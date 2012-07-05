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July 5, 2012 / 8:02 PM / in 5 years

DALCOMP NEGOTIATED CALENDAR

Reuters Staff

19 Min Read

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ISSUE/SENIOR MANAGER                   SALE            (IN 000)   MDY/S&P/FTCH
--------------------                   ----            --------- 
-----------------
NEW YORK CITY TRANSITIONAL FINANCE     WEEK OF           850,000  Aa3/AA-/AA-
  AUTHORITY                            07/09
  BUILDING AID REVENUE BONDS
  FISCAL 2013 SERIES S-1
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
    
METROPOLITAN TRANSPORTATION            WEEK OF           500,000  A2/A/A
  AUTHORITY, NEW YORK                  07/09
  MGR: Jefferies & Company, Inc., New York
  REMARK: ROP: 07/13/12
      Day of Sale: 07/16
    
TENNESSEE STATE SCHOOL BOND            WEEK OF           427,700  Aa1/AA/AA+
  AUTHORITY                            07/09
  HIGHER EDUCATION FACILITIES SECOND
  PROGRAM BONDS
  CONSISTING OF:
  $021,500M 2012 SERIES A
  $104,055M 2012 SERIES B (FEDERALLY
  TAXABLE)
  $122,145M 2012 REFUNDING SERIES C
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
    
LAS VEGAS VALLEY WATER DISTRICT        WEEK OF           399,000  Aa2/AA+/
  GENERAL OBLIGATION - LIMITED TAX     07/09
  WATER REFUNDING
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  SERIAL: 2015-2032  TERM: 2037, 2042
      Day of Sale: 07/11
    
CITY OF AUSTIN, TEXAS                  WEEK OF           335,900  Aa2/AA/AA-
  TRAVIS, WILLIAMSON AND HAYS          07/09
  COUNTIES
  WATER AND WASTEWATER SYSTEM
  REVENUE REFUNDING BONDS,
  SERIES 2012
  MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
      Day of Sale: 07/11
    
THE CENTRAL PUGET SOUND REGIONAL       WEEK OF           317,000  Aa1/AAA/
  TRANSIT AUTHORITY, WASHINGTON        07/09
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 07/10
    
MASSACHUSETTS PORT AUTHORITY           WEEK OF           284,000  Aa3/AA-/AA
  CONSISTING OF:                       07/09
  SERIES 2012A (AMT)
  SERIES 2012B (NON-AMT)
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
  REMARK: ROP: 07/10/2012
      Day of Sale: 07/11
    
CITY OF OAKLAND, CALIFORNIA            WEEK OF           211,300  Aa3/A+/
  TAXABLE PENSION OBLIGATION BONDS     07/09
  SERIES 2012
  AA3
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 07/12
    
CITY OF LINCOLN, NEBRASKA              WEEK OF           208,000  /AA/AA
  LINCOLN ELECTRIC SYSTEM              07/09
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
  REMARK: ROP: 07/11/2012
      Day of Sale: 07/13
    
STATE OF NEW YORK MORTGAGE AGENCY      WEEK OF           150,000  Aa1//
  HOMEOWNER MORTGAGE REVENUE BONDS     07/09
  SERIES 172 (FEDERALLY TAXABLE)
  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
  REMARK: ROP: 07/10/12
      Day of Sale: 07/11
    
STATE OF WISCONSIN                     WEEK OF           132,905  Aa1/AA+/AA+
  CONSISTING OF:                       07/09
  $40,000M CLEAN WATER REVENUE BONDS,
  2012 SERIES 1
  $92,905M CLEAN WATER REVENUE
  REFUNDING BONDS, 2012 SERIES 2
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
    
CITY OF IRVINE                         WEEK OF           131,445  NR/BBB+/
  LIMITED OBLIGATION REVENUE BONDS     07/09
  CALIFORNIA
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2029
      Day of Sale: 07/10
    
JEA ST. JOHN'S RIVER POWER SYSTEM      WEEK OF           123,040  Aa2/AA-/AA-
  REVS, FLORIDA                        07/09
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
  REMARK: 10/1/13 - 10/1/2032
          ROP: 07/11/12
      Day of Sale: 07/12
    
NORTH CAROLINA HOUSING FINANCE         WEEK OF           121,000  Aa2/AA/
  AGENCY                               07/09
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
  REMARK: ROP: 07/09/2012
      Day of Sale: 07/10
    
ORLANDO UTILITIES COMMISSION           WEEK OF            75,000  Aa2/AA/AA
  UTILITY REVENUE BONDS, SERIES 2012A  07/09
  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
      Day of Sale: 07/11
    
VILLAGE OF SCHAUMBURG, ILLINOIS        WEEK OF            65,100  Aaa/AA+/
  COOK AND DUPAGE COUNTIES             07/09
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING
  SERIES 2012A
  MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
      Day of Sale: 07/12
    
MONTANA BOARD OF HOUSING               WEEK OF            56,280  Aa3//
  SINGLE FAMILY HOMEOWNERSHIP BONDS    07/09
  SERIES 2012 A
  CONSISTING OF:
  $20,065M SERIES A-1 (NON-AMT)
  $36,215M SERIES A-2 (AMT)
  MGR: RBC Capital Markets, Chicago
  REMARK: SERIES A-1 DUE: 2012-2024; 27 & 30
          SERIES A-2 DUE: 2012-2021 AND 2038
          PAC
          ROP: 7/10
      Day of Sale: 07/11
    
VIRGINIA RESOURCES AUTHORITY,          WEEK OF            56,200  Aaa/AAA/
  VIRGINIA                             07/09
  VIRGINIA POOLED FINANCING,
  INFRASTRUCTURE REVENUE

  MGR: Morgan Keegan, Memphis
      Day of Sale: 07/12
    
NORTHSIDE INDEPENDENT SCHOOL           WEEK OF            55,000  Aa1/AA+/
  DISTRICT UNLIMITED TAX SCHOOL        07/09
  BUILDING
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  REMARK: Underlying S&P rating: AAA
      Day of Sale: 07/10
    
DORMITORY AUTHORITY OF THE STATE OF    WEEK OF            50,000  //
  NEW YORK                             07/09
  ST. JOHNS UNIVERSITY
  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
      Day of Sale: 07/12
    
LITTLE ELM INDEPENDENT SCHOOL          WEEK OF            48,820  Aaa/AAA/
  DISTRICT, TEXAS                      07/09
  UNLIMITED TAX SCHOOL BUIDLING AND
  REFUNDING BONDS
  MGR: Morgan Keegan, Memphis
  SERIAL: 2012-2042
  REMARK: UNDERLYING RATINGS: AA-/AA-
      Day of Sale: 07/10
    
CITY OF GAINESVILLE, FLORIDA           WEEK OF            44,590  Aa2/AA/AA-
  UTILITIES SYSTEM REVENUE BONDS,      07/09
  2012 SERIES A
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
    
VERMONT MUNICIPAL BOND BANK            WEEK OF            44,000  /AA+/
  (T-E/QSCB)                           07/09
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  REMARK: T-E: 13-32,42
          QSCB: 27, 32
      Day of Sale: 07/10
    
PARKING AUTHORITY OF THE CITY OF       WEEK OF            41,000  A2/A+/
  NEW BRUNSWICK - CITY GUARANTEED      07/09
  PARKING REVENUE REFUNDING
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  SERIAL: 2013-2034
      Day of Sale: 07/10
    
PHOENIX UNION HIGH SCHOOL DISTRICT     WEEK OF            38,000  Baa3/BBB-/
  NO. 210 OF MARICOPA COUNTY,          07/09
  ARIZONA
  SCHOOL IMPROVEMENT BONDS, PROJECT
  OF 2011, TAX-EXEMPT SERIES A (2012)
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 07/10
    
LANE COMMUNITY COLLEGE, OREGON         WEEK OF            38,000  //
  GENERAL OBLIGATION BONDS             07/09
  MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
  SERIAL: 2013-2024
      Day of Sale: 07/11
    
DODGE CITY, KANSAS                     WEEK OF            36,715  //
  GENERAL OBLIGATION BONDS             07/09
  SERIES A - WATERWORKS & WASTEWATER
  UTILITY SYSTEM REFUNDING BONDS
  SERIES B - REFUNDING & IMPROVMENT
  BONDS
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 07/11
    
