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July 26, 2012 / 7:39 PM / 5 years ago

DALCOMP NEGOTIATED CALENDAR

Reuters Staff

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212-404-8107.
 
 
 
ISSUE/SENIOR MANAGER                   SALE            (IN 000)   MDY/S&P/FTCH
--------------------                   ----            --------  
------------TRIBOROUGH BRIDGE AND TUNNEL           WEEK OF         1,150,000 
Aa3/AA-/AA-
  AUTHORITY (MTA BRIDGES AND TUNNELS)  07/30
  GENERAL REVENUE REFUNDING BONDS
  SERIES 2012 B
  MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
  REMARK: ROP: 8/1
      Day of Sale: 08/02

 
 
TRUSTEES OF THE CALIFORNIA STATE       WEEK OF           364,995  //
  UNIVERSITY SYSTEMWIDE REVENUE BONDS  07/30
  $348,245 SERIES A
  $16,750 SERIES B TAXABLE
  MGR: Barclays Capital Inc., New York
  REMARK: SERIES A: 13-42
          SERIES B: 22 AND 36
      Day of Sale: 08/02
 
 
INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY OF    WEEK OF           350,000  Aa2/AA+/NR
  FAIRFAX COUNTY, VIRGINIA             07/30
  HEALTH CARE REVENUE BONDS

  SERIES 2012AB
  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
 
 
KANSAS DEVELOPMENT FINANCE             WEEK OF           310,950  Aa3/AA-/AA
  AUTHORITY HOSPITAL REVENUE           07/30
  REFUNDING BONDS, SERIES 2012A

  MGR: Ziegler, Chicago
      Day of Sale: 07/31
 
 
NYU HOSPITALS CENTER                   WEEK OF           250,000  A3/A-/A-
  TAXABLE BONDS, SERIES 2012A          07/30
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
 

 
CITY OF HOUSTON, TEXAS                 WEEK OF           249,075  /AA/AA-
  COMBINED UTILITY SYSTEM              07/30
  FIRST LIEN REVENUE REFUNDING BONDS
  SERIES 2012C (SIFMA INDEX FLOATING
  RATE BONDS)
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 08/01
 
 
SAN DIEGO SCHOOL DISTRICT UNIFIED      WEEK OF           240,000  /SP-1+/
  SCHOOL DISTRICT TAX & REVENUE        07/30
  ANTICIPATED NOTES
  CALIFORNIA
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  TERM: 2013
      Day of Sale: 08/01
 
 
SAN ANTONIO GENERAL IMPROVEMENT        WEEK OF           171,795  Aaa/AAA/
  BONDS                                07/30
  SERIES 2012
  TEXAS
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2015-2032
      Day of Sale: 07/31
 
 
METROPOLITAN GOVERNMENT                WEEK OF           140,360  Aa1/AA/
  NASHVILLE/DAVIDSON DISTRICT          07/30
  GENERAL OBLIGATION BONDS
  TENNESSEE
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2024
      Day of Sale: 08/01
 
 
CITY OF JACKSONVILLE SALES TAX         WEEK OF           119,000  A1/A/A+
  REFUNDING REVENUE SERIES 2012 A      07/30
  MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
       Day of Sale: 08/02
 
 
JACKSONVILLE ELECTRIC AUTHORITY        WEEK OF           110,000  //
  FLORIDA                              07/30
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
      Day of Sale: 07/31
 
 
NORTHSIDE INDEPENDENT SCHOOL           WEEK OF            70,000  Aaa/AAA/
  DISTRICT                             07/30
  VARIABLE RATE UNLIMITED TAX SCHOOL
  BUILDING
  TEXAS
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
       Day of Sale: 07/31
 
 
PURDUE UNIVERSITY                      WEEK OF            58,675  Aaa/AA+/
  STUDENT FEE BONDS, SERIES AA         07/30
  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
 
