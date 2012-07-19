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July 19, 2012 / 8:57 PM / 5 years ago

DALCOMP NEGOTIATED CALENDAR

Reuters Staff

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212-404-8107.
 
 
 
ISSUE/SENIOR MANAGER                   SALE            (IN 000)   MDY/S&P/FTCH
--------------------                   ----            ---------  ------------
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF       WEEK OF           900,000  Aa2/AA-/AA
  CALIFORNIA LIMITED PROJECT REVENUE   07/23
  $800MM SERIES G TAX EXEMPT NON AMT
  $100MM SERIES H 2012 TAXABLE
  MGR: Barclays Capital Inc., New York
  REMARK: ROP: 7/25
          Day of Sale: 07/26
 
 
CITIES OF DALLAS & FORT WORTH TEXAS    WEEK OF           381,090  A1/A+/A+
  DALLAS/FORT WORTH INTERNATIONAL      07/23
  JOINT REVENUE IMPROVEMENT BONDS
  SERIES 2012D (AMT)
  MGR: Barclays Capital Inc., New York
       Day of Sale: 07/25
 
 
LOS ANGELES DEPARTMENT OF WATER        WEEK OF           322,000  Aa2/AA/AA
  AND POWER, CALIFORNIA                07/23
  MGR: Wachovia Bank, National Association, New Yorkk
  REMARK: TERMS
       Day of Sale: 07/24
 
 
STATE OF MISSISSIPPI                   WEEK OF           280,120  Aa2/AA+/
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS,  07/23
  SERIES 2012

  $78,720M STATE OF MISSISSIPPI
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
  SERIES 2012D (SIFMA INDEX)

  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
  REMARK: (M/F)
 
 
VIRGINIA SMALL BUSINESS FINANCING      WEEK OF           261,295  NR/BBB-/BBB-
  AUTHORITY SENIOR LIEN REVENUE BONDS  07/23

  SERIES 2012
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
 
 
NEW YORK UNIVERSITY HOSPITALS          WEEK OF           250,000  A3/A-/A-
  CENTER TAXABLE BONDS, SERIES 2012A   07/23                      EXP/  /EXP
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
 
 
NORTH EAST INDEPENDENT SCHOOL          WEEK OF           217,580  Aa1/AA-/
  DISTRICT, TEXAS                      07/23
  UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
  BONDS
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
  SERIAL: 2013-2042
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
      Day of Sale: 07/26
 
 
HARRIS COUNTY, TEXAS                   WEEK OF           199,000  Aa3/AA-/
  TOLL ROAD SENIOR LIEN REVENUE        07/23
  REFUNDING BONDS
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  SERIAL: 2015-2017  TERM: 2021
      Day of Sale: 07/25
 
 
FORT BEND GRAND PARKWAY TOLL           WEEK OF           153,000  Aa1/AA+/
  ROAD AUTHORITY, TEXAS                07/23
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 07/23
 
 
MONTGOMERY COUNTY HIGHER               WEEK OF           141,025  NR/A/A
  EDUCATION AND HEALTH AUTHORITY       07/23
  HOSPITAL REVENUE BONDS,
  SERIES A OF 2012

  MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
 
 
CITY OF NEW ORLEANS                    WEEK OF           120,000  A3/BBB/A-
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS   07/23
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  SERIAL: 2012-2033
      Day of Sale: 07/24
 
 
WAKE FOREST UNIVERSITY,                WEEK OF           110,000  Aa3/AA/
  NORTH CAROLINA                       07/23
  REVENUE BONDS
  *******TAXABLE ISSUE************
  MGR: Wachovia Bank, National Association, Charlottew
  REMARK: SERIAL/TERMS
 
 
JACKSONVILLE ELECTRIC AUTHORITY        WEEK OF           109,000  Aa3/A+/AA-
  ELECTRIC SYSTEM SUBORDINATED         07/23
  REVENUE BONDS, FLORIDA
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
  REMARK: ROP: 7/25/12
      Day of Sale: 07/26
 
 
ISSAQUAH SCHOOL DISTRICT NO. 411,      WEEK OF            95,950  //
  WASHINGTON                           07/23
  UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
  AND REFUNDING BONDS
  MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
  SERIAL: 2012-2027
      Day of Sale: 07/24
 
