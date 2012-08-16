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#Market News
August 16, 2012 / 7:35 PM / 5 years ago

DALCOMP NEGOTIATED CALENDAR

Reuters Staff

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212-404-8107.
 
 
 
ISSUE/SENIOR MANAGER                   SALE            (IN 000)   MDY/S&P/FTCH
--------------------                   ----            -------   --------------
NEW YORK STATE THRUWAY AUTHORITY       WEEK OF           480,165  NR/AAA/AA
  STATE PERSONAL INCOME TAX REVENUE    08/20
  BONDS (TRANSPORTATION) SERIES 2012A
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
 
 
TRANSPORTATION INFRASTRUCTURE          WEEK OF           316,000  NR/BBB-/NR
  PROPERTIES, LLC (TRLPS) OBLIGATED    08/20
  GROUP
  SENIOR AIRPORT FACILITIES REVENUE
  AND REFUNDING BONDS
  SERIES 2012A AND 2012B - AMT
  MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
      Day of Sale: 08/23
 
 
ARIZONA HEALTH FACILITIES AUTHORITY    WEEK OF           294,485  NR/BBB+/NR
  HOSPITAL REVENUE REFUNDING BONDS     08/20

  SERIES 2012A
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
 
 
IRVINE RANCH WATER DISTRICT,           WEEK OF           257,000  //
  CALIFORNIA                           08/20
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 08/23
 
 
LOS ANGELES COUNTY METROPOLITAN        WEEK OF           250,000  Aa2/AAA/
  TRANSPORTATION AUTHORITY             08/20
  PROPOSITION A FIRST TIER SENIOR
  SALES TAX REVENUE REFUNDING BONDS
  SERIES 2013-A *7 MONTH FORWARD
  SETTLEMENT*
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 08/22
 
 
HARRIS COUNTY CULTURAL EDUCATION       WEEK OF           202,955  NA/A-/NA
  FACILITIES FINANCE CORPORATION       08/20
  MEDICAL FACILITIES MORTGAGE REVENUE
  REFUNDING BONDS (BAYLOR COLLEGE OF
  MEDICINE) SERIES 2012A
  MGR: Barclays Capital Inc., New York
  SERIAL: 2013-2027  TERM: 2032, 2037, 2046
      Day of Sale: 08/22
 
 
EL CAMINO COMMUNITY COLLEGE            WEEK OF           180,813  Aa1/AA/
  DISTRICT                             08/20

  GENERAL OBLIGATION BONDS, ELECTION
  OF 2002 SERIES 2012C
  2012 GENERAL OBLIGATION REFUNDING
  BONDS
  MGR: RBC Capital Markets, New York
  REMARK: CIBS&CABS
      Day of Sale: 08/23
 
 
BAY AREA TOLL AUTHORITY, CALIFORNIA    WEEK OF           180,000  Aa3/AA/AA-
  (REMARKETING)                        08/20
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 08/23
 
 
SANGER TEXAS INDUSTRIAL DEVELOPMENT    WEEK OF           180,000  /NR/
  CORPORATION, TEXAS                   08/20

  SERIES 2012B
  MGR: Morgan Keegan, Memphis
  TERM: 2038
      Day of Sale: 08/22
 
 
COLORADO HEALTH FACILITIES             WEEK OF           155,745  NR/BBB-/BBB+
  AUTHORITY REVENUE & REFUNDING BONDS  08/20
  SERIES 2012A,B&C

  MGR: Ziegler, Chicago
      Day of Sale: 08/23
 
 
WEST VALLEY-MISSION COMMUNITY          WEEK OF           150,375  Aa1/AA/
  COLLEGE DISTRICT                     08/20

  GENERAL OBLIGATION BONDS, ELECTION
  OF 2012 SERIES 2012A & 2012
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 08/21
 
 
KING COUNTY, WASHINGTON                WEEK OF           144,370  //
  CONSISTING OF:                       08/20
  $63,765M SEWER REVENUE REFUNDING
  BONDS, 2012 SERIES C
  $80,605M LIMITED TAX GENERAL
  OBLIGATION REFUNDING BONDS
  (PAYABLE FROM SEWER REVENUES),
  2012 SERIES C
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
  REMARK: RATINGS:
          AA2/AA+/NR - SEWER REVENUE BONDS
          AA1/AAA/NR - LTGO SEWER BONDS
 
 
CITY OF HOUSTON, TEXAS                 WEEK OF           140,000  //
  COMBINED UTILITY SYSTEM              08/20
  FIRST LIEN REVENUE REFUNDING BONDS
  SERIES 2012D
  MGR: Cabrera Capital Markets, LLC, Chicago
      Day of Sale: 08/21
 
