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August 2, 2012 / 7:45 PM / 5 years ago

DALCOMP NEGOTIATED CALENDAR

Reuters Staff

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ISSUE/SENIOR MANAGER                   SALE            (IN 000)   MDY/S&P/FTCH
--------------------                   ----            ---------  ------------
NEW YORK CITY TRANSITIONAL             WEEK OF           850,000  Aa1/AAA/AAA
  FINANCE AUTHORITY                    08/06
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
  REMARK: ROP 8/6/12 & 8/7/12
       Day of Sale: 08/08
 
 
CITY OF CHICAGO                        WEEK OF           729,040  A2/A-/A-
  CHICAGO O'HARE INTERNATIONAL         08/06
  AIRPORT
  GENERAL AIRPORT SENIOR LIEN REVENUE
  REFUNDING BONDS
  $445,910M SERIES 2012A (AMT)
  $251,000M SERIES 2012B (AMT)
  $32,130M SERIES 2012C (NON-AMT)
  MGR: Barclays Capital Inc., New York
  REMARK: A: 13-32
          B: 13-32
          C: 14-18
       Day of Sale: 08/08
 
 
NEW JERSEY ECONOMIC DEVELOPMENT        WEEK OF           630,000  B3/B/
  AUTHORITY SPECIAL FACILITY REVENUE   08/06
  CONTINENTAL AIRLINES PROJECT (AMT)
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  TERM: 2019, 2023, 2029
       Day of Sale: 08/09
 
 
METROPOLITAN ST. LOUIS SEWER           WEEK OF           225,000  Aa1/AAA/AA+
  DISTRICT, MISSOURI                   08/06
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
  REMARK: ROP 8/8/2012
       Day of Sale: 08/09
 
 
STATE OF MISSISSIPPI                   WEEK OF           203,935  Aa2/AA/AA+
  UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION     08/06
  REFUNDING
  MGR: Morgan Keegan, Memphis
  SERIAL: 2013-2025
       Day of Sale: 08/09
 
 
INDIANA FINANCE AUTHORITY              WEEK OF           188,275  //
  FIRST LIEN WASTEWATER UTILITY        08/06
  REVENUE BONDS
  SERIES 2012A (CWA AUTHORITY
  PROJECT)
  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
  REMARK: A1/AA/(M/S)
 
 
CLEVELAND STATE UNIVERSITY             WEEK OF           153,240  A1/A+/
  (A STATE UNIVERSITY OF OHIO)         08/06
  GENERAL RECEIPTS BONDS SERIES 2012
  MGR: RBC Capital Markets, New York
       Day of Sale: 08/07
 
 
CITY OF FORT WORTH, TEXAS              WEEK OF           139,625  //

  GENERAL PURPOSE REFUNDING AND
  IMPROVEMENT BONDS, SERIES 2012
  MGR: Loop Capital Markets, New York
  REMARK: Ratings: TBD/-/TBD
 
 
INDIANA FINANCE AUTHORTY               WEEK OF           137,545  Aaa/AAA/AAA
  STATE REVOLVING FUND PROGRAM         08/06
  MGR: Jefferies & Company, Inc., New York
  REMARK: ROP 8/7/2012
       Day of Sale: 08/08
 
 
UNIFIED GOVERNMENT OF WYANDOTTE        WEEK OF           109,290  A2/A+/A+
  COUNTY                               08/06
  KANSAS CITY, KANSAS
  BOARD OF PUBLIC UTILITIES
  UTILITY SYSTEM REFUNDING REVENUE
  BONDS
  SERIES 2012-A
  MGR: BMO Capital Markets GKST, Inc., Chicago
       Day of Sale: 08/07
 
 
NEW JERSEY ECONOMIC DEVELOPMENT        WEEK OF           104,000  B3/B-/
  AUTHORITY SPECIAL FACILITY REVENUE   08/06
  REFUNDING
  UNSECURED - CONTINENTAL AIRLINES
  PROJECT (AMT)
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  TERM: 2032
       Day of Sale: 08/07
 
 
METROPOLITAN ATLANTA RAPID TRANSIT     WEEK OF           100,000  Aa2/AAA/
  AUTHORITY (GEORGIA)                  08/06
  VARIABLE RATE SALES TAX REVENUE
  BONDS (SECOND INDENTURE SERIES)
  SERIES 2000 A
  MGR: RBC Capital Markets, New York
       Day of Sale: 08/06
 
