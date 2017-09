Dec 16 (Reuters) - Euronext Paris:

* Shares of Mulann will be admitted to trading on the Marche Libre on Dec. 19

* Registration price of Mulann shares: 6.10 euros ($8)

* Number of Mulann securities to be listed: 2,456,399

* Ticker symbol: MLMUL ($1 = 0.7990 euros)