Jan 27 (Reuters) - Fergo Aisa SA (en Liquidacion) :

* Spanish regulator suspends share trading of Fergo Aisa SA (en Liquidacion) - CNMV

* Last day of share trading on Jan. 28 - CNMV

* Spanish regulator share trading suspension related to reporting and publication obligations - CNMV Source text: bit.ly/15FUXLS Further company coverage: (Gdynia Newsroom)