 
COUNTY OF COOK SALES TAX REV,          WEEK OF           100,000  /AAA/
  ILLINOIS                             08/06
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
  REMARK: Serials/Terms
          ROP Exp 8/7/2012
       Day of Sale: 08/08
 
 
PENNSYLVANIA HIGHER EDUCATIONAL        WEEK OF            94,000  /BBB/BBB+
  FACILITIES AUTHORITY - LA SALLE      08/06
  UNIVERSITY
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
       Day of Sale: 08/07
 
 
UNITED STATES STEEL CORPORATION        WEEK OF            93,995  B1/BB/BB-
  $29MM INDIANA FINANCE AUTHORITY      08/06
  ENVIRONMENTAL IMPROVEMENT REVENUE
  BONDS, SERIES 2012
  $24,995M ALLEGHENY COUNTY

  INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY
  ENVIRONMENTAL IMPROVEMENT REVENUE
  BONDS
  SERIES 2012
  $40MM (UNITED STATES STEEL
  CORPORATION PROJECT)
  SOUTHWESTERN ILLINOIS DEVELOPMENT
  AUTHORITY ENVIRONMENTAL IMPROVEMENT
  REVENUE BONDS, SERIES 2012
  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
 
 
MASSACHUSETTS HOUSING FINANCE          WEEK OF            75,680  Aa3/AA-/AA-
  AGENCY                               08/06
  $35,060M HOUSING BONDS
  2012 SERIES A (NON-AMT)
  $40,615M HOUSING BONDS
  2012 SERIES B (NON-AMT)
  MGR: Barclays Capital Inc., New York
  REMARK: SERIES A: 12-22; 27, 31
          SERIES B: 13-22; 27, 31, 42, 53
       Day of Sale: 08/08
 
 
CHAFFEY COMMUNITY COLLEGE DISTRICT,    WEEK OF            59,825  Aa2/AA/
  CALIFORNIA                           08/06
  GENERAL OBLIGATION BONDS SERIES
  2012 D AND GENERAL OBLIGATION
  REFUNDING BONDS
  MGR: RBC Capital Markets, New York
       Day of Sale: 08/08
 
 
FLORIDA MUNI LOAN COUNCIL              WEEK OF            59,560  //A
                                       08/06                       / /EXP
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
       Day of Sale: 08/07
 
 
CITY OF SUFFOLK, VIRGINIA              WEEK OF            58,000  Aa2/AA+/AA+
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
       Day of Sale: 08/08
 
 
MILPITAS UNIFIED SCHOOL DISTRICT       WEEK OF            55,000  Aa2/AA-/
  GENERAL OBLIGATION ELECTION          08/06
  SERIES 2012A
  CALIFORNIA
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2037
       Day of Sale: 08/07
 
 
LANSING COMMUNITY COLLEGE DISTRICT,    WEEK OF            49,000  Aa2/AA/
  MICHIGAN                             08/06
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
       Day of Sale: 08/07
 
 
WESTERN MINNESOTA MUNICIPAL POWER      WEEK OF            48,000  Aa3//AA-
  AGENCY POWER SUPPLY REVENUE          08/06
  REFUNDING
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  SERIAL: 2024-2030
       Day of Sale: 08/08
 
 
BOARD OF TRUSTEES OF OAKLAND           WEEK OF            45,030  A1//
  UNIVERSITY                           08/06
  GENERAL REVENUE BONDS
  SERIES 2012
  MGR: Barclays Capital Inc., New York
  SERIAL: 2015-2027  TERM: 2032, 2037, 2042
       Day of Sale: 08/09
 
 
MARYLAND COMMUNITY DEVELOPMENT         WEEK OF            44,000  Aa2//AA
  ADMINISTRATION (TAXABLE)             08/06
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
  REMARK: ROP 8/7/2012
       Day of Sale: 08/08
 
 
WYLIE, TEXAS                           WEEK OF            43,000  Aaa//
  INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT COLLIN   08/06
  COUNTY UNLIMITED SCHOOL TAX
  BUILDING & REFUNDING
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  REMARK: Underlying Rating Aa3
       Day of Sale: 08/07
 
 
CITY OF CHARLESTON REV, SOUTH          WEEK OF            41,990  Aa1/AAA/AA+
  CAROLINA                             08/06
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
  REMARK: Remarketing
       Day of Sale: 08/07
 
