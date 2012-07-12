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July 12, 2012 / 7:52 PM / in 5 years

DALCOMP NEGOTIATED CALENDAR

Reuters Staff

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ISSUE/SENIOR MANAGER                   SALE            (IN 000)   MDY/S&P/FTCH
--------------------                   ----            ---------  --------------
STATE OF ILLINOIS                      WEEK OF           777,880  NR/AA/AA+

  UNEMPLOYMENT INSURANCE FUND
  BUILDING RECEIPTS REVENUE BONDS,
  SERIES 2012A
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
STATE OF ILLINOIS                      WEEK OF           714,000  /AA/AA+
  DEPARTMENT OF EMPLOYMENT SECURITY    07/16
  UNEMPLOYMENT INSURANCE FUND
  BUILDING RECEIPTS REVENUE

  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  REMARK: SERIES B DUE: 2017-2020
          SERIES C DUE: 2021
      Day of Sale: 07/18
MIAMI-DADE COUNTY, FLORIDA             WEEK OF           540,000  A1/AA/AA-
  TRANSIT-SYSTEM SALES SURTAX REVENUE  07/16
  BONDS, SERIES 2012
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
NORTH EAST ISD                         WEEK OF           217,580  Aa1/AA-/
  TEXAS                                07/16
  UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
  BONDS
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
  SERIAL: 2013-2042
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
    
PENNSYLVANIA TURNPIKE COMMISSION       WEEK OF           202,370  Aa3/A+/A+
  SENIOR LIEN TURNPIKE REVENUE BONDS   07/16
  SERIES A OF 2012
  MGR: Loop Capital Markets, New York
      Day of Sale: 07/17
HEALTH AND HIGHER EDUCATIONAL          WEEK OF           200,670  Aaa/AAA/
  FACILITIES AUTHORITY OF THE STATE    07/16
  OF MISSOURI TAXABLE EDUCATIONAL
  FACILITIES REVENUE BONDS

  SERIES 2012A
  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
    
HARRIS COUNTY, TEXAS                   WEEK OF           175,000  NR/AAA/AAA
  TAX AND SUBORDINATE LIEN REVENUE     07/16
  REFUNDING BONDS, SERIES 2012A
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
    
DAUPHIN COUNTY GENERAL AUTHORITY       WEEK OF           130,000  A2/A/
  HEALTH REVENUE-PINNACLE HEALTH       07/16
  SYSTEM
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  TERM: 2027, 2032, 2042
      Day of Sale: 07/19
    
VIRGINIA TRANSPORTATION BOARD          WEEK OF           125,000  Aa1/AA/
  FEDERAL HIGHWAY GRANT ANTICIPATION   07/16
  REVENUE
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  SERIAL: 2013-2027
      Day of Sale: 07/17
    
THE OHIO STATE UNIVERSITY              WEEK OF           113,490  Aa1/AA/AA
  (A STATE UNIVERSITY OF OHIO)         07/16
  GENERAL RECEIPTS BONDS, SERIES 2012
  SERIES 2012A
  SERIES 2012B
  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
    
WAKE FOREST UNIVERSITY,                WEEK OF           110,000  Aa3/AA/
  NORTH CAROLINA                       07/16
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
  SERIAL: 2015-2033  TERM: 2040, 2042
      Day of Sale: 07/19
    
PORT OF MORROW, OREGON                 WEEK OF            90,000  Aa1//AA
  BONNEVILLE COOPERATION PROJECT       07/16
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 07/18
    
STATE OF WASHINGTON                    WEEK OF            75,000  Aa1/AA+/AA+
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
  REMARK: RETAIL ORDER PERIOD ONLY ON MONDAY
    
CITY OF SIKESTON, MISSOURI             WEEK OF            74,000  //BBB+
  ELECTRIC SYSTEM REFUNDING REVENUE    07/16
  BONDS
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 07/19
    
NEW YORK CITY HOUSING DEVELOPMENT      WEEK OF            70,000  Aa2/AA/
  CORPORATION MULTI-FAMILY HOUSING     07/16
  REVENUE (TAXABLE)
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  SERIAL: 2013-2025  TERM: 2028, 2032
    
NEW JERSEY HEALTH CARE-KENNEDY         WEEK OF            67,305  A3//
  HEALTH CARE SERIES 2012              07/16
  MGR: Lancaster Pollard & Co., Columbus
  SERIAL: 2013-2027  TERM: 2031, 2037, 2042
      Day of Sale: 07/19
    
PUERTO RICO INDUSTRIAL, TOURIST,       WEEK OF            62,750  /A-/
  EDUCATIONAL, MEDICAL AND             07/16
  ENVIRONMENTAL CONTROL FACILITIES
  FINANCING AUTHORITY
  HIGHER EDUCATION REVENUE AND
  REVENUE REFUNDING BONDS
  SERIES 2012 (INTER AMERICAN
  UNIVERSITY OF PUERTO RICO PROJECT)
  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
    
CLAIRTON MUNICIPAL AUTHORITY SEWER     WEEK OF            56,555  NR/BBB/
  REVENUE BONDS                        07/16
  $8,220M SERIES 2012A
  $48,335M SEIRES 2012B
  PENNSYLVANIA
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2015-2042
      Day of Sale: 07/16
    
SACRAMENTO TRANSPORTATION AUTHORITY    WEEK OF            54,260  Aa3/AA+/
  MEASURE A SALES TAX REVENUE BONDS    07/16
  SERIES 2012

  MGR: Barclays Capital Inc., New York
  SERIAL: 2016-2027
      Day of Sale: 07/18
    
ALACHUA COUNTY HEALTH FACILITIES       WEEK OF            54,205  NR/NR/
  CCRC REVENUE REFUNDING BONDS         07/16
  FLORIDA
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2047
      Day of Sale: 07/17
    
PALO ALTO UNIFIED SCHOOL DISTRICT      WEEK OF            52,880  Aa1/AAA/
  2012 GENERAL OBLIGATION REFUNDING    07/16
  BONDS
  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
    
RHODE ISLAND HEALTH AND EDUCATION      WEEK OF            50,000  A1//A+
  RHODE ISLAND SCHOOL OF DESIGN ISSUE  07/16
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 07/19
    
DORMITORY AUTHORITY OF THE             WEEK OF            50,000  Baa1/BBB+/NR
  STATE OF NEW YORK                    07/16
  BROOKLYN LAW SCHOOL REVENUE BONDS,
  SERIES 2012A
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
    
DAVID DOUGLAS SCHOOL DISTRICT 40,      WEEK OF            49,500  //
  OREGON                               07/16
  GENERAL OBLIGATION
  MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
  REMARK: Due 2013/22
    
BRIGHTON AREA SCHOOLS, COUNTY OF       WEEK OF            49,000  Aa2//
  LIVINGSTON, MICHIGAN, 2012 SCHOOL    07/16
  BUILDING & SITE BONDS, SERIES 1
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
  REMARK: QSBLF
      Day of Sale: 07/18
    
MISSOURI DEVELOPMENT FINANCE BOARD,    WEEK OF            48,245  Aa2/AA+/
  TAXABLE, ST. LOUIS CARDINALS         07/16
  BALLPARK PROJECT REFUNDING BONDS
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 07/17
    
RENO COUNTY                            WEEK OF            47,765  A2/NR/
  UNIFIED SCHOOL DISTRICT #313         07/16
  GENERAL OBLIGATION BONDS
  $44,995M SERIES 2012A
  $2,770M TAXABLE REFUNDING SERIES
  12-B
KANSAS
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  REMARK: SER A: 20-37
          SER B: 17-19
      Day of Sale: 07/18
    
DORMITORY AUTHORITY OF THE STATE OF    WEEK OF            43,890  A3/A-/
  NEW YORK                             07/16
  ST. JOHN'S UNIVERSITY REVENUE BONDS
  SERIES 2012A
  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
    
MANSFIELD INDEPENDENT SCHOOL           WEEK OF            41,740  Aaa/AAA/AAA
  DISTRICT, TEXAS                      07/16
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
  MGR: Morgan Keegan, Memphis
  TERM: 2012, 2015, 2022
      Day of Sale: 07/18
    
BOARD OF SUPERVISORS OF LOUISIANA      WEEK OF            41,380  A1//AA-
  STATE UNIVERSITY, LOUISIANA          07/16
  AUXILIARY REVENUE REFUNDING BONDS
  MGR: Morgan Keegan, Memphis
  SERIAL: 2014-2028  TERM: 2031, 2034
      Day of Sale: 07/17
    
WARREN COUNTY, KENTUCKY                WEEK OF            39,000  /A/
 HOSPITAL REFUNDING REVENUE BONDS     07/16

  MGR: Morgan Keegan, Memphis
  SERIAL: 2013-2037
      Day of Sale: 07/17
    
PASADENA INDEPENDENT SCHOOL            WEEK OF            32,630  Aa2/AA/
  DISTRICT, TEXAS                      07/16
  UNLIMITED TAX
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
  SERIAL: 2013-2023
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
      Day of Sale: 07/17
    