 
DEPARTMENT OF WATER AND POWER OF       WEEK OF            91,080  Aa2/AA/AA
  THE CITY OF LOS ANGELES              07/23
  WATER SYSTEM REVENUE BONDS
  2012 SERIES C
  MGR: Siebert Brandford Shank & Co., Oakland
      Day of Sale: 07/25
 
 
NORTHSIDE INDEPENDENT SCHOOL           WEEK OF            88,345  VMIG 1//F1+
  DISTRICT                             07/23
  TEXAS
  VARIABLE RATE SCHOOL BUILDING
  SERIES 2010 (2012 REMARKETING)
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 07/26
 
 
MASSACHUSETTS DEVELOPMENT              WEEK OF            65,785  Baa3//
  FINANCE AGENCY REVENUE BONDS         07/23
  MERRIMACK COLLEGE ISSUE,
  SERIES 2012A
  MGR: M&T Securities, Inc., Baltimore
  SERIAL: 2013-2022  TERM: 2027, 2032, 2042
 
 
PITTSBURGH UNIFIED SCHOOL DISTRICT,    WEEK OF            60,000  Aa3/NR/NR
  CALIFORNIA                           07/23
  GENERAL OBLIGATION BONDS
  MGR: George K. Baum & Company, Denver
      Day of Sale: 07/24
 
 
CALIFORNIA RIVERSIDE UNIFIED SCHOOL    WEEK OF            50,000  //
  DISTRICT                             07/23
  FINANCE AUTHORITY REVENUE REFUDNING
  BONDS
  $40MM SERIES 2012A
  $10MM SERIES 2012B
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 07/26
 
 
PENNSYLVANIA HOUSING FINANCE AGENCY    WEEK OF            47,785  Aa2/NR/NR
  RENTAL HOUSING REFUNDING BONDS       07/23
  SERIES 2012 (SECTION 8 ASSISTED)

  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
 
 
NEW YORK STATE HOUSING FINANCE         WEEK OF            45,500  Aa2/NR/NR
  AGENCY AFFORDABLE HOUSING REVENUE    07/23
  BONDS, 2012 SERIES B
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
 
 
DOUGLAS COUNTY PUBLIC UTILITY          WEEK OF            43,580  //
  DISTRICT, WASHINGTON                 07/23
  WELLS HYDROELECTRIC REVENUE AND
  REFUNDING
  ***************TAXABLE*************
  MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
  SERIAL: 2013-2018
      Day of Sale: 07/26
 
 
MISSOURI DEVELOPMENT FINANCE           WEEK OF            42,955  /AA-/AA
  BOARD CULTURAL FACILITIES REVENUE    07/23
  BONDS (THE NELSON GALLERY
  FOUNDATION), SERIES 2012A
  MGR: George K. Baum & Company, Kansas City
  SERIAL: 2013-2024
      Day of Sale: 07/25
 
 
JOPLIN SCHOOLS, MISSOURI               WEEK OF            35,000  /AA+/
  GENERAL OBLIGATION SCHOOL BUILDING   07/23
  BONDS (MISSOURI DIRECT DEPOSIT
  PROGRAM), SERIES 2012
  MGR: George K. Baum & Company, Kansas City
  SERIAL: 2014-2032
  REMARK: (PROGRAM RATING) A+ UNDERLYING
      Day of Sale: 07/24
 
 
DOUGLAS COUNTY PUBLIC UTILITY          WEEK OF            32,080  //
  DISTRICT NO. 1, WASHINGTON           07/23
  ELECTRIC DISTRIBUTION SYSTEM
  REVENUE AND REFUNDING
  MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
  SERIAL: 2013-2041
      Day of Sale: 07/26
 
 
ECONOMIC DEVELOPMENT AUTHORITY OF      WEEK OF            31,495  NR//
  HENRICO COUNTY, VIRGINIA             07/23
  RESIDENTIAL CARE FACILITY REVENUE
  REFUNDING BONDS, SERIES 2012
  VIRGINIA UNITED METHODIST HOMES INC
  MGR: BB&T Capital Markets, a division of Scott & String, Richmond
  SERIAL: 2013-2027
       Day of Sale: 07/25
 
