Sept 23 (Reuters) - Eurasia Groupe SA :

* Acquires two new assets

* Acquires ‘Societie du 100 avenue Stalingrad’ for 9.8 million euros

* Acquires 5 new buildings in Arcueil for 6.3 million euros Source text: bit.ly/1riFQ1m Further company coverage: (Gdynia Newsroom: +48 58 698 39 20; Gdynia.newsroom@thomsonreuters.com)