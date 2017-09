Nov 14 (Reuters) - Edison SA :

* Q3 revenue 687,175 zlotys versus 609,294 zlotys last year

* Q3 operating profit 60,725 zlotys versus 37,372 zlotys last year

* Q3 net profit 111,215 zlotys versus 397,250 zlotys last year Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)