 
INGLEWOOD PUBLIC FINANCE AUTHORITY     WEEK OF            31,026  Baa1//
  LEASE REVENUE BONDS, SERIES 2012     07/23
  CURRENT INTEREST REFUNDING BONDS
  CONVERTIBLE CAPITAL APPRECIATION
      REFUNDING BONDS
  CAPITAL APPRECIATION BONDS
  MGR: Rice Financial Products Company, New York
 
 
CITY OF WESTMINSTER, COLORADO          WEEK OF            28,930  A//
  WESTMINSTER ECONOMIC DEVELOPMENT     07/23
  AUTHORITY

  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
  SERIAL: 2012-2028
       Day of Sale: 07/24
 
 
ROCHESTER COMMUNITY SCHOOL DISTRICT    WEEK OF            28,815  /AA-/
  MICHIGAN                             07/23
  2012 REFUNDING BONDS
  COUNTIES OF OAKLAND & MACOMB
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
  REMARK: QSBLF
       Day of Sale: 07/24
 
 
BIRDVILLE INDEPENDENT SCHOOL           WEEK OF            22,095  /AAA/AAA
  DISTRICT,TEXAS UNLIMITED TAX         07/23
  REFUNDING
  MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
  SERIAL: 2016-2021
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
  REMARK: UNDERLYINGS&P/FITCH: AA/AA+
       Day of Sale: 07/24
 
 
WESTCHESTER COUNTY GENERAL             WEEK OF            21,000  Aaa/AAA/AAA
  OBLIGATION REFUNDING BONDS           07/23
  NEW YORK
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
       Day of Sale: 07/25
 
 
CALIFORNIA STATEWIDE COMMUNITIES       WEEK OF            20,000  //
  DEVELOPMENT AUTHORITY                07/23
  LIMITED OBLIGATION REVENUE BONDS
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
  SERIAL: 2013-2024
       Day of Sale: 07/26
 
 
MICHIGAN FINANCE AUTHORITY LOCAL       WEEK OF            20,000  //
  GOVERNMENT LOAN PROGRAM REFUNDING    07/23
  REVENUE BONDS
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
  REMARK: RATINGS TBD
       Day of Sale: 07/25
 
 
HURST, TEXAS                           WEEK OF            19,740  Aa2/AA/
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING AND     07/23
  IMPROVEMENT BONDS
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
       Day of Sale: 07/25
 
 
STEPHENVILLE INDEPENDENT SCHOOL        WEEK OF            17,425  /AAA/
  DISTRICT, TEXAS UNITED TAX SCHOOL    07/23
  BUILDING 12B
  MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
  SERIAL: 2019-2037
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
       Day of Sale: 07/26
 
 
COMMUNITY COLLEGE DISTRICT #536        WEEK OF            16,385  /AA/
  ILLINOIS (LEWIS & CLARK COMMUNITY    07/23
  COLLEGE)
  COUNTIES OF MADISON, JERSEY
  MACOUPIN, CALHOUN, MORGAN, SCOTT &
  GREENE
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
       Day of Sale: 07/24
 
 
ST. CLAIR COUNTY, ALABAMA              WEEK OF            15,000  Aa3//
  LIMITED TAX WARRANTS                 07/23
  MGR: Morgan Keegan, Memphis
  SERIAL: 2012-2029
       Day of Sale: 07/25
 
 
DIXON, CALIFORNIA                      WEEK OF            15,000  /A+/
  UNIFIED SCHOOL DISTRICT GENERAL      07/23
  OBLIGATION REFUNDING BONDS,
  SERIES 2012
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2014-2027  TERM: 2030, 2044
       Day of Sale: 07/24
 
 
LEE'S SUMMIT, MISSOURI                 WEEK OF            11,250  //
  INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY     07/23
  SPECIAL ASSESSMENT & SALES TAX
  REVENUE BONDS