GRAPEVINE-COLLEYVILLE INDEPENDENT      WEEK OF            32,500  //
  SCHOOL DISTRICT, TEXAS               07/09
  VARIABLE RATE UNLIMITED TAX SCHOOL
  BUILDING BONDS, SERIES 2012B
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
      Day of Sale: 07/10
    
BETHLEHEM CENTRAL SCHOOL DISTRICT      WEEK OF            31,000  Aa2//
  (NEW YORK)                           07/09                      EXP/ /
  MGR: Jefferies & Company, Inc., New York
      Day of Sale: 07/11
    
TATUM INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT,     WEEK OF            29,900  /A+/
  TEXAS                                07/09
  UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
  BONDS
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
  SERIAL: 2016-2042
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
    
CITY OF LITTLE ROCK, ARKANSAS          WEEK OF            28,800  Aa3//
  SEWER REVENUE BONDS                  07/09
  MGR: Morgan Keegan, Memphis
  SERIAL: 2013-2028  TERM: 2031, 2036, 2042
      Day of Sale: 07/11
    
WHITNEY INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT    WEEK OF            25,515  /A+/
  TEXAS                                07/09
  UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
  BONDS
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
  SERIAL: 2016-2042
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
    
BIRDVILLE INDEPENDENT SCHOOL           WEEK OF            22,095  //AA+
  DISTRICT, TEXAS                      07/09
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
  MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
  SERIAL: 2016-2021
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
      Day of Sale: 07/12
    
NEW BRAUNFELS, TEXAS                   WEEK OF            22,000  //
  COMBINATION TAX AND LIMITED PLEDGE   07/09
  REVENUE CO'S, SERIES 2012
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
      Day of Sale: 07/09
    
LUCAS COUNTY, OHIO                     WEEK OF            20,385  //
  LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION       07/09
  BOND ANTICIPATION NOTES
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 07/10
    
NORWALK GENERAL OBLIGATION             WEEK OF            19,785  Aaa/AAA/
  REFUNDING BONDS SERIES 2012          07/09
  CONNECTICUT
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2016-2029
      Day of Sale: 07/10
    
SHALLOWATER INDPENDENT SCHOOL          WEEK OF            19,515  //
  DISTRICT                             07/09

  UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
  SERIES 2012
  MGR: Hutchinson, Shockey, Erley & Co., Chicago
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
      Day of Sale: 07/11
    
CITY OF EL MIRAGE, ARIZONA             WEEK OF            18,210  A1/A+/
  GENERAL OBLIGATION AND GENERAL       07/09
  OBLIGATION REFUNDING BONDS
  SERIES 2012
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 07/11
ILLINOIS FINANCE AUTHORITY             WEEK OF            16,490  Baa3/BBB-/
  REVENUE BONDS, LAKE FOREST COLLEGE   07/09
  $ 16,255M REVENUE BONDS LAKE FOREST
  COLLEGE, SERIES 2012A
  $235,000M TAXABLE REVENUE BONDS
  LAKE FOREST COLLEGE, SERIES 2012B
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 07/12
    
LOS ANGELES COUNTY SCHOOLS             WEEK OF            15,800  /AA-/
  REGIONALIZED BUSINESS SERVICES       07/09
  CORPORATION, CERTIFICATES OF
  PARTICIPATION
  2012 REFUNDING SERIES A-1
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 07/11
    
CITY OF SCOTTSBORO, ALABAMA            WEEK OF            15,365  /A+/
  WATER, SEWER AND GAS BOARD           07/09
  MGR: Morgan Keegan, Memphis
  SERIAL: 2013-2032
      Day of Sale: 07/10
    
UPPER MOHAWK VALLEY REGIONAL WATER     WEEK OF            14,205  A1/A+/
  FINANCE AUTHORITY, NEW YORK          07/09                      EXP/EXP/
  MGR: Jefferies & Company, Inc., New York
      Day of Sale: 07/11
    
CITY OF HANFORD, CALIFORNIA            WEEK OF            12,500  //
  WASTEWATER REVENUE REFUNDING BONDS   07/09
  MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
  SERIAL: 2012-2033
  INSURANCE: ASSURED GUARANTY CORPORATION
      Day of Sale: 07/11
    
ANNE ARUNDEL COUNTY, MARYLAND          WEEK OF            12,420  A2//
  ECONOMIC DEVELOPMENT REFUNDING-ANNE  07/09
  ARUNDEL COMMUNITY COLLEGE PROJECT
  MGR: Morgan Keegan, Memphis
  SERIAL: 2014-2028
      Day of Sale: 07/12
    
CITY OF BIG SPRING, TEXAS              WEEK OF            12,000  /A+/
  COMBINATION TAX AND SURPLUS REVENUE  07/09
  CERTIFICATES OF OBLIGATION
  MGR: Morgan Keegan, Memphis
  SERIAL: 2013-2032
      Day of Sale: 07/09
    
LORAINE INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT    WEEK OF            12,000  /A+/
  TEXAS                                07/09
  UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
  BONDS
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
  SERIAL: 2013-2032
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
    
STATE PUBLIC BUILDING AUTHORITY        WEEK OF            11,595  //
  COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA         07/09
  JEFFERSON COUNTY-DUBOIS AREA
  VOCATIONAL TECHNICAL SCHOOL REVENUE
  BONDS, SERIES OF 2012
  MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
    
COMMUNITY DEVELOPMENT                  WEEK OF             9,340  Aa2/NR/AA+
  ADMINISTRATION                       07/09
  MARYLAND DEPARTMENT OF HOUSING AND
  COMMUNITY DEVELOPMENT
  HOUSING REVENUE BONDS
  SERIES 2012A (NON-AMT)
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
    
CITY OF AVON, OHIO                     WEEK OF             9,300  Aa1//
  LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION       07/09
  SERIES 2012B
  BANK QUALIFIED
  MGR: Huntington Investment Company, Columbus
  SERIAL: 2013-2037
      Day of Sale: 07/10
    
DENVER INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT,    WEEK OF             9,060  //
  TEXAS                                07/09
  UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
  BONDS
  **********BANK QUALIFIED***********
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
  SERIAL: 2013-2019
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
    
BOARD OF EDUCATION OF PROVO CITY       WEEK OF             9,050  //
  SCHOOL DISTRICT, UTAH                07/09
  ***TAXABLE***
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
  REMARK: 6/15/13 - 6/15/17
          Aaa (UT State Guaranty)/
          Aa2 underlying
CRESSKILL BOROUGH BOARD OF             WEEK OF             9,010  /AA/
  EDUCATION                            07/09
  BERGEN COUNTY, NEW JERSEY
  SCHOOL REFUNDING BONDS, SERIES 2012
  MGR: RBC Capital Markets, New York
  REMARK: Bank Qualified
          02/01/2013 - 2025
      Day of Sale: 07/11
    
COMMUNITY HIGH SCHOOL DISTRICT         WEEK OF             8,875  /AA+/
  NO. 233 COOK COUNTY, ILLINOIS        07/09
  (HOMEWOOD-FLOSSMOOR) GENERAL
  OBLIGATION LIMITED SCHOOL BONDS,
  SERIES 2012
  MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
      Day of Sale: 07/12
    
BOROUGH OF WEST READING BERKS CO       WEEK OF             7,560  //
  PENNSYLVANIA GENERAL OBLIGATION      07/09
  SERIES OF 2012 BANK QUALIFIED
  MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
    
TOWN OF LEXINGTON, SOUTH CAROLINA      WEEK OF             7,240  A1/AA-/
  WATERWORKS & SEWER SYSTEM REVENUE    07/09
  REFUNDING BONDS
  ***********BANK QUALIFIED**********
  MGR: Morgan Keegan, Memphis
  SERIAL: 2014-2032
      Day of Sale: 07/10
    
MIDLOTHIAN INDEPENDENT SCHOOL          WEEK OF             7,000  //
  DISTRICT, TEXAS                      07/09
  UNLIMITED TAX REFUNDING
  MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
  REMARK: UL: A+
      Day of Sale: 07/12
    
JIM THORPE AREA SCHOOL DISTRICT        WEEK OF             6,725  //
  CARBON COUNTY PENNSYLVANIA           07/09
  BANK QUALIFIED
  MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
      Day of Sale: 07/11
    
THE BOARD OF EDUCATION OF THE          WEEK OF             6,180  //
  BOROUGH OF MOUNT EPHRAIM,            07/09
  NEW JERSEY
  MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
      Day of Sale: 07/12
    