 
KING COUNTY, WASHINGTON                WEEK OF            52,000  Aa1/AAA/AA+
  LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION       07/30
  REFUNDING BONDS
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  SERIAL: 2013-2025
       Day of Sale: 07/30
 
 
NEW HAVEN GENERAL OBLIGATION           WEEK OF            46,060  A1/A-/
  REFUNDING BONDS                      07/30
  SERIES 2012A
  CONNECTICUT
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2012-2022
       Day of Sale: 08/02
 
 
LUTHERAN MEDICAL CENTER, NEW YORK      WEEK OF            46,000  Aaa/AA+/

  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
       Day of Sale: 07/31
 
 
METROPOLITAN GOVERNMENT                WEEK OF            45,610  Aa1/AA/
  NASHVILLE/DAVIDSON DISTRICT REVENUE  07/30
  BONDS
  TENNESSEE
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2033
       Day of Sale: 08/01
 
 
DORMITORY AUTHORITY OF THE STATE OF    WEEK OF            44,410  A3/A-/
  NEW YORK                             07/30
  ST. JOHNS UNIVERSITY REVENUE BONDS,
  SERIES 2012B
  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
 
 
COUNTY OF CHESTER                      WEEK OF            38,165  //
  COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA         07/30
  GENERAL OBLIGATION BONDS
  SERIES OF 2012
  MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
       Day of Sale: 08/01
 
 
SAN ANTONIO COMBINATION TAX            WEEK OF            27,460  Aaa/AAA/
  REVENUE CERTIFICATES OF OBLIGATION   07/30
  TEXAS
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2014-2032
       Day of Sale: 07/31
 
 
TOWN OF ISLIP, NEW YORK                WEEK OF            27,000  Aa1/AAA/
  PUBLIC IMPROVEMENT REFUNDING SERIAL  07/30
  BONDS 2012
  MGR: RBC Capital Markets, New York
       Day of Sale: 07/31
 
 
WASHINGTON STATE UNIVERSITY            WEEK OF            26,620  Aa2/AA/NR
  GENERAL REVENUE BONDS, 2012B         07/30
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
 
 
POTEET INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT     WEEK OF            23,400  A2//
  TEXAS UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING  07/30
  MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
  SERIAL: 2014-2042
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
       Day of Sale: 08/01
 
 
MT. LEBANON HOSPITAL AUTHORITY         WEEK OF            22,680  NR/A+/A+
  (ALLEGHENY COUNTY, PENNSYLVANIA)     07/30
  HOSPITAL REVENUE BONDS, SERIES 2012

  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
 
 
BIRDVILLE, TEXAS                       WEEK OF            22,095  //
  INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT          07/30
  UNLIMITED TAX REFUNDING
  MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
  SERIAL: 2016-2021
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
  REMARK: underlying ratings AA S&P AA+ FITCH
       Day of Sale: 07/31
 
 
CITY OF UPLAND, CALIFORNIA             WEEK OF            21,835  /BBB/
  COMMUNITY FACILITIES DISTRICT        07/30
  #2003-2 IMPROVEMENT AREA #1
  SPECIAL TAX REFUNDING
  MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
       Day of Sale: 08/02
 
 
BEAVER LOCAL SCHOOL DISTRICT OHIO      WEEK OF            21,500  //
  SCHOOL FACILITIES BONDS SERIES 2012  07/30
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
       Day of Sale: 07/31
 
 
LANCASTER COUNTY, PENNSYLVANIA         WEEK OF            20,000  A1//
  GENERAL OBLIGATION BONDS             07/30
  SERIES E OF 2012
  MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
  SERIAL: 2012-2032
       Day of Sale: 07/31
 
 
PENN HILLS SCHOOL DISTRICT             WEEK OF            19,080  A3//
  GENERAL OBLIGATION BONDS             07/30
  SERIES 2012C
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  TERM: 2042
  INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
       Day of Sale: 08/01
 