 
CITY OF FORT WORTH, TEXAS              WEEK OF           139,625  Aa1//AA+

  GENERAL PURPOSE REFUNDING AND
  IMPROVEMENT BONDS, SERIES 2012
  MGR: Loop Capital Markets, New York
 
 
CITY OF MIAMI BEACH HEALTH             WEEK OF           138,595  Baa2/NR/BBB
  FACILITIES AUTHORITY, FLORIDA        08/20
  HOSPITAL REVENUE REFUNDING BONDS

  MGR: Morgan Keegan, Memphis
  SERIAL: 2012-2031
      Day of Sale: 08/22
 
 
SAM RAYBURN MUNI POWER AGENCY,TEXAS    WEEK OF           118,000  /BBB+/
  POWER SUPPLY REVENUE REFUNDING       08/20
  BONDS, S12
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
 
 
BAYLOR COLLEGE OF MEDICINE             WEEK OF           111,845  NA/A-/NA
  MEDICAL FACILITIES MORTGAGE BONDS    08/20
  TAXABLE SERIES 2012
  MGR: Barclays Capital Inc., New York
  TERM: 2046
  REMARK: CORPORATE CUSIP
      Day of Sale: 08/22
 
 
CITY OF LAKELAND, FLORIDA              WEEK OF           100,000  Aa1/AA/AA-
  VARIABLE RATE ENERGY SYSTEM          08/20
  REFUNDING BONDS, FRNS
  MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
      Day of Sale: 08/23
 
 
LOS ANGELES COUNTY METROPOLITAN        WEEK OF           100,000  Aa2/AAA/
  TRANSPORTATION AUTHORITY             08/20
  PROPOSITION A FIRST TIER SENIOR
  SALES TAX REVENUE REFUNDING BONDS
  SERIES 2012-A
  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
 
 
TRI-COUNTY METROPOLITAN                WEEK OF            92,815  Aa1/AAA/
  TRANSPORTATION DISTRICT OF OREGON    08/20
  SENIOR LIEN PAYROLL TAX REVENUE
  BONDS, SERIES 2012A
  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
 
 
STATE OF NEW YORK                      WEEK OF            89,000  //
  MORTGAGE AGENCY (TAXABLE)            08/20
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
  REMARK: ROP: 08/21/2012
      Day of Sale: 08/22
 
 
BAYLOR COLLEGE OF MEDICINE, TEXAS      WEEK OF            75,000  /A-/
  (FLOATING RATE NOTES)                08/20
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 08/20
 
 
WASHINGTON STATE HEALTH KADLEC         WEEK OF            60,000  Baa3/NR/
  REGIONAL HOSPITAL REVENUE            08/20
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2015-2042
      Day of Sale: 08/22
 
 
CARSON CITY, NEVADA                    WEEK OF            54,115  NR/BBB+/NR
  HOSPITAL REVENUE REFUNDING BONDS,    08/20
  SERIES 2012

  MGR: Ziegler, Chicago
      Day of Sale: 08/21
 
 
MOUNTAIN STATES HEALTH ALLIANCE,       WEEK OF            54,000  Baa1/BBB+/BBB+
  TENNESSEE                            08/20
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 08/22
 
 
THE TRUSTEES OF PURDUE UNIVERSITY      WEEK OF            43,000  Aaa/AA+/
  PURDUE UNIVERSITY STUDENT            08/20
  FACILITIES SYSTEM REVENUE BONDS
  SERIES 2012A
  MGR: Barclays Capital Inc., New York
  SERIAL: 2013-2032
      Day of Sale: 08/21
 
 
HOUSING OPPORTUNITIES COMMISSION OF    WEEK OF            42,000  Aaa//
  MONTGOMERY COUNTY, MARYLAND          08/20
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
  REMARK: TOP: 08/20/2012
      Day of Sale: 08/21
 
 
LOUISIANA LCDA                         WEEK OF            39,380  //
  REFUNDING BONDS (PARKING FACILITIES  08/20
  CORPORATION GARAGE PROJECT)
  MGR: Morgan Keegan, Memphis
  SERIAL: 2013-2036
  REMARK: /AA-/(/BBB+/)
      Day of Sale: 08/23
 
 
CITY OF TEMPE, ARIZONA                 WEEK OF            39,260  Aa2/AAA/
  TRANSIT EXCISE TAX REVENUE           08/20
  OBLIGATIONS
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
  SERIAL: 2013-2037
      Day of Sale: 08/21
 
 
MISSOURI DEVELOPMENT BOARD FINANCE     WEEK OF            37,030  NR/A/
  INDEPENDENCE REVENUE SEWER SYSTEM    08/20
  2012B
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2041
      Day of Sale: 08/20
 
 
CUMBERLAND COUNTY MUNICIPAL            WEEK OF            36,345  //A+
  AUTHORITY REVENUE BONDS              08/20
  (DICKINSON COLLEGE PROJECT),
  SERIES 2012
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 08/22
 
 
PATCHOGUE-MEDFORD UNION FREE           WEEK OF            33,675  //
  SCHOOL DISTRICT, NEW YORK            08/20
  SCHOOL DISTRICT REFUNDING SERIAL
  BONDS 2012, SERIES B
  MGR: Morgan Keegan, Memphis
  SERIAL: 2013-2027
  REMARK: (A1//(A2//)
      Day of Sale: 08/22
 
 
CITY OF LEAGUE CITY, TEXAS             WEEK OF            32,870  //
  COMBINATION TAX & REVENUE            08/20
  CERTIFICATES OF OBLIGATION BONDS,
  S12A
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
 
 
WEST DEPTFORD TOWNSHIP                 WEEK OF            32,400  /A-/
  COUNTY OF CLOUCESTER, NEW JERSEY     08/20
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS,
  SERIES 2012
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 08/21
 
 
COUNTY OF ALAMANCE, NORTH CAROLINA     WEEK OF            32,100  Aa2/AA-/
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS,  08/20
  SERIES 2012
  MGR: BB&T Capital Markets, a division of Scott & String, Richmond
  SERIAL: 2013-2026
      Day of Sale: 08/22
 
 
GREGG COUNTY HEALTH FACILITIES         WEEK OF            30,815  Baa2/BBB+/NAF
  (GOOD SHEPHERD HEALTH SYSTEM) 2012   08/20
  MGR: Cain Brothers, New York
  SERIAL: 2013-2022  TERM: 2032, 2042
      Day of Sale: 08/23
 
 
ANDREWS COUNTY HOSPITAL DISTRICT,      WEEK OF            30,400  A1//
  TEXAS                                08/20
  GENERAL OBLIGATION BONDS, S12
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
 
 
COLORADO HEALTH FACILITIES             WEEK OF            30,000  A2/A/
  AUTHORITY, COLORADO                  08/20
  HOSPITAL REVENUE BONDS

  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
  REMARK: NR/A/NR: UNDERLYING RATING
          NR/AA-/NR: AGM INSURED
 
 
BURNET CONSOLIDATED INDEPENDENT        WEEK OF            21,425  //
  SCHOOL DISTRICT                      08/20

  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
  SERIES 2012
  MGR: BOSC, Inc., Richardson
  SERIAL: 2013-2024
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
  REMARK: UNDERLYING RATING: A1/NAF/NAF
      Day of Sale: 08/20
 
 
NEWHALL SCHOOL DISTRICT                WEEK OF            20,000  //AA-

  MGR: Morgan Keegan, Memphis
  SERIAL: 2013-2027
       Day of Sale: 08/22
 
 
WASHINGTON GRANT COUNTY PUBLIC         WEEK OF            13,000  NR/NR/
  HOSPITAL DISTRICT #3                 08/20
  GENERAL OBLIGATION
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  TERM: 2013, 2036
       Day of Sale: 08/23
 
 
MONTGOMERY COUNTY INTERMEDIATE UNIT    WEEK OF            10,000  //
  NO. 23, PENNSYLVANIA                 08/20
  REVENUE BONDS SERIES 2012
  MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
  SERIAL: 2013-2037
  REMARK: RATING TBD
       Day of Sale: 08/22
 
 
CITY OF CANYON, TEXAS                  WEEK OF             9,625  /AA-/
  LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION       08/20
  BONDS
  *************BANK QUALIFIED********
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
  SERIAL: 2013-2032
       Day of Sale: 08/23
 
 
CONNECTICUT, TOWN OF PORTLAND          WEEK OF             9,500  Aa3//
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING         08/20
  BANK QUALIFIED
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2024
       Day of Sale: 08/22
 
 
CITY OF COMMERCE, TEXAS                WEEK OF             9,050  /AA-/
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING AND     08/20
  IMPROVEMENT BONDS
  ************BANK QUALIFIED*********
  MGR: Morgan Keegan, Memphis
  SERIAL: 2013-2037
  INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
       Day of Sale: 08/20
 
 
COMMUNITY UNIT SCHOOL DISTRICT         WEEK OF             8,760  /AA-/
  NO. 118                              08/20
  LAKE COUNTY, ILLINOIS
  (WAUCONDA) GENERAL OBLIGATION
  REFUNDING SCHOOL BONDS

  MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
       Day of Sale: 08/21
 
 
CONEMAUGH TOWNSHIP AREA SCHOOL         WEEK OF             8,170  //
  DISTRICT, PENNSYLVANIA               08/20
  GENERAL OBLIGATION BONDS
  ****************BANK QUALIFIED*****
  MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
  SERIAL: 2012-2037
  INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
       Day of Sale: 08/21
 
