Fitch Afirmasi Peringkat Multipolar di 'B+'; Outlook Stabil

(The following statement was released by the rating agency) JAKARTA/SINGAPORE/SYDNEY, July 10 (Fitch) Fitch Ratings telah mengafirmasi peringkat Jangka Panjang Issuer Default Rating PT Multipolar Tbk (Multipolar) di 'B+' dengan Outlook Stabil. Pada saat yang bersamaan peringkat hutang senior tanpa jaminan (senior unsecured) juga diafirmasi di 'B+' dan peringkat obligasi senilai USD230juta yang akan jatuh tempo di 2018 juga telah diafirmasi di 'B+'/ RR4. Obligasi diterbitkan oleh Pacific Emerald Pte Ltd, anak perusahaan, dan dijamin oleh Multipolar dan anak perusahaan tertentu. Faktor- Faktor Pendukung Peringkat Structural Subordination: Peringkat Multipolar mencerminkan arus kas yang tersubordinasi karena struktur holding perusahaan. Sebagian besar dari arus kas adalah deviden dari PT Matahari Putra Prima dengan kepemilikan 50.2% (MPPA, tidak diperingkat) dan dari PT Matahari Department Stores Tbk dengan kepemilikan 20.5% (MDS, tidak diperingkat). Dengan demikian, kapasitas Multipolar dalam membayar kewajibannya bergantung pada kemampuan MPPA dan MDS untuk terus membayar deviden. Kami meyakini baik MPPA maupun MDS akan tetap mampu membayar deviden Multipolar dalam jangka waktu menengah, didorong oleh hasil operasional kedua perusahaan yang baik dan profil keuangan yang kuat. MPPA, yang mengoperasikan Hypermart, merupakan operator hypermarket dengan tingkat pertumbuhan tercepat di Indonesia dengan total 99 toko di akhir 2013. Perusahaan telah menambah toko baru sebanyak dua digit selama tiga tahun terakhir. MDS memiliki pangsa pasar terbesar di kategori department stores kelas menengah berdasarkan omset tahunan. MDS memiliki 125 toko di akhir 2013. Penurunan FCC Sementara: Fitch berekspektasi fixed charge cover Multipolar (FCC- FFO dari perusahaan yang dimiliki seluruhnya ditambah deviden/ biaya bunga ditambah biaya sewa) akan berada di bawah 2x di 2014 dari 2.2x di 2013. Hal ini disebabkan oleh perbaikan yang lebih lambat dari unit bisnis perusahaan yang lain, ditambah dengan tekanan nilai tukar dari perbedaan mata uang antara hutang dan arus kas. Meskipun demikian, Fitch berekspektasi rasio akan membaik di 2015 karena anak perusahaan yang dimiliki sebesar 99% PT Nadya Putra Investama (NPI), akan membagikan deviden tambahan (extraordinary) sejumlah IDR500milyar (USD42juta) di tahun 2015 - 2017. Di akhir tahun 2013, NPI memiliki kas sebesar IDR568milyar. Fixed charge cover juga diharapkan membaik dengan operasi anak perusahaan lain yang lebih stabil, seperti jasa IT terintegrasi, toko buku, dan Timezone. Likuiditas yang cukup: Di akhir Maret 2014, Multipolar (di luar MPPA) memiliki total kas sebesar IDR2 triliun dibandingkan hutang jangka pendek sebesar IDR222milyar. Multipolar juga tidak memiliki hutang jatuh tempo yang signifikan sampai tahun 2018 ketika obligasi USD230juta jatuh tempo. Dalam skenario terburuk, Fitch percaya Multipolar akan dapat mengakses tambahan likuiditas dengan menjual berbagai investasi yang dimiliki. Sebagai contoh, berbagai properti investasi Multipolar bernilai sekitar IDR2 triliun, sedangkan kepemilikan di MPPA dan MDS bernilai sekitar USD1,4milyar per tanggal 7 Juli 2014. Struktur Biaya Tetap yang Tinggi: Strategi Multipolar dalam menyewa semua tempat retail meningkatkan biaya tetap, terutama jika mempertimbangkan marjin keuntungan peritel yang relatif rendah. Fitch percaya peningkatan skala usaha Multipolar dan stabilitas marjin keuntungan akan dapat mengatasi biaya tetap yang tinggi. MPPA telah merenegosiasi biaya sewa dari rate yang tetap menjadi variable yang dihitung dari omset. Strategi ini telah membantu menurunkan rasio biaya rental terhadap penjualan menjadi sekitar 4% dari sebelumnya 5%. Lebih lanjut lagi, asosiasi Multipolar dengan PT Lippo Karawaci Tbk (Lippo; BB-/ Stabil) sebagai operator mall, yang memiliki sekitar 41% dari tempat retail memberikan sinergi operasi yang penting untuk kedua perusahaan. Outlet ritel Multipolar mengundang banyak pengunjung, sedangkan Lippo dapat memberikan lokasi retail yang strategis untuk Multipolar. Strategi yang Konservatif di China: Penundaan pembukaan toko baru dan performa yang di bawah ekspektasi dari toko yang sudah beroperasi memperlambat perbaikan bisnis Multipolar di China. Meskipun demikian, Robbinz department stores sudah menunjukkan perbaikan operasional yang berarti. Meskipun Fitch tidak berekspektasi adanya perbaikan operasional yang signifikan dari bisnis di China untuk jangka menegah, resiko yang berhubungan dengan bisnis ini dimitigasi oleh terbatasnya belanja modal yang dialokasikan dan manajemen telah menunjukkan pendekatan yang konservatif atas keputusan investasi di China. Hutang Kontinjensi kepada Temasek: Berdasarkan ketentuan dalam perjanjian kerjasama dengan Temasek, jika MPPA tidak dapat mencapai target operasional yang ditentukan oleh Temasek, Multipolar harus membayar selisih antara investasi awal Temasek sebesar USD300juta pada saat Temasek menjual kepemilikannya di MPPA. Meskipun demikian, mengingat prospek bisnis retail Indonesia yang cukup baik, resiko atas terjadinya hal tersebut menurut Fitch tidak tinggi. Di tanggal 7 Juli 2014 kepemilikan tidak langsung Temasek sebesar 26,1% di MPP bernilai sekitar USD352juta. Private Consumption yang Kuat: Prospek bisnis modern retail di Indonesia tetap kuat, didukung oleh populasi yang besar, peningkatan daya beli, struktur demografis ynag muda, dan arus urbanisasi yang tinggi. Peningkatan upah minimum sebesar 40% di Jakarta di thaun 2012 mulai menunjukkan dampaknya terhadap kota-kota lain dimana MPPA dan MDS berekspansi. Sensitivitas Peringkat Negatif: Perkembangan di masa depan yang dapat, secara individu maupun kolektif, memicu penurunan peringkat antara lain: - Penurunan FCC di bawah 2x secara berkelanjutan. Hal ini dapat disebabkan oleh dividen yang lebih rendah dari ekspektasi atau memburuknya performa dari bisnis lain secara signifikan Positif: Peningkatan peringkat tidak diharapkan dalam jangka waktu menengah kecuali jika ada perbaikan yang signifikan dari bisnis yang lain sehingga memperkuat rasio FCC Multipolar secara material dan berkelanjutan. Hal ini disebabkan arus kas Multipolar yang tresubordinasi dan struktur biaya tetap yang tinggi. Sensitivitas Peringkat Negatif: Perkembangan di masa depan yang dapat, secara individu maupun kolektif, memicu penurunan peringkat antara lain: - Penurunan FCC di bawah 2x secara berkelanjutan. Hal ini dapat disebabkan oleh dividen yang lebih rendah dari ekspektasi atau memburuknya performa dari bisnis lain secara signifikan Positif: Peningkatan peringkat tidak diharapkan dalam jangka waktu menengah kecuali jika ada perbaikan yang signifikan dari bisnis yang lain sehingga memperkuat rasio FCC Multipolar secara material dan berkelanjutan. Hal ini disebabkan arus kas Multipolar yang tresubordinasi dan struktur biaya tetap yang tinggi. 