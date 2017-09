Jan 14 (Reuters) - Facephi Biometria SA :

* Said on Tuesday sees FY 2015 revenue at 1.8 million euros ($2.11 million), up 31 percent versus estimation in Market Admission Document (Documento Informativo de Incorporacion al Mercado, DIIM)

* Sees FY 2015 EBITDA at 338,000 euros

Source text: bit.ly/1u5IQhd

Further company coverage: