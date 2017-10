ATUALIZA 1-Petrobras adia início do TLD de Sapinhoá--executivo

(Texto atualizado com mais informações e declarações)

RIO DE JANEIRO, 15 Mai (Reuters) - O início do Teste de Longa Duração (TLD) do megacampo de petróleo de Sapinhoá Norte, no pré-sal da bacia de Santos, foi adiado por um problema na plataforma que realizaria a operação, disse nesta terça-feira o gerente executivo da Petrobras, Osmond Coelho Júnior.

Segundo ele, o teste previsto para maio deverá ser realizado a partir de outubro.

O adiamento ocorreu por conta de um problema no navio FPSO Dynamic Producer, que seria destinado para a o TLD de Sapinhoá.

“Um TLD que certamente foi impactado foi o de Sapinhoá Norte, que estava previsto para ser feito com este navio e agora será feito com um outro navio, o BW São Vicente”, disse Coelho Júnior.

“Agora foi postergado para o final do ano. Maio era uma boa data para Sapinhoá Norte, e deve estar indo para outubro ou alguma coisa assim”, acrescentou ele a jornalistas após evento no Rio de Janeiro.

O Dynamic Producer operava um TLD em Carioca Nordeste, onde os testes foram interrompidos no início do ano por conta de um problema no equipamento.

Segundo ele, uma comissão foi montada na Petrobras para estudar o acidente com o FPSO e os reparos no equipamento estão sendo feitos.

“Houve uma ruptura na coluna de produção no FPSO, e essa ruptura está sendo profundamente avaliada pela companhia, para que a gente entenda o processo, tome as medidas para que toda a nossa campanha de TLDs possa ser continuada”, acrescentou.

Sapinhoá foi o nome dado para uma área de Guará, no pré-sal da bacia de Santos, após a declaração da comercialidade.

Na área, onde há reservas gigantes de petróleo, foi estimado um volume recuperável de 2,1 bilhões de barris de óleo equivalente.