 
CAMERON COUNTY, TEXAS                  WEEK OF            40,000  A1/A+/AA-
  REVENUE & TAX BONDS, SERIES 2012     08/06

  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
       Day of Sale: 08/08
 
 
RIVERSIDE PUBLIC FINANCE AUTHORITY     WEEK OF            39,295  NR/A+/AA-
 LEASE REVENUE REFUNDING BONDS,       08/06
  SERIES 2012A
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
  SERIAL: 2013-2033
       Day of Sale: 08/07
 
 
COUNTY OF ORANGE, NEW YORK             WEEK OF            37,995  Aaa//
  REFUNDING SERIAL BONDS - 2012 B      08/06
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 08/07
 
 
FORT WORTH, TEXAS                      WEEK OF            32,065  Aa1/AA/AA+
  WATER & SEWER SYSTEM REVENUE         08/06
  REFUNDING BONDS
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
 
 
LEE COUNTY, FLORIDA                    WEEK OF            28,445  Aa3/AA/AA-
  WATER AND SEWER REFUNDING REVENUE    08/06
  BONDS
  SERIES 2012 AB
  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
 
 
PENN HILLS SCHOOL DISTRICT             WEEK OF            27,715  A3//
  $3,845M GENERAL OBLIGATION BONDS     08/06
  SERIES 2012A REFUNDING
  $4,790M TAXABLE GENERAL OBLIGATION
  SERIES 2012B REFUNDING
  $19,080M PENN HILLS SCHOOL DISTRICT
  GENERAL OBLIGATION, SERIES 2012C
  PENNSYLVANIA
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
  REMARK: A: 12-15
          B: 22 & 40
          C: 22 & 42
      Day of Sale: 08/07
 
 
PLAINEDGE UNION FREE SCHOOL            WEEK OF            26,185  //
  DISTRICT, NEW YORK                   08/06
  MGR: Jefferies & Company, Inc., New York
       Day of Sale: 08/07
 
 
TOWN OF HAMDEN, CONNECTICUT            WEEK OF            24,705  A2/A/A-
  GENERAL OBLIGATION BONDS             08/06
  MGR: Morgan Keegan, Memphis
  SERIAL: 2013-2032
       Day of Sale: 08/07
 
 
CITY OF FAIRVIEW PARK, OHIO            WEEK OF            21,500  Aa2//
  LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION       08/06
  MGR: Huntington Investment Company, Columbus
 
 
LANCASTER INDEPENDENT SCHOOL           WEEK OF            18,011  Aa3/AA-/
  DISTRICT, TEXAS                      08/06
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
  MGR: Morgan Keegan, Memphis
  SERIAL: 2015-2022
  INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
  REMARK: Underlying ratings: A3/A/
       Day of Sale: 08/07
 
 
WISCONSIN HEALTH AND EDUCATIONAL       WEEK OF            15,880  /BBB+/
  FACILITIES AUTHORITY                 08/06
  REVENUE BONDS, SERIES 2012A

  MGR: Ziegler, Chicago
 
 
KENOSHA GENERAL OBLIGATION             WEEK OF            10,980  Aa2/AA/
  PROMISSORY NOTES, SERIES 2012B       08/06
  WISCONSIN
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2022
       Day of Sale: 08/06
 
 
ASPEN VALLEY HOSPITAL DISTRICT         WEEK OF            10,585  Baa2//
  PITKIN COUNTY, COLORADO              08/06
  REVENUE REFUNDING BONDS
  SERIES 2012
  MGR: RBC Capital Markets, Chicago
  SERIAL: 2017-2025  TERM: 2030, 2033
       Day of Sale: 08/07
 
 
UPPER MERION SCHOOL DISTRICT           WEEK OF             9,995  Aa2//
  MONTGOMERY COUNTY, PENNSYLVANIA      08/06
  GENERAL OBLIGATION BONDS
  SERIES OF 2012
  MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
  SERIAL: 2014-2024
  REMARK: BANK QUALIFIED
 
      Day of Sale: 08/06
 
 
RIDLEY SCHOOL DISTRICT                 WEEK OF             9,305  /AA-/
  DELAWARE COUNTY, PENNSYLVANIA        08/06
  GENERAL OBLIGATION BONDS
  SERIES OF 2012
  MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
  SERIAL: 2012-2027
  REMARK: BANK QUALIFIED
       Day of Sale: 08/09
 