 
LANCASTER INDEPENDENT SCHOOL           WEEK OF            18,011  Aa3/AA-/
  DISTRICT                             07/30
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
  TEXAS
  MGR: Morgan Keegan, Memphis
  SERIAL: 2015-2022
  INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
       Day of Sale: 08/01
 
 
STEPHENVILLE INDEPENDENT SCHOOL        WEEK OF            17,425  //
  DISTRICT, TEXAS UNLIMITED TAX        07/30
  SCHOOL BUILDING 2012B
  MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
       Day of Sale: 07/30
 
 
SAN MARCOS, TEXAS                      WEEK OF            16,865  //
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS   07/30
  SERIES 2012
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
       Day of Sale: 08/01
 
 
CITY OF TEXARKANA, TEXAS               WEEK OF            15,570  NAF/AA-/NAF
  (BOWIE COUNTY)                       07/30
  $11,370,000 GENERAL OBLIGATION
  REFUNDING BONDS, SERIES 2012
  $ 4,200,000 COMBINATION TAX AND
  REVENUE CERTIFICATES OF OBLIGATION,
  SERIES 2012
  MGR: BOSC, Inc., Richardson
  REMARK: 2/15/2013-2023 G.O.
          2/15/2013-2035 COB
       Day of Sale: 07/30
 
 
IOWA PARK CISD, TEXAS                  WEEK OF            14,700  A1//
  UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION     07/30
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
  SERIAL: 2013-2037
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
       Day of Sale: 07/31
 
 
UNIVERSITY AREA JOINT AUTHORITY        WEEK OF            14,500  /A/
  CENTRE COUNTY SEWER REVENUE,         07/30
  PENNSYLVANIA
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
  SERIAL: 2012-2020
       Day of Sale: 08/01
 
 
THREE RIVERS INDEPENDENT SCHOOL        WEEK OF            14,000  A2//
  DISTRICT, TEXAS UNLIMITED TAX        07/30
  GENERAL OBLIGATION
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
  SERIAL: 2013-2032
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
       Day of Sale: 07/31
 
 
TOWNSHIP OF WASHINGTON                 WEEK OF            12,360  //
  BERKS COUNTY, PENNSYLVANIA           07/30
  $760M FEDERALLY TAXABLE GENERAL
  OBLIGATION BONDS SERIES A OF 2012
  $11,600M GENERAL OBLIGATION BONDS
  SERIES B OF 2012
  MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
       Day of Sale: 07/31
 
 
CITY OF ANACORTES                      WEEK OF            12,250  A1/AA-/
  UTILITY SYSTEM REVENUE BONDS         07/30
  WASHINGTON
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2032
       Day of Sale: 07/31
 
 
LEE'S SUMMIT, MISSOURI INDUSTRIAL      WEEK OF            11,250  //
  DEVELOPMENT AUTHORITY SPECIAL        07/30
  ASSESSMENT & SALES TAX REVENUE
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
 
      Day of Sale: 08/02
 
 
STAFFORD GENERAL OBLIGATION BONDS      WEEK OF            11,000  A1//
  SERIES 2012                          07/30
  CONNECTICUT
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2026
       Day of Sale: 08/01
 
 
LORAIN, OHIO LIMITED TAX               WEEK OF            11,000  //
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS   07/30
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
       Day of Sale: 08/01
 
 
BANK SCHOOL DISTRICT 13, OREGON        WEEK OF            10,496  //
  GENERAL OBLIGATION                   07/30
  $500M SERIES A (FEDERALLY TAXABLE)
  DUE 6/15/18
  $2,900M SERIES B (TAX-EXEMPT
  CURRENT INTEREST) DUE 6/15/13-22
  $7,096.388.5 SERIES C (TAX-EXEMPT
  DEFERRED INTEREST) DUE 6/15/19-27
  MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
       Day of Sale: 07/31
 
 
NEW ALBANY, OHIO                       WEEK OF            10,475  Aa1//
  LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION       07/30
  MGR: KeyBanc Capital Markets, Cleveland
       Day of Sale: 07/31
 
