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3 months ago
CORRECTED-BRIEF-Codere says Spanish Supreme Court partially rules in its favor in Pokerstars case (May 25)
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May 30, 2017 / 5:55 PM / 3 months ago

CORRECTED-BRIEF-Codere says Spanish Supreme Court partially rules in its favor in Pokerstars case (May 25)

Reuters Staff

1 Min Read

(Corrects headline in May 25 brief to attribute statement to Codere. Adds details on ruling from press release in bullets 3-5)

May 30 (Reuters) - CODERE SA:

* SAYS SPANISH SUPREME COURT RULES IN FAVOR OF CODERE VERSUS POKERSTARS

* COURT CONSIDERS THAT ONLINE GAMING AND, NAMELY, THE GAME OF POKER OFFERED ON THE WEBSITE OF THE DEFENDANT, WAS NOT A LEGAL ACTIVITY IN SPAIN

* THE HIGHEST COURT PARTIALLY RULED IN FAVOR OF THE LAWSUIT FILED BY CERTAIN COMPANIES OF THE CODERE GROUP VS. COMPANIES OF THE POKERSTARS GROUP

* THE COURT POINTS TO THE FACT THAT "THE CONDUCT OF THE DEFENDANT WAS NOT ISOLATED, BUT WAS GENERALIZED IN THE MARKET AND FULLY TOLERATED BY THE COMPETENT ADMINISTRATIVE GAMING AUTHORITIES"

* THIS CONSTITUTES THE GROUNDS FOR THE SUPREME COURT NOT GRANTING THE DAMAGES COMPENSATION SOUGHT BY CODERE, AS CODERE COULD HAVE BEEN PART OF THE ILLEGAL, BUT TOLERATED, ACTIVITY Source text: bit.ly/2rYrtVk Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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