Dankort kan blive dyrere med ny EU-aftale, advarer regeringen

KØBENHAVN, 27. jan (Reuters) - Omkostningerne for virksomheder og forbrugere ved at benytte Dankort kan blive højere end nu som følge af det kompromis, som EU’s ministerråd har indgået med EU-parlamentet om gebyrer på betalingskort.

Det kan føre til et mindre brug af Dankort som nationalt betalingsmiddel, skriver Erhvervs- og Vækstministeriet i en erklæring, der er oversendt til Folketingets Europaudvalg.

“Nogle af reglerne i EU-forordningen kan få utilsigtede følger og føre til mindre brug af disse nationale betalingskort, og betyde større omkostninger til skade for forbrugerne og handelsvirksomheder,” skriver ministeriet.

Bankernes brancheorganisation, Finansrådet, er heller ikke helt tilfreds med kompromiset. Kontorchef Tobias Nicholas Thygesen siger til Reuters, at parterne bag den danske rammeaftale for Dankortet fra 2013, Finansrådet, detailhandlen og betalingsvirksomheden Nets, nu må sætte sig sammen for at finde ud af, om denne rammeaftale kan bestå uændret under den nye EU-forordning.

Bankerne og Nationalbanken solgte i fjor Nets for 17 mia. kr. til de amerikanske kapitalfondene Bain og Advent samt den danske pensionsfond ATP.