Chien, WI, GO 11:00 AM *7.00 Wasco Union HSD, CA, GO 01:00 PM 12.40 Wauwatosa, WI, GO 11:00 AM *5.95 Johnstown, NY 10:30 AM *6.70 Lyle ISD #497, MN, GO 11:30 AM 1.88 Middle Country Ctrl SD, NY 10:30 AM 38.50 Middle Country Ctrl SD, NY 10:30 AM 422.00 Minnesota, MN, GO 11:30 AM *1.37 Bridgewater (Town), MA, GO 11:00 AM 10.80 Clark Co SD Fin Corp, KY, RE 11:00 AM 18.00 Deer Pk UFSD, NY 11:00 AM *10.00 Dickinson County, IA, GO 12:00 PM *1.80 Fort Scott, KS, GO 12:00 PM *5.16 Park Ridge Borough, NJ, GO 11:00 AM 17.50 Port Washington UFSD, NY 11:00 AM *6.85 Naples Ctrl SD, NY 11:15 AM 13.50 St James Par SD #1, LA, GO 07:00 PM [Aug. 08] *2.70 Bloomer, WI, RE 11:00 AM *4.00 Auburn CSD, NY 11:00 AM *3.30 Montgomery Co MUD #95, TX, GO 12:00 PM *8.00 St Charles Par Hosp Svc Dt #1, LA, GO 12:00 PM 6.00 St Charles Par Hosp Svc Dt #1, LA, GO 12:00 PM *4.55 Harris Co MUD #396, TX, GO 01:00 PM [Aug. 09] *1.60 Fort Bend Co MUD #158, TX, GO 11:30 AM AA+ *2.62 Hedwig Vlg, TX, GO 12:00 PM [Aug. 13] 6.37 Moorhead, MN, RE 11:00 AM *3.00 Rocori Area ISD #750, MN 11:00 AM 3.30 Washington County, WI, GO 11:00 AM *9.80 Linn Co USD #346, KS, GO 12:00 PM 6.06 Monticello ISD #882, MN, GO 12:00 PM *3.00 Crookston ISD #593, MN 01:00 PM *2.38 Lindsborg, KS 03:00 PM [Aug. 14] *3.95 River Falls, WI, GO 11:00 AM *1.20 Red Rock Ctrl ISD #2884, MN 12:00 PM [Aug. 15] *1.73 Lakeside MUD #3, TX, GO 11:00 AM *2.64 Chisago County, MN, GO 12:00 PM 24.81 Chisago County, MN, GO 12:00 PM *3.00 Holdingford ISD #738, MN 01:00 PM [Aug. 16] *5.09 Goodhue County, MN, GO 11:00 AM 1.30 Goodhue County, MN, GO 11:00 AM *2.11 Minnewaska ISD #2149, MN 11:00 AM *3.50 Waseca ISD #829, MN 11:00 AM 8.50 West St Paul ISD #197, MN 12:00 PM [Aug. 20] *1.30 Fridley, MN, GO 01:00 PM [Aug. 21] 9,800.00 Texas, TX 11:00 AM *2.98 De Pere, WI, GO 11:30 AM 2.85 De Pere, WI, GO 11:30 AM 25.00 St Charles Par SD #1, LA, GO 12:00 PM [Aug. 22] *2.30 Deer River ISD #317, MN 11:00 AM A *2.88 Tipton Comm SD, IA, RE 11:00 AM *1.88 Zumbrota-Mazeppa ISD #2805, MN 12:00 PM [Aug. 23] *1.40 Clearbrook-Gonvick ISD #2311, MN 11:00 AM *1.47 Montgomery Co MUD #15, TX, GO 12:00 PM [Aug. 27] 8.50 Moorhead ISD #152, MN 11:00 AM 27.15 Watertown-Mayer ISD #111, MN, GO 11:00 AM 11.27 Moorhead, MN, GO 11:30 AM *2.84 Eudora, KS, GO 12:00 PM [Aug. 28] 23.74 Gwinnett County, GA, GO 11:00 AM [Sep. 12] 41.20 Newport News, VA, GO 11:00 AM