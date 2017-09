Nov 14 (Reuters) - Emmerson Wierzytelnosci Hipoteczne SA :

* Reports no revenue for q3, versus revenue of 262,758 zlotys year ago

* Q3 operating loss 222,343 zlotys versus operating profit 103,916 zlotys year ago

* Q3 net loss 282,469 zlotys versus net profit 687,969 zlotys year ago