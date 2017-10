Lobão descarta reajuste de preços nos combustíveis neste ano

RIO DE JANEIRO, 13 Jun (Reuters) - O ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, disse nesta quarta-feira que não haverá reajuste no preço dos combustíveis neste ano no Brasil.

“Nós não cedemos à pressão de reajustar quando o preço do petróleo subiu, e agora não há mais esta pressão”, afirmou Lobão durante inauguração do espaço da Eletrobrás na Rio+20, no Rio de Janeiro.

O ministro disse também que está descartada a flexibilização de metas de conteúdo nacional para investimentos da Petrobras . (Reportagem Leila Coimbra; Texto de Gustavo Bonato; Edição de Patrícia Duarte)