  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
       Day of Sale: 07/26
 
 
LIBERTY GENERAL OBLIGATION             WEEK OF            10,395  NR/AA-/
  REFUNDING AND IMPROVEMENT BONDS      07/23
  MISSOURI
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2022  TERM: 2026, 2030
       Day of Sale: 07/25
 
 
SUSQUEHANNA TOWNSHIP SCHOOL            WEEK OF             9,995  Aa2//
  DISTRICT DAUPHIN COUNTY              07/23
  PENNSYLVANIA GENERAL OBLIGATION
  BONDS SERIES OF 2012 BANK QUALIFIED
  MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
  SERIAL: 2013-2025
       Day of Sale: 07/23
 
 
FOX CHAPEL AUTHORITY                   WEEK OF             9,840  //
  ALLEGHENY COUNTY, PENNSYLVANIA       07/23
  WATER REVENUE BONDS, SERIES OF 2012
  MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
  REMARK: *Bank Qualified*
       Day of Sale: 07/24
 
 
SPRINGFIELD TOWNSHIP SCHOOL            WEEK OF             9,650  Aa2//
  DISTRICT MONTGOMERY COUNTY           07/23
  PENNSYLVANIA GENERAL OBLIGATION
  BONDS SERIES A OF 2012
  BANK QUALIFIED
  MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
  SERIAL: 2012-2030
       Day of Sale: 07/25
 
 
NORTHWEST HARRIS COUNTY                WEEK OF             9,270  //
  MUNICIIPAL UTILITY DISTRICT          07/23
  NO. 16, TEXAS
  UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
  BONDS
  **********BANK QUALIFIED***********
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
  SERIAL: 2012-2030
       Day of Sale: 07/25
 
 
CITY OF WYLIE, TEXAS                   WEEK OF             9,170  Aa3/A+/
  (COLLIN COUNTY)                      07/23
  $7,570,000 GENERAL OBLIGATION
  REFUNDING BONDS, SERIES 2012
  $1,600,000 PUBLIC PROPERTY
  CONTRACTUAL OBLIGATIONS,
  SERIES 2012
  MGR: BOSC, Inc., Richardson
  REMARK: BANK QUALIFIED
          G.O 2/15/2013-2016, 2026-2029
          PPCOB - 2/15/2013-2032
       Day of Sale: 07/23
 
 
WELD COUNTY SCHOOL DISTRICT NO.        WEEK OF             9,150  Aa2//
  RE-E(J), COLORADO                    07/23
  UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
  BONDS
  *************BANK QUALIFIED********
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
  SERIAL: 2014-2019
  REMARK: STATE INTERCEPT RATING
       Day of Sale: 07/25
 
 
HARRIS COUNTY MUNICIPAL UTILITY        WEEK OF             8,110  /BBB-/
  DISTRICT NO. 5, TEXAS                07/23
  UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
  BONDS
  ************BANK QUALIFIED*********
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
  SERIAL: 2013-2025
  INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
       Day of Sale: 07/23
 
 
CHEROKEE COUNTY, KANSAS                WEEK OF             8,000  NR/A/
  UNIFIED SCHOOL DISTRICT #508         07/23
  GENERAL OBLIGATION BONDS
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2032
  REMARK: Bank Qualified
       Day of Sale: 07/25
 
 
THE WATERWORKS BOARD OF THE            WEEK OF             7,000  /A+/
  CITY OF MOULTON, ALABAMA             07/23
  WATER REVENUE BONDS
  MGR: Morgan Keegan, Memphis
  SERIAL: 2012-2037
       Day of Sale: 07/26
 
 
SADDLE BROOK BOARD OF EDUCATION        WEEK OF             6,565  /AA-/
  BERGEN COUNTY, NEW JERSEY            07/23
  REFUNDING SCHOOL BONDS, SERIES 2012
  TAX EXEMPT AND TAXABLE
  MGR: RBC Capital Markets, New York
       Day of Sale: 07/24
 
 
HARRIS COUNTY MUNICIPAL UTILITY        WEEK OF             6,455  /BBB-/
  DISTRICT NO. 284, TEXAS              07/23
  UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
  BONDS
  **********BANK QUALIFIED***********
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
  INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
       Day of Sale: 07/24
 
