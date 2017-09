Oct 30 (Reuters) - Entra ASA

* Q3 rental income increased NOK 425 mln vs NOK 375 mln yr ago

* Q3 total operating revenue NOK 467 mln vs NOK 380 mln yr ago

* Q3 net income from property management NOK 344 mln vs NOK 286 mln yr ago

* Q3 changes in property valuation NOK 354 mln vs NOK -102 mln yr ago

* Q3 profit before tax NOK 520 million vs NOK 107 mln

