DALCOMP NEGOTIATED CALENDAR

July 19 () - IN ORDER TO ENSURE THAT WE HAVE TIME TO ENTER ALL NEW ISSUE INFORMATION, DALCOMP ASKS THAT FIRMS CALL US AT 212-404-8107 OR USE OUR FAX 212-404-8153 TO INFORM US UPCOMING ISSUES. WE WILL ADD ANY INFORMATION WE RECEIVE BY 2 P.M., EDT, ON THURSDAY AFTERNOON. PLEASE BE SURE TO INCLUDE THE ENTIRE MANAGEMENT GROUP. IF YOU HAVE ANY QUESTIONS ABOUT THIS SERVICE, PLEASE CALL DALCOMP AT 212-404-8107. ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH -------------------- ---- --------- ------------ THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF WEEK OF 900,000 Aa2/AA-/AA CALIFORNIA LIMITED PROJECT REVENUE 07/23 $800MM SERIES G TAX EXEMPT NON AMT $100MM SERIES H 2012 TAXABLE MGR: Barclays Capital Inc., New York REMARK: ROP: 7/25 Day of Sale: 07/26 CITIES OF DALLAS & FORT WORTH TEXAS WEEK OF 381,090 A1/A+/A+ DALLAS/FORT WORTH INTERNATIONAL 07/23 JOINT REVENUE IMPROVEMENT BONDS SERIES 2012D (AMT) MGR: Barclays Capital Inc., New York Day of Sale: 07/25 LOS ANGELES DEPARTMENT OF WATER WEEK OF 322,000 Aa2/AA/AA AND POWER, CALIFORNIA 07/23 MGR: Wachovia Bank, National Association, New Yorkk REMARK: TERMS Day of Sale: 07/24 STATE OF MISSISSIPPI WEEK OF 280,120 Aa2/AA+/ GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS, 07/23 SERIES 2012 $78,720M STATE OF MISSISSIPPI GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS SERIES 2012D (SIFMA INDEX) MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York REMARK: (M/F) VIRGINIA SMALL BUSINESS FINANCING WEEK OF 261,295 NR/BBB-/BBB- AUTHORITY SENIOR LIEN REVENUE BONDS 07/23 SERIES 2012 MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York NEW YORK UNIVERSITY HOSPITALS WEEK OF 250,000 A3/A-/A- CENTER TAXABLE BONDS, SERIES 2012A 07/23 EXP/ /EXP MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York NORTH EAST INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 217,580 Aa1/AA-/ DISTRICT, TEXAS 07/23 UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION BONDS MGR: RBC Capital Markets, Dallas SERIAL: 2013-2042 INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM Day of Sale: 07/26 HARRIS COUNTY, TEXAS WEEK OF 199,000 Aa3/AA-/ TOLL ROAD SENIOR LIEN REVENUE 07/23 REFUNDING BONDS MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York SERIAL: 2015-2017 TERM: 2021 Day of Sale: 07/25 FORT BEND GRAND PARKWAY TOLL WEEK OF 153,000 Aa1/AA+/ ROAD AUTHORITY, TEXAS 07/23 MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York Day of Sale: 07/23 MONTGOMERY COUNTY HIGHER WEEK OF 141,025 NR/A/A EDUCATION AND HEALTH AUTHORITY 07/23 HOSPITAL REVENUE BONDS, SERIES A OF 2012 MGR: Goldman, Sachs & Co., New York CITY OF NEW ORLEANS WEEK OF 120,000 A3/BBB/A- GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 07/23 MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York SERIAL: 2012-2033 Day of Sale: 07/24 WAKE FOREST UNIVERSITY, WEEK OF 110,000 Aa3/AA/ NORTH CAROLINA 07/23 REVENUE BONDS *******TAXABLE ISSUE************ MGR: Wachovia Bank, National Association, Charlottew REMARK: SERIAL/TERMS JACKSONVILLE ELECTRIC AUTHORITY WEEK OF 109,000 Aa3/A+/AA- ELECTRIC SYSTEM SUBORDINATED 07/23 REVENUE BONDS, FLORIDA MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York REMARK: ROP: 7/25/12 Day of Sale: 07/26 ISSAQUAH SCHOOL DISTRICT NO. 411, WEEK OF 95,950 // WASHINGTON 07/23 UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION AND REFUNDING BONDS MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland SERIAL: 2012-2027 Day of Sale: 07/24 DEPARTMENT OF WATER AND POWER OF WEEK OF 91,080 Aa2/AA/AA THE CITY OF LOS ANGELES 07/23 WATER SYSTEM REVENUE BONDS 2012 SERIES C MGR: Siebert Brandford Shank & Co., Oakland Day of Sale: 07/25 NORTHSIDE INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 88,345 VMIG 1//F1+ DISTRICT 07/23 TEXAS VARIABLE RATE