INGLEWOOD PUBLIC FINANCE AUTHORITY     WEEK OF            31,026  Baa1//
  LEASE REVENUE BONDS, SERIES 2012     07/16
  CURRENT INTEREST REFUNDING BONDS
  CONVERTIBLE CAPITAL APPRECIATION
  REFUNDING BONDS
  CAPITAL APPRECIATION BONDS
  MGR: Rice Financial Products Company, Hoboken
    
BRENHAM INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT    WEEK OF            30,891  Aaa//
  TEXAS                                07/16
  UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING AND
  REFUNDING BONDS
  MGR: Morgan Keegan, Memphis
  SERIAL: 2016-2043
      Day of Sale: 07/16
    
THE HEALTH &  EDUCATIONAL              WEEK OF            30,480  NR/NR/BBB
  FACILITIES BOARD OF THE              07/16
  METROPOLITAN GOVERNMENT OF
  NASHVILLE & DAVIDSON COUNTY,
  TENNESSEE
  REVENUE REFUNDING AND IMPROVEMENT
  BONDS, SERIES 2012

  MGR: Ziegler, Chicago
      Day of Sale: 07/17
    
UNIVERSITY OF WYOMING, WYOMING         WEEK OF            29,360  NR/AA+/NR
  MGR: George K. Baum & Company, Denver
      Day of Sale: 07/18
    
CITY OF DESOTO, TEXAS                  WEEK OF            22,970  /AA-/AA
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS   07/16
  MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
  SERIAL: 2013-2025
      Day of Sale: 07/16
    
SPRING INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT,    WEEK OF            22,635  Aaa/AAA/
  TEXAS                                07/16
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
  MGR: Morgan Keegan, Memphis
  SERIAL: 2013-2027
      Day of Sale: 07/18
    
BIRDVILLE INDEPENDENT SCHOOL           WEEK OF            22,095  //
  DISTRICT, TEXAS                      07/16
  UNLIMITED TAX REFUNDING
  MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
  SERIAL: 2016-2021
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
  REMARK: UNDERLYING FITCH RATING: AA+
      Day of Sale: 07/16
    
MARYLAND ECONOMIC DEVELOPMENT          WEEK OF            16,110  NR/BBB/
  CORPORATION                          07/16
  STUDENT HOUSING REFUNDING REVENUE
  BONDS
  SERIES 2012
  MGR: RBC Capital Markets, Chicago
  SERIAL: 2013-2022  TERM: 2027, 2029
      Day of Sale: 07/18
    
COUNTY OF RICHMOND, NORTH CAROLINA     WEEK OF            15,875  A1/A/
  LIMITED OBLIGATION REFUNDING BONDS   07/16
  SERIES 2012
  MGR: BB&T Capital Markets, a division of Scott & String, Richmond
  SERIAL: 2013-2028
      Day of Sale: 07/18
    
MARYLAND ECONOMIC DEVELOPMENT          WEEK OF            14,465  Baa3/NR/
  CORPORATION                          07/16
  STUDENT HOUSING REFUNDING REVENUE
  BONDS

  SERIES 2012
  MGR: RBC Capital Markets, Chicago
  SERIAL: 2013-2022  TERM: 2027, 2030
      Day of Sale: 07/18
    
COUNTY OF FAYETTE, PENNSYLVANIA        WEEK OF            13,895  //
  MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
      Day of Sale: 07/16
    
DOUGLAS COUNTY SCHOOL DISTRICT         WEEK OF            13,240  Aa2//
  NO. RE-1, COLORADO                   07/16
  CERTIFICATES OF PARTICIPATION
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
  SERIAL: 2015-2033
    
BOARD OF EDUCATION JEFFERSON COUNTY    WEEK OF            11,560  //
  PUBLIC SCHOOL REFUNDING BONDS        07/16
  WEST VIRGINIA
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2020
  REMARK: NR/TBD
      Day of Sale: 07/19
    
CHARTIERS-HOUSTON SCHOOL DISTRICT      WEEK OF            10,000  //
  WASHINGTON COUNTY, PENNSYLVANIA      07/16
  **********BANK QUALIFIED***********
  MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
      Day of Sale: 07/17
    
LINCOLN COUNTY BUILDING CORPORATION    WEEK OF             9,455  NR/A+/NR
  LEASE REFUNDING REVENUE BONDS,       07/16
  WYOMING
  MGR: George K. Baum & Company, Denver
      Day of Sale: 07/19
    
LAKEWOOD CITY SCHOOL UNLIMITED TAX     WEEK OF             8,515  Aa2/AA-/
  REFUNDING GENERAL OBLIGATION BONDS   07/16
  OHIO
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  REMARK: BANK QUALIFIED
      Day of Sale: 07/18
    
