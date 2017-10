ATUALIZA 1-Vale e Millrock renovam acordo de pesquisa no Alasca

VANCOUVER/RIO DE JANEIRO, 11 Jun (Reuters) - A Millrock Resources anunciou nesta segunda-feira um novo acordo feito com a Vale para explorar ouro e cobre no Alasca a partir de pesquisas geológicas.

A empresa de pesquisa informou nesta segunda-feira, por meio de comunicado, que firmou com a Vale acordo de opção que está sendo inserido nos termos de aliança estratégica já assinada em outubro do ano passado entre as duas empresas.

A Vale tinha um período de 180 dias para aceitar ou declinar da parceria estabelecida no ano passado, segundo previa o acordo anterior.

“Millrock e Vale pretendem realizar levantamentos geofísicos e geoquímicos em 2012”, disse a Millrock em comunicado.

“O objeto do acordo com a nova opção é o projeto AUDN, um promissor alvo de cobre e ouro (...) situado a cerca de 100 quilômetros a sudoeste do depósito Pebble, de classe mundial.”

O bloco em questão é situado ao longo de ocorrências de pórfiro, um tipo de rocha vulcânica que pode conter cobre e ouro.

Sob os termos do acordo, a Vale poderá ficar com uma participação de 65 por cento no projeto AUDN.

Procurada, a Vale não comentou o assunto.

(Reportagem adicional de Sabrina Lorenzi)