SCHOOL BUILDING SERIES 2010 (2012 REMARKETING) MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis Day of Sale: 07/26 MASSACHUSETTS DEVELOPMENT WEEK OF 65,785 Baa3// FINANCE AGENCY REVENUE BONDS 07/23 MERRIMACK COLLEGE ISSUE, SERIES 2012A MGR: M&T Securities, Inc., Baltimore SERIAL: 2013-2022 TERM: 2027, 2032, 2042 PITTSBURGH UNIFIED SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 60,000 Aa3/NR/NR CALIFORNIA 07/23 GENERAL OBLIGATION BONDS MGR: George K. Baum & Company, Denver Day of Sale: 07/24 CALIFORNIA RIVERSIDE UNIFIED SCHOOL WEEK OF 50,000 // DISTRICT 07/23 FINANCE AUTHORITY REVENUE REFUDNING BONDS $40MM SERIES 2012A $10MM SERIES 2012B MGR: Piper Jaffray, Minneapolis Day of Sale: 07/26 PENNSYLVANIA HOUSING FINANCE AGENCY WEEK OF 47,785 Aa2/NR/NR RENTAL HOUSING REFUNDING BONDS 07/23 SERIES 2012 (SECTION 8 ASSISTED) MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York NEW YORK STATE HOUSING FINANCE WEEK OF 45,500 Aa2/NR/NR AGENCY AFFORDABLE HOUSING REVENUE 07/23 BONDS, 2012 SERIES B MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York DOUGLAS COUNTY PUBLIC UTILITY WEEK OF 43,580 // DISTRICT, WASHINGTON 07/23 WELLS HYDROELECTRIC REVENUE AND REFUNDING ***************TAXABLE************* MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland SERIAL: 2013-2018 Day of Sale: 07/26 MISSOURI DEVELOPMENT FINANCE WEEK OF 42,955 /AA-/AA BOARD CULTURAL FACILITIES REVENUE 07/23 BONDS (THE NELSON GALLERY FOUNDATION), SERIES 2012A MGR: George K. Baum & Company, Kansas City SERIAL: 2013-2024 Day of Sale: 07/25 JOPLIN SCHOOLS, MISSOURI WEEK OF 35,000 /AA+/ GENERAL OBLIGATION SCHOOL BUILDING 07/23 BONDS (MISSOURI DIRECT DEPOSIT PROGRAM), SERIES 2012 MGR: George K. Baum & Company, Kansas City SERIAL: 2014-2032 REMARK: (PROGRAM RATING) A+ UNDERLYING Day of Sale: 07/24 DOUGLAS COUNTY PUBLIC UTILITY WEEK OF 32,080 // DISTRICT NO. 1, WASHINGTON 07/23 ELECTRIC DISTRIBUTION SYSTEM REVENUE AND REFUNDING MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland SERIAL: 2013-2041 Day of Sale: 07/26 ECONOMIC DEVELOPMENT AUTHORITY OF WEEK OF 31,495 NR// HENRICO COUNTY, VIRGINIA 07/23 RESIDENTIAL CARE FACILITY REVENUE REFUNDING BONDS, SERIES 2012 VIRGINIA UNITED METHODIST HOMES INC MGR: BB&T Capital Markets, a division of Scott & String, Richmond SERIAL: 2013-2027 Day of Sale: 07/25 INGLEWOOD PUBLIC FINANCE AUTHORITY WEEK OF 31,026 Baa1// LEASE REVENUE BONDS, SERIES 2012 07/23 CURRENT INTEREST REFUNDING BONDS CONVERTIBLE CAPITAL APPRECIATION REFUNDING BONDS CAPITAL APPRECIATION BONDS MGR: Rice Financial Products Company, New York CITY OF WESTMINSTER, COLORADO WEEK OF 28,930 A// WESTMINSTER ECONOMIC DEVELOPMENT 07/23 AUTHORITY MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver SERIAL: 2012-2028 Day of Sale: 07/24 ROCHESTER COMMUNITY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 28,815 /AA-/ MICHIGAN 07/23 2012 REFUNDING BONDS COUNTIES OF OAKLAND & MACOMB MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis REMARK: QSBLF Day of Sale: 07/24 BIRDVILLE INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 22,095 /AAA/AAA DISTRICT,TEXAS UNLIMITED TAX 07/23 REFUNDING MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas SERIAL: 2016-2021 INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM REMARK: UNDERLYINGS&P/FITCH: AA/AA+ Day of Sale: 07/24 WESTCHESTER COUNTY GENERAL WEEK OF 21,000 Aaa/AAA/AAA OBLIGATION REFUNDING BONDS 07/23 NEW YORK MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York Day of Sale: 07/25 CALIFORNIA STATEWIDE COMMUNITIES WEEK OF 20,000 // DEVELOPMENT AUTHORITY 07/23 LIMITED OBLIGATION REVENUE BONDS MGR: RBC Capital Markets, Dallas SERIAL: 2013-2024 Day of Sale: 07/26 MICHIGAN FINANCE AUTHORITY LOCAL WEEK OF 20,000 // GOVERNMENT LOAN PROGRAM REFUNDING 07/23 REVENUE BONDS MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis REMARK: RATINGS TBD Day of Sale: 07/25 HURST, TEXAS WEEK OF 19,740 Aa2/AA/ GENERAL OBLIGATION REFUNDING AND 07/23 IMPROVEMENT BONDS MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis Day of Sale: 07/25 STEPHENVILLE INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 17,425 /AAA/ DISTRICT, TEXAS UNITED TAX SCHOOL 07/23 BUILDING 12B MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas SERIAL: 2019-2037 INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM Day of Sale: 07/26 COMMUNITY COLLEGE DISTRICT #536 WEEK OF 16,385 /AA/ ILLINOIS (LEWIS & CLARK COMMUNITY 07/23 COLLEGE) COUNTIES OF MADISON, JERSEY MACOUPIN, CALHOUN, MORGAN, SCOTT & GREENE MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis Day of Sale: 07/24 ST. CLAIR COUNTY, ALABAMA WEEK OF 15,000 Aa3// LIMITED TAX WARRANTS 07/23 MGR: Morgan Keegan, Memphis SERIAL: 2012-2029 Day of Sale: 07/25 DIXON, CALIFORNIA WEEK OF 15,000 /A+/ UNIFIED SCHOOL DISTRICT GENERAL 07/23 OBLIGATION REFUNDING BONDS, SERIES 2012 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2014-2027 TERM: 2030, 2044 Day of Sale: 07/24 LEE'S SUMMIT, MISSOURI WEEK OF 11,250 // INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY 07/23 SPECIAL ASSESSMENT & SALES TAX REVENUE BONDS MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis Day of Sale: 07/26 LIBERTY GENERAL OBLIGATION WEEK OF 10,395 NR/AA-/ REFUNDING AND IMPROVEMENT BONDS 07/23 MISSOURI MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2013-2022 TERM: 2026, 2030 Day of Sale: 07/25 SUSQUEHANNA TOWNSHIP SCHOOL WEEK OF 9,995 Aa2// DISTRICT DAUPHIN COUNTY 07/23 PENNSYLVANIA GENERAL OBLIGATION BONDS SERIES OF 2012 BANK QUALIFIED MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia SERIAL: 2013-2025 Day of Sale: 07/23 FOX CHAPEL AUTHORITY WEEK OF 9,840 // ALLEGHENY COUNTY, PENNSYLVANIA 07/23 WATER REVENUE BONDS, SERIES OF 2012 MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia REMARK: *Bank Qualified* Day of Sale: 07/24 SPRINGFIELD TOWNSHIP SCHOOL WEEK OF 9,650 Aa2// DISTRICT MONTGOMERY COUNTY 07/23 PENNSYLVANIA GENERAL OBLIGATION BONDS SERIES A OF 2012 BANK QUALIFIED MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia SERIAL: 2012-2030 Day of Sale: 07/25 NORTHWEST HARRIS COUNTY WEEK OF 9,270 // MUNICIIPAL UTILITY DISTRICT 07/23 NO. 16, TEXAS UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION BONDS **********BANK QUALIFIED*********** MGR: RBC Capital Markets, Dallas SERIAL: 2012-2030 Day of Sale: 07/25 CITY OF WYLIE, TEXAS WEEK OF 9,170 Aa3/A+/ (COLLIN COUNTY) 07/23 $7,570,000 GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS, SERIES 2012 $1,600,000 PUBLIC PROPERTY CONTRACTUAL OBLIGATIONS, SERIES 2012 MGR: BOSC, Inc., Richardson REMARK: BANK QUALIFIED G.O 2/15/2013-2016, 2026-2029 PPCOB - 2/15/2013-2032 Day of Sale: 07/23 WELD COUNTY SCHOOL DISTRICT NO. WEEK OF 9,150 Aa2// RE-E(J), COLORADO 07/23 UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION BONDS *************BANK QUALIFIED******** MGR: RBC Capital Markets, Dallas SERIAL: 2014-2019 REMARK: STATE INTERCEPT RATING Day of Sale: 07/25 HARRIS COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 8,110 /BBB-/ DISTRICT NO. 5, TEXAS 07/23 UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION BONDS ************BANK QUALIFIED********* MGR: RBC Capital Markets, Dallas SERIAL: 2013-2025 INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp. Day of Sale: 07/23 CHEROKEE COUNTY, KANSAS WEEK OF 8,000 NR/A/ UNIFIED SCHOOL DISTRICT #508 07/23 GENERAL OBLIGATION BONDS MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2013-2032 REMARK: Bank Qualified Day of Sale: 07/25 THE WATERWORKS BOARD OF THE WEEK OF 7,000 /A+/ CITY OF MOULTON, ALABAMA 07/23 WATER REVENUE BONDS MGR: Morgan Keegan, Memphis SERIAL: 2012-2037 Day of Sale: 07/26 SADDLE