UNIFIED GOVERNMENT OF WYANDOTTE        WEEK OF             8,130  //
  COUNTY/KANSAS CITY, KANSAS           07/16
  SPECIAL OBLIGATION ANNUAL
  APPROPRIATION BOND
  (WYANDOTTE PLAZA REDEVELOPMENT
  PROJECT), SERIES 2012-C
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
  REMARK: RATED: TBD
      Day of Sale: 07/18
    
GREENWICH TOWNSHIP, NEW JERSEY         WEEK OF             7,900  //
  **********BANK QUALIFIED**********   07/16
  MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
      Day of Sale: 07/18
    
POTTER COUNTY, TEXAS                   WEEK OF             7,810  Aa2/AA/
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS,  07/16
  SERIES 2012
  ***********BANK QUALIFIED**********
  MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
      Day of Sale: 07/18
    
CITY OF MESQUITE, TEXAS                WEEK OF             7,465  Aa2/AA/
  WATER AND SEWER REVENUE REFUNDING,   07/16
  SERIES 2012
  MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
      Day of Sale: 07/16
    
MIDLOTHIAN INDEPENDENT SCHOOL          WEEK OF             7,000  //
  DISTRICT, TEXAS                      07/16
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
  ***********BANK QUALIFIED*********
  MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
  REMARK: S&P Underlying rating: A+
      Day of Sale: 07/17
    
CITY OF MESQUITE, TEXAS                WEEK OF             6,965  Aa2/AA/
  CERTIFICATES OF OBLIGATION,          07/16
  SERIES 2012
  MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
      Day of Sale: 07/16
    
GARFIELD HEIGHTS COMMUNITY SCHOOL      WEEK OF             6,895  //
  DISTRICT, OHIO                       07/16
  REFUNDING BONDS
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
  REMARK: RATED: TBD
      Day of Sale: 07/17
    
WEST SACRAMENTO SPECIAL TAX REVENUE    WEEK OF             6,365  //
  BONDS                                07/16
  CALIFORNIA
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  REMARK: BANK QUALIFIED
          TBD/TBD
      Day of Sale: 07/17
    
WETHERSFIELD GENERAL OBLIGATION        WEEK OF             6,265  Aa2/NR/
  REFUNDING BONDS                      07/16
  CONNECTICUT
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2024
  REMARK: BANK QUALIFIED
      Day of Sale: 07/16
    
OJAI UNIFIED SCHOOL DISTRICT,          WEEK OF             6,000  NR/A+/NR
  CALIFORNIA                           07/16
  REFUNDING GENERAL OBLIGATION
  MGR: George K. Baum & Company, Denver
  REMARK: BANK QUALIFIED
      Day of Sale: 07/17
    
DESOTO INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT,    WEEK OF             5,000  Aaa/A/
  TEXAS                                07/16
  UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
  BONDS, SERIES 2012
  *************BANK QUALIFIED********
  MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
      Day of Sale: 07/18
    
CY-CHAMP PUBLIC UTILITY DISTRICT,      WEEK OF             4,625  //
  TEXAS                                07/16
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
  SERIES 2012
  **********BANK QUALIFIED********
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
      Day of Sale: 07/16

EASTERN CAMDEN COUNTY                  WEEK OF             4,310  //
  REGIONAL HIGH SCHOOL DISTRICT,       07/16
  NEW JERSEY
  ***********BANK QUALLIFIED*********
  MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
      Day of Sale: 07/19
    
CITY OF MESQUITE, TEXAS                WEEK OF             4,055  Aa2/AA/
  GENERAL OBLIGATION REFUDNING BONDS,  07/16
  SERIES 2012
  MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
      Day of Sale: 07/16
    
SPRING MEADOWS MUNICIPAL UTILITY       WEEK OF             2,930  /BBB/
  DISTRICT, TEXAS                      07/16
  UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
  BONDS
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
  REMARK: BANK QUALIFIED
    
CITY OF SPLENDORA, TEXAS               WEEK OF             2,410  NR/NR/
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS,  07/16
  SERIES 2012
  ***********BANK QUALIFIED**********
  MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
      Day of Sale: 07/17
    
NORTH DOUGLAS SCHOOL DISTRICT 22,      WEEK OF               960  //
  OREGON                               07/16
  GENERAL OBLIGATION
  BANK QUALIFIED
  MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
  REMARK: Due 6/15/13-32
                                          ----------------------
Expected volume excluding daily issues:     4,853,752 (in 000's)

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