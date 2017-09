Zalando beschäftigt künftig auch in Dublin Entwickler

Berlin, 22. Apr (Reuters) - Zalando hat in Dublin seinen ersten Standort für Entwickler und Daten-Analysten außerhalb Deutschlands eröffnet. In den kommenden drei Jahren würden dort bis zu 200 Experten eingestellt, teilte Europas größter Online-Modehändler am Mittwoch mit. Diese sollen zusammen mit ihren Berliner Kollegen an der Weiterentwicklung der Online-Plattform des Unternehmens arbeiten. “Gleichzeitig vergrößern wir unser Tech-Team in Berlin”, kündigte Zalando-Vorstandsmitglied Robert Gentz an. Dort sind bisher 700 Personen in diesem Bereich angestellt. Das Berliner Unternehmen will noch im laufenden Jahr die Zahl seiner Mitarbeiter um 2000 auf etwa 10.000 erhöhen, um sein Wachstum zu bewältigen. Im ersten Quartal kletterte der Umsatz um mehr als ein Viertel auf fast 650 Millionen Euro. (Reporter: Nadine Schimroszik, redigiert von Andreas Framke, Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1312 oder 030-2888 5168)