 
MOBILE COUNTY, ALABAMA                 WEEK OF             5,615  Aa2/AA-/
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS   07/23
  MGR: Morgan Keegan, Memphis
  SERIAL: 2015-2024
       Day of Sale: 07/25
 
 
CITY OF WILLOW PARK, TEXAS             WEEK OF             5,450  /AA-/
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING         07/23
  BANK QUALIFIED
  MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
  SERIAL: 2013-2023
       Day of Sale: 07/24
 
 
CITY OF ALVARADO, TEXAS                WEEK OF             4,900  //
  CERTIFICATES OF OBLIGATION           07/23
  SERIES 2012
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
       Day of Sale: 07/23
 
 
GULL LAKE COMMUNITY SCHOOLS            WEEK OF             4,890  /AA-/
  MICHIGAN 2012 SCHOOL BUILDING AND    07/23
  SITE
  KALAMAZOO, BARRY & CALHOUN COUNTIES
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
  REMARK: QSBLF
          BANK QUALIFIED
       Day of Sale: 07/24
 
 
SPRINGTOWN, TEXAS                      WEEK OF             4,875  A2//
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS,  07/23
  SERIES 2012
  MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
      Day of Sale: 07/25
 
 
MOUNT JOY BOROUGH AUTHORITY            WEEK OF             4,400  /A/
  LANCASTER COUNTY PENNSYLVANIA        07/23
  GUARANTEED SEWER REVENUE BONDS
  SERIES OF 2012 BANK QUALIFIED
  MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
  SERIAL: 2013-2032
  INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
       Day of Sale: 07/24
 
 
CONNECTICUT REGIONAL SCHOOL            WEEK OF             4,000  Aa1/NR/
  DISTRICT #5                          07/23
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  REMARK: BANK QUALIFIED
       Day of Sale: 07/26
 
 
BARBER COUNTY, KANSAS                  WEEK OF             4,000  NR/A/
  PBC REVENUE BONDS                    07/23
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2023  TERM: 2027
  REMARK: BANK QUALIFIED
       Day of Sale: 07/26
 
 
COLTON UNIFIED SCHOOL DISTRICT         WEEK OF             4,000  NR/NR/
  COMMUNITY FACILITIES DISTRICT NO 2   07/23
  SPECIAL TAX REFUNDING 2012A
  MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
 
 
HENRY COUNTY PWSD #3                   WEEK OF             3,510  /A+/
  REVENUE BONDS                        07/23
  BANK QUALIFIED
  MISSOURI
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2026
       Day of Sale: 07/23
 
 
ANNA INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT,      WEEK OF             3,500  /AAA/
  TEXAS                                07/23
  UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
  **********BANK QUALIFIED******
  MGR: Morgan Keegan, Memphis
  SERIAL: 2018-2032
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
  REMARK: UNDERLYING RATING: A+
       Day of Sale: 07/25
 
 
WEST EARL TOWNSHIP LANCASTER COUNTY    WEEK OF             3,160  /AA/
  PENNSYLVANIA GENERAL OBLIGATION      07/23
  BONDS SERIES OF 2012
  MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
  SERIAL: 2012-2026
       Day of Sale: 07/23
 
 
GLADEWATER, TEXAS GENERAL              WEEK OF             2,140  //
  OBLIGATION REFUNDING BONDS           07/23
  SERIES 2012
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
       Day of Sale: 07/25
 
 
FRANKLIN LOCAL SCHOOL DISTRICT OHIO    WEEK OF             2,140  //
  REFUNDING BONDS SERIES 2012          07/23
  MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
  REMARK: 12-19, 22-31 CABS: 20-21
       Day of Sale: 07/24
 
 
HARRIS COUNTY #222, TEXAS              WEEK OF             1,740  A2//
  UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION     07/23
  REFUNDING BONDS, SERIES 2012
  MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
       Day of Sale: 07/25
 
 
MILLER COUNTY, MISSOURI                WEEK OF             1,700  /NR/
  NURSING HOME GENERAL OBLIGATION      07/23
  BONDS
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2014-2031
  REMARK: Bank Qualified
       Day of Sale: 07/24
 
 
                                          ----------------------
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