 
GARWOOD BOROUGH BOARD OF EDUCATION     WEEK OF             7,570  /AA-/
  IN THE COUNTY OF UNION, NEW JERSEY   08/20
  REFUNDING SCHOOL BONDS
  ***********BANK QUALIFIED*********
  MGR: RBC Capital Markets, New York
       Day of Sale: 08/21
 
 
SUSQUEHANNA TOWNSHIP SCHOOL            WEEK OF             7,430  Aa2//
  DISTRICT, PENNSYLVANIA               08/20
  SERIES A OF 2012
  GENERAL OBLIGATION BONDS
  MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
  SERIAL: 2013-2024
  REMARK: BANK QUALIFIED
       Day of Sale: 08/20
 
 
KISHWAUKEE COMMUNITY COLLEGE           WEEK OF             6,815  /AA/
  DISTRICT 523, ILLINOIS               08/20
  GENERAL OBLIGATION BONDS
  *********BANK QUALIFIED*********
  MGR: Morgan Keegan, Memphis
  SERIAL: 2013-2037
       Day of Sale: 08/21
    
 
 
ST. CLAIR COUNTY PUBLIC BUILDING       WEEK OF             6,670  /AA-/
  AUTHORITY, ALABAMA                   08/20
  REVENUE WARRANTS (DHR PROJECT)
  *********BANK QUALIFIED***********
  MGR: Morgan Keegan, Memphis
  SERIAL: 2014-2037
      Day of Sale: 08/22
 
 
ROARING FORKS TRANSPORTATION           WEEK OF             6,560  /AA-/
  AUTHORITY, COLORADO                  08/20
  TAXABLE SALES AND USE TAX REVENUE
  BONDS
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
  SERIAL: 2014-2032
      Day of Sale: 08/21
 
 
BRECKSVILLE, OHIO                      WEEK OF             5,800  Aaa//
  LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION       08/20
  BONDS SERIES 2012 BANK QUALIFIED
  MGR: Huntington Investment Company, Columbus
  SERIAL: 2012-2023  TERM: 2032
      Day of Sale: 08/23
 
 
FORT BEND COUNTY MUNICIPAL UTILITY     WEEK OF             5,230  /A-/
  DISTRICT NO. 130, TEXAS              08/20
  UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
  BONDS
  ************BANK QUALIFIED*********
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
  SERIAL: 2013-2033
  INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
      Day of Sale: 08/21
 
 
GRAND FIRE PROTECTION DISTRICT         WEEK OF             5,200  NR/NR/AA-
  NO. 1 REFUNDING GENERAL OBLIGATION   08/20
  BONDS
  *********BANK QUALIFIED**********
  MGR: George K. Baum & Company, Denver
      Day of Sale: 08/22
 
 
NORTHGATE CROSSING MUNICIPAL           WEEK OF             5,049  //
  UTILITY DISTRICT N0. 2, TEXAS        08/20
  UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
  REFUNDING BONDS, SERIES 2012
  MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
      Day of Sale: 08/20
 
 
PENNSYLVANIA PENN HILLS SCHOOL         WEEK OF             4,790  A3//
  DISTRICT GENERAL OBLIGATION 2012B    08/20
  REFUNDING TAXABLE
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  TERM: 2040
  INSURANCE: ASSURED GUARANTY CORPORATION
      Day of Sale: 08/22
 
 
CITY OF HALTOM CITY, TEXAS             WEEK OF             4,400  //
  COMBINATION TAX AND LIMITED PLEDGE   08/20
  REVENUE CERTIFICATES OF
  OBLIGATION BONDS, S12
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
 
 
PENNSYLVANIA, PENN HILLS SCHOOL        WEEK OF             3,845  A3//
  DISTRICT GENERAL OBLIGATION 2012A    08/20
  REFUNDING
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  INSURANCE: ASSURED GUARANTY CORPORATION
      Day of Sale: 08/22
 
 
CITY OF TAMPA, TEXAS                   WEEK OF             3,000  //
  GENERAL OBLIGATION BOND, S12         08/20
  ***********BANK QUALIFIED**********
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
 
 
CITY OF MARBLE FALLS, TEXAS            WEEK OF             2,640  //
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS   08/20
  S12
  ***********BANK QUALIFIED**********
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
 
 
MONTGOMERY MUNICIPAL UTILITY           WEEK OF             2,335  /AA-/
  DISTRICT NO. 47, TEXAS               08/20
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
  **********BANK QUALIFIED**********
  MGR: Morgan Keegan, Memphis
  SERIAL: 2013-2020
      Day of Sale: 08/21
 
 
MISSOURI EL DORADO SPRINGS R-II        WEEK OF             1,950  /AA+/
  SCHOOL DISTRICT GENERAL OBLIGATION   08/20
  BANK QUALIFIED
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  TERM: 2016, 2025
      Day of Sale: 08/23
 
 
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