BROOK BOARD OF EDUCATION WEEK OF 6,565 /AA-/ BERGEN COUNTY, NEW JERSEY 07/23 REFUNDING SCHOOL BONDS, SERIES 2012 TAX EXEMPT AND TAXABLE MGR: RBC Capital Markets, New York Day of Sale: 07/24 HARRIS COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 6,455 /BBB-/ DISTRICT NO. 284, TEXAS 07/23 UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION BONDS **********BANK QUALIFIED*********** MGR: RBC Capital Markets, Dallas INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp. Day of Sale: 07/24 MOBILE COUNTY, ALABAMA WEEK OF 5,615 Aa2/AA-/ GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 07/23 MGR: Morgan Keegan, Memphis SERIAL: 2015-2024 Day of Sale: 07/25 CITY OF WILLOW PARK, TEXAS WEEK OF 5,450 /AA-/ GENERAL OBLIGATION REFUNDING 07/23 BANK QUALIFIED MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas SERIAL: 2013-2023 Day of Sale: 07/24 CITY OF ALVARADO, TEXAS WEEK OF 4,900 // CERTIFICATES OF OBLIGATION 07/23 SERIES 2012 MGR: FirstSouthwest, Dallas Day of Sale: 07/23 GULL LAKE COMMUNITY SCHOOLS WEEK OF 4,890 /AA-/ MICHIGAN 2012 SCHOOL BUILDING AND 07/23 SITE KALAMAZOO, BARRY & CALHOUN COUNTIES MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis REMARK: QSBLF BANK QUALIFIED Day of Sale: 07/24 SPRINGTOWN, TEXAS WEEK OF 4,875 A2// GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS, 07/23 SERIES 2012 MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas Day of Sale: 07/25 MOUNT JOY BOROUGH AUTHORITY WEEK OF 4,400 /A/ LANCASTER COUNTY PENNSYLVANIA 07/23 GUARANTEED SEWER REVENUE BONDS SERIES OF 2012 BANK QUALIFIED MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia SERIAL: 2013-2032 INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp. Day of Sale: 07/24 CONNECTICUT REGIONAL SCHOOL WEEK OF 4,000 Aa1/NR/ DISTRICT #5 07/23 GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS MGR: Piper Jaffray, Minneapolis REMARK: BANK QUALIFIED Day of Sale: 07/26 BARBER COUNTY, KANSAS WEEK OF 4,000 NR/A/ PBC REVENUE BONDS 07/23 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2013-2023 TERM: 2027 REMARK: BANK QUALIFIED Day of Sale: 07/26 COLTON UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 4,000 NR/NR/ COMMUNITY FACILITIES DISTRICT NO 2 07/23 SPECIAL TAX REFUNDING 2012A MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas HENRY COUNTY PWSD #3 WEEK OF 3,510 /A+/ REVENUE BONDS 07/23 BANK QUALIFIED MISSOURI MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2013-2026 Day of Sale: 07/23 ANNA INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 3,500 /AAA/ TEXAS 07/23 UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS **********BANK QUALIFIED****** MGR: Morgan Keegan, Memphis SERIAL: 2018-2032 INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM REMARK: UNDERLYING RATING: A+ Day of Sale: 07/25 WEST EARL TOWNSHIP LANCASTER COUNTY WEEK OF 3,160 /AA/ PENNSYLVANIA GENERAL OBLIGATION 07/23 BONDS SERIES OF 2012 MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia SERIAL: 2012-2026 Day of Sale: 07/23 GLADEWATER, TEXAS GENERAL WEEK OF 2,140 // OBLIGATION REFUNDING BONDS 07/23 SERIES 2012 MGR: FirstSouthwest, Dallas Day of Sale: 07/25 FRANKLIN LOCAL SCHOOL DISTRICT OHIO WEEK OF 2,140 // REFUNDING BONDS SERIES 2012 07/23 MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia REMARK: 12-19, 22-31 CABS: 20-21 Day of Sale: 07/24 HARRIS COUNTY #222, TEXAS WEEK OF 1,740 A2// UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION 07/23 REFUNDING BONDS, SERIES 2012 MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas Day of Sale: 07/25 MILLER COUNTY, MISSOURI WEEK OF 1,700 /NR/ NURSING HOME GENERAL OBLIGATION 07/23 BONDS MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2014-2031 REMARK: Bank Qualified Day of Sale: 07/24 ---------------------- Expected volume excluding daily issues: 4,603,951 (in 000's)