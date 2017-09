Outfest Lineup: Robin Williams, Matt Bomer, Patrick Wilson, Leighton Meester Among Stars

June 5 (Reuters) - The lineup to the 32nd annual Outfest Los Angeles LGBT Film Festival was announced on Wednesday, and a number of familiar faces will be lighting up the silver screen in LGBT-related stories.

Robin Williams stars opposite Kathy Baker in “Boulevard,” while Matt Bomer, Patrick Wilson, Liv Tyler and Jerry O‘Connell star in Closing Night Gala selection “Space Station 76.”

Leighton Meester, Gillian Jacobs, Adam Brody, Kate McKinnon and Gabourey Sidibe star in director Susanna Fogel’s “Life Partners,” which opens the festival on July 10.

“In the year following major civil rights victories across the country, Outfest 2014 pays tribute to the artists and the activists who refused to play nice and color inside the lines. The films in this festival remind us that artists lead the charge for a better world,” said Director of Programming, Kristin Pepe.

See the complete line-up below:

GALA FILMS LIFE PARTNERS - Opening Night Gala Dir: Susanna Fogel, Scr: Susanna Fogel, Joni Lefkowitz, 2014, USA, 95 min. MY PRAIRIE HOME - Documentary Centerpiece Dir/Scr: Chelsea McMullan, 2013, Canada, 76 min. THE WAY HE LOOKS - International Centerpiece Dir/Scr: Daniel Ribeiro, 2014, Brazil, Portuguese with English subtitles, 96 min. LILTING - International Centerpiece Dir/Scr: Hong Khaou, 2013, UK, English, Mandarin with English subtitles 86 min. APPROPRIATE BEHAVIOR - U.S. Centerpiece Dir/Scr: Desiree Akhavan, 2014, USA/UK, 82 min. SPACE STATION 76 - Closing Night Gala Dir: Jack Plotnick, Scr: Jack Plotnick, Jennifer Cox, Sam Pancake, Kali Rocha, Michael Stoyanov, 2014, USA, 94 min.

U.S. DRAMATIC FEATURES THE 10 YEAR PLAN Dir/Scr: J.C. Calciano, 2014, USA, 90 min. ANATOMY OF A LOVE SEEN Dir/Scr: Marina Rice Bader, 2014, USA, 86 min. BFFS Dir: Andrew Putschoegl, Scr: Andrea Grano, Tara Karsian, 2013, USA, 95 min. BOULEVARD Dir: Dito Montiel, Scr: Douglas Soesbe, 2014, USA, 89 min. CRAZY BITCHES Dir/Scr: Jane Clark, 2013, USA, 100 min. DRUNKTOWN‘S FINEST Dir/Scr: Sydney Freeland, 2013, USA, English, Navajo with English subtitles, 93 min. ETERNITY: THE MOVIE Dir: Ian Thorpe, Scr: Joey Abi-Loutfi, 2014, USA, 92 min. THE FOXY MERKINS Dir: Madeleine Olnek, Scr: Lisa Haas, Jackie Monahan, Madeleine Olnek, 2013, USA, 81 min. HELICOPTER MOM Dir: Salomé Breziner, Scr: Duke Tran, 2014, USA, 81 min. JAMIE MARKS IS DEAD Dir/Scr: Carter Smith, 2014, USA, 100 min. LAST WEEKEND Dir: Tom Dolby, Tom Williams, Scr: Tom Dolby, 2014, USA, 94 min. LYLE Dir/Scr: Stewart Thorndike, 2014, USA, 65 min. MATCH Dir/Scr: Stephen Belber, 2013, USA, 90 min. PERFECT COWBOY Dir/Scr: Ken Roht, 2014, USA, 115 min. TIGER ORANGE Dir: Wade Gasque, Scr: Wade Gasque, Mark Strano, 2014, USA, 76 min. WHAT IT WAS Dir/Scr: Daniel Armando, 2013, USA, 85 min. X/Y Dir/Scr: Ryan Piers Williams, 2014, USA, 83 min.

INTERNATIONAL DRAMATIC FEATURES 52 TUESDAYS Dir: Sophie Hyde, Scr: Matthew Cormack, 2013, Australia, 114 min. BAD HAIR Dir/Scr: Mariana Rondón, 2013, Venezuela / Peru / Germany, Spanish with English subtitles, 93 min. BOYS Dir: Mischa Kamp, Scr: Chris Westendorp, Jaap Peter Enderé, 2014, The Netherlands, Dutch with English subtitles, 78 min. CUPCAKES Dir: Eytan Fox, Scr: Eli Bijaoui, Eytan Fox, 2013, Israel, Hebrew with English subtitles, 90 min. DUAL Dir: Nejc Gazvoda, Scr: Nejc Gazvoda, Janez lapajne, 2013, Slovenia / Croatia, Slovenian, Danish, English with English subtitles, 102 min. FUTURO BEACH Dir: Karim Aïnouz, Scr: Karim Aïnouz, Felipe Bragana, 2013, Brazil / Germany, German, Portuguese with English subtitles, 106 min. GERONTOPHILIA Dir: Bruce LaBruce, Scr: Bruce LaBruce, Daniel Allen Cox, 2013, Canada, 81 min. I AM HAPPINESS ON EARTH Dir/Scr: Julián Hernández, 2013, Mexico, Spanish with English subtitles, 115 min. OF GIRLS AND HORSES Dir/Scr: Monika Treut, 2014, Germany, German with English subtitles, 82 min. QUICK CHANGE Dir/Scr: Eduardo W. Roy Jr., 2014, Philippines, Tagalog with English subtitles, 98 min. SALVATION ARMY Dir/Scr: Abdellah Taïa, 2013, France / Morocco / Switzerland, French, Arabic with English subtitles, 84 min. SARAH PREFERS TO RUN Dir/Scr: Chloé Robichaud, 2013, Canada, French with English subtitles, 97 min. SOMETHING MUST BREAK Dir: Ester Martin Bergsmark, Scr: Ester Martin Bergsmark, Eli Levén, 2013, Sweden, Swedish with English subtitles, 85 min. THE THIRD ONE Dir/Scr: Rodrigo Guerrero, 2013, Argentina, Spanish with English subtitles, 70 min. TOM AT THE FARM Dir/Scr: Xavier Dolan, 2013, Canada / France, 105 min. WINTER JOURNEY Dir/Scr: Sergey Taramaev, Liubov Lvova, 2013, Russia, Russian with English subtitles, 90 min.

DOCUMENTARY FEATURES ALEC MAPA: BABY DADDY Dir: Andrea James, Scr: Alec Mapa, 2013, USA, 78 min. BACK ON BOARD: GREG LOUGANIS Dir/Scr: Cheryl Furjanic, 2014, 86 min. THE CIRCLE Dir: Stefan Haupt, Scr: Stefan Haupt, Christian Felix, Ivan Madeo, Urs Frey, 2014, Switzerland, German with English subtitles, 101 min. CLUB KING Dir: Jon Bush, 2014, USA, 70 min. DIOR AND I Dir/Scr: Frédéric Tcheng, 2014, France, French, English with English subtitles, 90 min. THE DOG Dir: Allison Berg, François Keraudren, 2013, USA, 100 min. FIFI HOWLS FROM HAPPINESS Dir: Mitra Farahani, 2013, Iran, Farsi with English subtitles, 97 min. AN HONEST LIAR Dir: Justin Weinstein, Tyler Measom, Scr: Justin Weinstein, Tyler Measom, Greg O‘Toole, 2014, USA, 93 min. I ALWAYS SAID YES: THE MANY LIVES OF WAKEFIELD POOLE Dir/Scr: Jim Tushinski, 2013, USA, 90 min. LADY VALOR: THE KRISTIN BECK STORY Dir: Sandrine Orabona, Mark Herzog, 2014, USA, 90 min. THE LAST ONE Dir: Nadine C. Licostie, 2013, USA, 80 min. LETTER TO ANITA Dir: Andrea Meyerson, Scr: Andrea Meyerson, Ronni Sanlo, Lisa Dickey, 2014, USA, 54 min. LIMITED PARTNERSHIP Dir: Thomas G. Miller, Scr: Thomas G. Miller, Kirk Marcolina, 2014, Australia / USA, 74 min. NAOMI CAMPBEL, IT‘S NOT EASY TO BECOME A DIFFERENT PERSON Dir/Scr: Nicolás Videla, Camila Donoso, 2013, Chile, Spanish with English subtitles, 83 min. OUT IN THE NIGHT Dir/Scr: Blair Doroshwalther, 2013, USA, 75 min. QUEENS & COWBOYS: A STRAIGHT YEAR ON THE GAY RODEO Dir/Scr: Matt Livadary, 2014, USA, 92 min. REGARDING SUSAN SONTAG Dir/Scr: Nancy D. Kates, 2014, USA, French, English with English subtitles, 101 min.

PLATINUM SECTION TOM KALIN + DOVEMAN PRESENT MY SILENT ONE KATE BORNSTEIN IS A QUEER & PLEASANT DANGER Dir/Scr: Sam Feder, 2013, USA, 72 min. YOU AND THE NIGHT Dir/Scr: Yann Gonzalez, 2013, France, French with English subtitles, 92 min. MUTANT SALON Performers: Marvin Astorga, Elisa Harkins, Young Joon Kwak RAW DENIM DRY RAW DENIM Dir. Aimee Goguen, 16 min. TORSO Dir. Tim Marshall DAVID WOJNAROWICZ / MIKE HOOLBOOM BEAUTIFUL PEOPLE Dir: David Wojnarowicz, 30 min. LISTEN TO THIS Dir: David Wojnarowicz, Tom Rubnitz, 15 min. BUFFALO DEATH MASK Dir: Mike Hoolboom, 23 min. RAFA ESPARZA - DRY: EAST LOS SAUNA SOY ARTISTE: THE SECRET SHAME OF JOSÉ ESTEBAN MUÑOZ OAK AND ORIGINAL PLUMBING PRESENT: NIGHT MOVES NYC

SPECIAL EVENT SCREENINGS FAMILY FUN: MR. PEABODY & SHERMAN Dir: Rob Minkoff, Scr: Jay Ward, Craig Wright, Robert Ben Garant, Thomas Lennon, Michael McCullers, 2014, USA, 92 min. FREE (free screening) Dir/Scr: Rikki Beadle-Blair, 2014, United Kingdom, 62 min. GIRLTRASH: ALL NIGHT LONG Dir: Alexandra Kondracke, Scr: Angela Robinson, 2014, USA, 86 min. GOOD MOURNING, LUCILEE (free screening) Dir: Vanessa Libertad Garcia, Scr: Vanessa Libertad Garcia, Shannon Constantine Logan, 2013, USA, 75 min. TO BE TAKEI Dir: Jennifer M. Kroot, Bill Weber, 2014, USA, 90 min. THE WIZARD OF OZ 75TH ANNIVERSARY: SING-ALONG Dir: Victor Fleming, 1939, USA, 102 min.