 
WARE COUNTY SCHOOL DISTRICT            WEEK OF             9,445  Aa1//
  GENERAL OBLIGATION SALES TAX BONDS   07/30
  GEORGIA
  MGR: Morgan Keegan, Memphis
  SERIAL: 2014-2018
  REMARK: BANK QUALIFIED
         UL: A2
       Day of Sale: 07/31
 
 
CUYAHOGA FALLS CITY, OHIO              WEEK OF             8,600  //
  TAXABLE LAND ACQUISITION &           07/30
  IMPROVEMENT BOND ANTICIPATION NOTES
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
       Day of Sale: 08/01
 
 
LAKEWOOD TOWNSHIP OCEAN COUNTY         WEEK OF             8,595  /A+/
  NEW JERSEY GENERAL IMPROVEMENT       07/30
  REFUNDING BONDS SERIES 2012
  PENSION REFUNDING BONDS, TAXABLE
  SERIES 2012
  MGR: RBC Capital Markets, New York
       Day of Sale: 07/31
 
 
PLACENTIA-YORBA LINDA                  WEEK OF             7,000  NR/A/NR
  UNIFIED SCHOOL DISTRICT              07/30
  COMMUNITY FACILITIES DISTRICT
  REVENUE BONDS
  CALIFORNIA
  MGR: George K. Baum & Company, Denver
       Day of Sale: 08/01
 
 
RIDGEMONT LOCAL SCHOOL DISTRICT        WEEK OF             6,975  //
  OHIO SCHOOL FACILITIES CONSTRUCTION  07/30
  & IMPROVEMENT BONDS
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
       Day of Sale: 07/31
 
 
METROPOLITAN GOVERNMENT OF             WEEK OF             6,440  Aa1/AA/
  NASHVILLE  AND DAVIDSON COUNTY       07/30
  GENERAL OBLIGATION IMPROVEMENT
  BONDS (QECBS)
  TENNESSEE
  MGR: Morgan Keegan, Memphis
  TERM: 2027
  REMARK: TAXABLE
       Day of Sale: 08/01
 
 
ODESSA JUNIOR COLLEGE DISTRICT         WEEK OF             6,280  /A/
  CONSOLIDATED FUND REVENUE BONDS      07/30
  SERIES 2012
  TEXAS
  MGR: Morgan Keegan, Memphis
  SERIAL: 2013-2034
  REMARK: BANK QUALIFIED
       Day of Sale: 07/30
 
 
CITY OF SOCORRO, TEXAS                 WEEK OF             5,000  /A+/
  COMBINATION TAX & CERTIFICATES OF    07/30
  OBLIGATION BANK QUALIFIED
  MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
  SERIAL: 2013-2032
  INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
       Day of Sale: 08/01
 
 
PENN HILLS SCHOOL DISTRICT             WEEK OF             4,790  A3//
  TAXABLE SERIES 2012B REFUNDING       07/30
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  TERM: 2040
  INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
       Day of Sale: 08/01
 
 
PENN HILLS SCHOOL DISTRICT             WEEK OF             3,845  A3//
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS   07/30
  SERIES 2012A
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2012-2015
  INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
       Day of Sale: 08/01
 
 
MOORES CROSSING MUNICIPAL UTILITY      WEEK OF             3,835  NR/NR/
  DISTRICT, TEXAS                      07/30
  UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
  REFUNDING BONDS, SERIES 2012
  MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
       Day of Sale: 08/02
 
 
SYMMES TOWNSHIP, OHIO                  WEEK OF             2,300  Aa1//
  VARIOUS PURPOSE BONDS                07/30
  BANK QUALIFIED
  MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
  SERIAL: 2012-2021
       Day of Sale: 07/30
 
 
CITY OF VERNON, TEXAS                  WEEK OF             1,940  //
  GENERAL OBLIGATION REFUNDNG          07/30
  BANK QUALIFIED
  MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
  SERIAL: 2013-2023
       Day of Sale: 07/30
 
 
                                          ----------------------
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