COFFEYVILLE COMMUNITY COLLEGE          WEEK OF             5,475  //
  CERTIFICATES OF PARTICIPATION        07/09
  REFUNDING BONDS
  KANSAS
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2025
  REMARK: BANK QUALIFIED
      Day of Sale: 07/12
    
COALINGA-HURON JOINT USD               WEEK OF             5,200  A1/NR/
  GENERAL OBLIGATION BONDS             07/09
  $2,700M QSCB SERIES 2012D
  $2,300M BANK QUALIFIED 2012E
  $200M TAXABLE 2012F
  CALIFORNIA
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 07/10
    
ROYSE CITY INDEPENDENT SCHOOL          WEEK OF             5,195  /A+/
  DISTRICT                             07/09
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
  SERIES 2012A
  MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
  SERIAL: 2013-2030
      Day of Sale: 07/12
    
BLANCO COUNTY, TEXAS                   WEEK OF             4,110  //
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS   07/09
  ************BANK QUALIFIED*********
  MGR: Morgan Keegan, Memphis
  SERIAL: 2013-2029
      Day of Sale: 07/09
    
KLONDIKE INDEPENDENT SCHOOL            WEEK OF             4,000  /A+/
  DISTRICT, TEXAS                      07/09
  UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
  BONDS
  ************BANK QUALIFIED*********
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
    
NORTHERN PALM BEACH COUNTY             WEEK OF             3,785  /BBB/
  IMPROVEMENT DISTRICT, FLORIDA        07/09
  WATER CONTROL AND IMPROVEMENT
  REFUNDING BONDS, SERIES 2012
  MGR: Morgan Keegan, Memphis
      Day of Sale: 07/10
    
LOOP INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT,      WEEK OF             3,600  //
  TEXAS                                07/09
  UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
  BONDS
  ***********BANK QUALIFIED**********
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
    
WEST TRAVIS COUNTY                     WEEK OF             3,395  //
  MUNICIPAL UTILITY DISTRICT #6,       07/09
  TEXAS
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
  SERIES 2012
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
      Day of Sale: 07/10
    
SHAKER HEIGHTS CITY SCHOOL DISTRICT    WEEK OF             3,220  //
  OHIO                                 07/09
  SCHOOL FACILITIES IMPROVEMENT NOTES
  SERIES 2012
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 07/12
    
TOWN OF WESTFIELD                      WEEK OF             2,695  /AA+/
  COUNTY OF UNION, NEW JERSEY          07/09
  $2,170M GENERAL IMPROVEMENT
  REFUNDING BONDS (SERIES 2012)
  $  525M SWIMMING POOL UTILITY
  REFUNDING BONDS (SERIES 2012)
  *************BANK QUALIFIED********
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 07/10
    
MELISSA INDEPENDENT SCHOOL             WEEK OF             2,490  Aaa//
  DISTRICT, TEXAS                      07/09
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
  **********BANK QUALIFIED***********
  MGR: Morgan Keegan, Memphis
  SERIAL: 2013-2026
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
  REMARK: UNDERLYING RATING: A1
      Day of Sale: 07/12
    
COALINGA-HURON JOINT USD               WEEK OF             2,400  A1/NR/
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS   07/09
  CALIFORNIA
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  INSURANCE: ASSURED GUARANTY CORPORATION
      Day of Sale: 07/10
    
MILLER COUNTY NURSING HOME DISTRICT    WEEK OF             1,700  /NR/
  GENERAL OBLIGATION BONDS             07/09
  MISSOURI
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2014-2031
  REMARK: BANK QUALIFIED
      Day of Sale: 07/11
VIRGINIA RESOURCES AUTHORITY,          WEEK OF             1,645  Aa2/AA/
  VIRGINIA                             07/09
  STATE MORAL OBLIGATION (AMT)
  MGR: Morgan Keegan, Memphis
      Day of Sale: 07/12
    
ROYSE CITY INDEPENDENT SCHOOL          WEEK OF               602  //
  DISTRICT                             07/09
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
  SERIES 2012B
  MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
  SERIAL: 2020-2026
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
  REMARK: UL S&P: A+
      Day of Sale: 07/12
                                          ----------------------
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