EU's rentebeskatningsdirektiv ophæves

KØBENHAVN, 16. april (Reuters) - EU’s rentebeskatningsdirektiv, der forpligter hvert EU-land at opkræve 35 pct. kildeskat af rentegevinster for udenlandske statsborgere, er på vej mod en ophævelse.

Direktivet vil fra 2016 blive afløst af et nyt system med automatisk indberetninger mellem landene af gevinster ved alle typer af finansielle produkter, som tilhører andre landes statsborgere, oplyser Skatteministeriet.

Ministeriet skriver i en orientering til Folketinget, at EU-Kommissionen ikke ønsker to regelsystemer på området samtidig, da det vil føre til administrative byrder.

Desuden har Luxembourg accepteret at indføre de fælles EU-regler fra næste år, efter at landet i over 20 år har strittet imod automatisk indberetning til andre lande.

Tilbage er kun Østrig, som har fået frist til 2017 til at indføre de nye EU-regler.

Den danske regering støtter EU-Kommissionens forslag, og vil senere tilpasse de danske lovregler.

I fremtiden skal hvert EU-lande automatisk indberette finansielle indtægter til de lande, hvor investoreren har hjemme, og hensigten er at forhindre skatteunddragelse. (Af Erik Matzen, redigeret af Teis Hald Jensen)