 
KINGSBRIDGE MUNICIPAL UTILITY          WEEK OF             9,170  //
  DISTRICT                             08/06
  TEXAS UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
  SERIES 2012
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
       Day of Sale: 08/06
 
 
DEL VALLE INDEPENDENT SCHOOL           WEEK OF             8,985  //
  DISTRICT                             08/06

  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
  SERIES 2012
  MGR: BOSC, Inc., Richardson
  SERIAL: 2013-2030  CABS: 2022
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
  REMARK: BANK QUALIFIED
          UL: NAF/AA-/NAF
       Day of Sale: 08/08
 
 
MILLVILLE, NEW JERSEY                  WEEK OF             8,005  //
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS   08/06
  MGR: Morgan Keegan, Memphis
  SERIAL: 2013-2020
  REMARK: Bank Qualified
          Underlying S&P rating: A+
       Day of Sale: 08/08
 
 
BELL COUNTY REVENUE REFUNDING,         WEEK OF             7,830  //
  TEXAS                                08/06
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
 
 
STONY BROOK REGIONAL SEWERAGE          WEEK OF             7,285  /AA/
  AUTHORITY (PRINCETON, NEW JERSEY)    08/06
  REVENUE REFUNDING BONDS (SERIES
  2012)
  MGR: RBC Capital Markets, New York
  REMARK: Bank Qualified
       Day of Sale: 08/09
 
 
MIDDLE SMITHFIELD TOWNSHIP             WEEK OF             5,795  //
  MONROE COUNTY, PENNSYLVANIA          08/06
  GENERAL OBLIGATION BONDS
  SERIES OF 2012
  MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
  SERIAL: 2012-2039
       Day of Sale: 08/07
 
 
TRINITY RIVER AUTHORITY OF TEXAS       WEEK OF             5,645  /AA-/
  TEN MILE CREEK SYSTEM                08/06
  REVENUE REFUNDING BONDS
  SERIES 2012
  MGR: Estrada Hinojosa & Company, Dallas
       Day of Sale: 08/07
 
 
TOWN OF FAIRVIEW, TEXAS                WEEK OF             4,725  Aa2/AA-/
  (COLLIN COUNTY)                      08/06
  $1,645M COMBINATION TAX AND LIMITED
  SURPLUS REVENUE CERTIFICATES OF
  OBLIGATION, SERIES (2012A)
  BANK QUALIFIED
  $3,080M COMBINATION TAX AND LIMITED
  SURPLUS REVENUE CERTIFICATES OF
  OBLIGATION, SERIES 2012B (TAXABLE)
  MGR: BOSC, Inc., Richardson
  REMARK: BANK QUALIFIED: 13-32
          TAXABLES: 13-32
 
 
THE PEQUANNOCK RIVER BASIN REGIONAL    WEEK OF             4,495  A1//
  SEWERAGE AUTHORITY                   08/06
  SEWER REVENUE REFUNDING BONDS (2012
  SERIES N)
  MGR: RBC Capital Markets, New York
  REMARK: Bank Qualified
       Day of Sale: 08/07
 
 
MOORE'S CROSSING MUNICIPAL UTILITY     WEEK OF             3,385  NR/NR/
  DISTRICT, TEXAS                      08/06
  UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
  MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
       Day of Sale: 08/07
 
 
ROCKWALL ECONOMIC DEVELOPMENT          WEEK OF             2,440  //
  CORPORATION                          08/06
  SALES TAX REVENUE REFUNDING BONDS
  SERIES 2012
  TEXAS
  MGR: BOSC, Inc., Richardson
  SERIAL: 2013-2019
  REMARK: UL: NAF/A-/NAF
       Day of Sale: 08/07
 
 
LAMAR COUNTY, TEXAS                    WEEK OF             2,130  Aa3/NR/NR

  LIMITED TAX REFUNDING BONDS,
  SERIES 2012
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
       Day of Sale: 08/09
 
 
SULPHUR SPRINGS INDEPENDENT SCHOOL     WEEK OF             1,680  /A-1+/
  DISTRICT, TEXAS                      08/06
  UNLIMITED TAX
  MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
       Day of Sale: 08/06
 
 
SUBLIMITY FIRE DISTRICT, OREGON        WEEK OF             1,370  //
  GENERAL OBLIGATION AND REFUNDING     08/06
  BANK QUALIFIED
  MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
  SERIAL: 2013-2026
       Day of Sale: 08/08
 
 
                                          ----------------------
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