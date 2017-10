Chesapeake vai vender ativos e gasodutos por mais US$ 4 bi

8 Jun (Reuters) - A Chesapeake Energy Corp vai vender gasodutos e ativos relacionados para a Global Infrastructure Partners (GIP), em três operações separadas, por mais de 4 bilhões de dólares. A companhia luta para conseguir 10 bilhões dólares para cobrir dívidas em meio à escassez de financiamento.

A Chesapeake, o segundo maior produtor de gás natural dos EUA, está sob pressão para vender ativos e cortar gastos para reduzir a dívida após a queda dos preços do gás natural comprimir seus lucros.

A empresa, que realiza sua reunião anual nesta sexta-feira, e seu presidente, Aubrey McClendon, também estão sob intensa investigação sobre questões de governança corporativa.

A Chesapeake disse que vai vender participações e sociedades na Chesapeake Midstream Partners LP para o fundo de infraestrututra GIP por 2 bilhões de dólares.

A empresa também firmou um acordo com a Chesapeake Midstream Partners para a venda alguns ativos de coleta e processamento de gás no meio do continente. Ela também tem um acordo com a GIP para a venda da subsidiária integral Chesapeake Midstream Development LP.

Esse acordo com o GIP inclui um período de 45 dias de negociação e a opção de estender as conversações para mais 45 dias, se o preço for acordado e as negociações progredirem, disse a Chesapeake.

A Chesapeake Midstream Partners tem mais de 3.700 milhas de dutos de coleta de gás natural, segundo o site da empresa. A Chesapeake também detém cerca de 1.950 milhas de dutos na Chesapeake Midstream Development, de acordo com documentos regulatórios do final do ano passado.

Chesapeake disse que agora está no caminho certo para gerar receitas de entre 11,5 bilhões e 14 bilhões de dólares com a venda dos seus ativos este ano para financiar operações e pagar a dívida.

No mês passado, a empresa conseguiu um empréstimo caro de 4 bilhões de dólares junto aos bancos Goldman Sachs e Jefferies.

