Nov 27 (Reuters) - Deutsche Beteiligungs AG :

* Says will propose dividend 2.00 euros per share, announces consolidated net income 2013/2014 (prel.) 47.8 million euros

* Says base dividend of 0.40 euros per share; surplus dividend of 1.60 euros per share