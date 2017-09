Presset mod dansk kronekurs kommer fra Danmark - Nordea

KØBENHAVN, 11. marts (Reuters) - Hovedårsagen til valutamarkedets pres mod den danske fastkurspolitik for nylig skal ikke søges i udenlandske hedgefondes spekulation mod denne politik, men derimod især hos danske pensionsfondes, danske virksomheders og andre institutionelle investorers naturlige afdækninger af deres tilgodehavender i udenlandsk valuta.

Det siger Nordeas cheføkonom Helge Pedersen, som hermed afviser, at den danske fastkurspolitik var udsat for et ondt angreb fra udenlandske spekulanter. Han mener oven i købet, at Nationalbanken har helt styr på denne virksomhed med afdækninger.

Nationalbanken måtte gennem januar og februar sælge danske kroner for 275 mia. kr. for at fastholde den danske kronekurs tæt på centralkursen på 7,46038 kr. pr. euro.

“Efter den store styrkelse af den danske valutakasse står det nu mejslet i sten, at Danmarks fastkurspolitik, som har bidraget til at stabilisere dansk økonomi, ikke er til at rokke”, siger han.

Derimod mener Danske Banks cheføkonom Steen Bocian, at dansk økonomi har et stort balanceproblem som følge af de meget store overskud på betalingsbalancen. Skal Danmark på lang sigt kunne fastholde sin fastkurspolitik, er det afgørende, at de store overskud bringes noget ned, mener Steen Bocian.

Helge Pedersen mener, at Nationalbanken har alle instrumenter ved hånden til med succes at kunne fastholde den danske fastkurspolitik.

Nordeas’s cheføkonom ser ikke noget problem for denne politik, selvom efterspørgslen efter danske kroner måtte stige igen. Med Nationalbankens nuværende negative rente på indskudsbeviser på 0,75 pct., har banken opnået en pengemaskine, fordi den kan anbringe disse penge i andre centralbanker til en negativ rente på 0,2 pct. og dermed score forskellen på 0,55 pct.

Danske Banks’s cheføkonom Steen Bocian mener, at Danmark med de store overskud på betalingsbalancen på mere end seks pct. af BNP har et betydeligt strukturproblem. Derfor ser han behov for reformer, der øger investeringer og begrænser danskernes opsparing.

“Udfordringen i den nuværende økonomiske situation er, at det er svært at designe politikforslag, som nedbringer overskuddet på betalingsbalancen uden at de offentlige finanser kommer under pres”, skriver Steen Bocian.

Men da det offentlige budgetunderskud allerede er tæt på grænserne i EU, forudser han, at det opadgående pres på den danske kronekurs ikke vil forsvinde lige med det første.

“Dagens stærke betalingsbalancetal giver grundlæggende stof til eftertanke. Hvis vi skal bevare en fastkurspolitik på den lange bane, så skal vores økonomi ikke være så ubalanceret som tilfældet er i øjeblikket”, skriver Sten Bocian.

Helge Pedersen fra Nordea ser ikke noget pres i hverken 2015 eller 2016 mod de offentlige finanser, men skønner et underskud mellem én og 1,7 pct. af BNP årligt. Han estimerer også, at overskuddet på den danske betalingsbalance vil formindskes i begge år. (Af Erik Matzen, redigeret af Teis Hald Jensen)