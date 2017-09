Deutsche Bank évoque des suppressions d'activités en Russie

MOSCOU, 17 septembre (Reuters) - Deutsche Bank annonce dans un communiqué diffusé jeudi sur le site internet de ses activités en Russie la fermeture dans ce pays de ses services bancaires aux entreprises et de courtage.

Ce communiqué est daté du 18 septembre, soit vendredi. Seul un résumé, en russe, de ce communiqué est visible sur le site internet et il n‘est pas possible d‘ouvrir le communiqué lui-même.

Un porte-parole de la banque allemande en Russie a refusé de s‘exprimer sur l‘abandon éventuel de certaines activités dans ce pays.

Il a déclaré que la filiale russe de Deutsche Bank n‘avait diffusé aucun communiqué.

Selon une source proche de la banque, l‘établissement va annoncer vendredi une optimisation de ses activités en Russie.

Le nouveau président du directoire, John Cryan, s‘est engagé dès son arrivée en juillet à lancer une politique de réduction des coûts et il a présenté les premiers éléments de son projet stratégique aux membres du conseil de surveillance lors d‘un séminaire organisé le week-end dernier.

Selon des sources financières, Deutsche Bank se fixe pour objectif de supprimer quelque 23.000 emplois, soit environ un quart de ses effectifs, principalement par le biais de suppression de postes dans ses services informatiques et son “back-office” et en scindant sa filiale Postbank. (Alexander Winning, Zlata Garasyuta, Thomas Atkins et Dmitry Antonov; Bertrand Boucey pour le service français)