Oct 6 (Reuters) - E-kancelaria Grupa Prawno Finansowa SA :

* Says following the agreement signed on March 26 with Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA (Forum TFI), it will manage 39.6 million zlotys debt portfolio recently acquired by Forum TFI’s closed-end investment fund Hoist 1 NSFIZ(Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamkniety) Source text for Eikon:

