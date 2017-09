Fitch: Ekspansi Peritel Modern Indonesia Tetap Terhambat

(The following statement was released by the rating agency) JAKARTA/SYDNEY, August 25 (Fitch) Fitch mengutarakan bahwa kebijakan pemerintah akan tetap menjadi salah satu penghambat utama untuk rencana ekspansi peritel modern di Indonesia, yang terdiri dari minimarket, convenience stores, dan hypermarket- atau yang dinamakan peritel modern. Kebijakan yang bervariasi antara 33 provinsi dan 1 daerah istimewa akan terus menghambat rencana ekspansi peritel modern. Kebijakan baru di sektor ritel ketika Presiden terpilih Joko Widodo resmi menjabat di bulan Oktober 2014 merupakan faktor lain yang harus dipertimbangkan, meskipun Fitch tidak berekspektasi adanya peraturan baru yang lebih memihak pedagang tradisional dibandingkan peritel modern. Presiden Widodo, yang dalam kampanyenya menjanjikan reformasi sosial seperti memperbaiki infrastruktur, pengembangan daerah pedesaan, dan mengurangi kesenjangan social, dikenal lewat dukungannya terhadap pedagang tradisional ketika masih menjabat sebagai walikota Solo. Namun, Fitch percaya bahwa kebijakan otonomi daerah, ditambah dengan birokrasi dan peraturan yang lebih kompleks di tingkat nsaional dapat menetralkan dukungan, jika memang terealisasi, dari pemerintah pusat. Sektor ritel modern, termasuk convenience stores seperti 7-Eleven, minimarket seperti Alfamart, dan hypermart seperti Hypermart atau Carrefour, tumbuh lebih cepat dibandingkan pedagang tradisional selama 5 tahun terakhir, namun demikian kontribusi terhadap seluruh industri ritel hampir tidak berubah di kisaran 20%. Indonesia memiliki penetrasi ritel modern ynag paling rendah dibandingkan negara tetangga. Dengan tingkat penetrasi di 14%, Indonesia jauh tertinggal deibandingkan Filipina di 25%, atau Malaysia di 53%. Hal ini menyiratkan pasar yang masih belum berkembang dan ruang yang cukup untuk ekspansi. Fitch berekspektasi sektor ritel modern akan tetap berkembang dalam jangka menengah, didukung oleh kesempatan ekpansi di luar Jabodetabek dan kota-kota besar lainnya. Jabodetabek saat ini menampung sekitar 50% dari total toko modern di Indonesia. Fitch berekspektasi konsentrasi ini akan berkurang secara bertahap seiring dengan ekspansi peritel ke luar Jabodetabek yang didorong oleh tinggi nya rasio kepadatan toko (store density) dan berkurangnya penerbitan ijin toko baru khususnya di Jakarta. Fitch percaya pangsa pasar sektor ritel modern akan terus tumbuh, meskipun lambat, seiring dengan konsumen yang semakin terbiasa dengan format toko modern. Mengingat tingginya kesenjangan pendapatan antar berbagai daerah, pertumbuhan akan tetap didominasi oleh kota-kota besar dalam jangka waktu menengah. Fitch memeringkat dua perusahaan ritel, PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfamart, AA-(idn)/ Stabil) dan PT Multipolar Tbk (Multipolar, B+/Stabil). Alfamart adalah perusahaan ritel small-format terbesar kedua dengan 8,557 toko di akhir tahun 2013. Sedangkan Multipolar memiliki 50.2% saham di PT Matahari Putra Prima Tbk (MPPA, tidak diperingkat) yang mengoperasikan toko hypermarket ("Hypermart") terbesar di Indonesia berdasarkan jumlah toko. Komentar singkat ini merupakan pengantar dari riset Fitch berjudul Indonesian Retailing Industry yang akan diterbitkan bulan September 2014. Kontak: Erlin Salim Associate Director +6221 29886811 Vicky Melbourne Senior Director +612 82560325 Media Relations: Leslie Tan, Singapore, Tel: +65 67 96 7234, Email: leslie.tan@fitchratings.com. Informasi tambahan dapat diperoleh di www.fitchratings.com. ALL FITCH CREDIT RATINGS ARE SUBJECT TO CERTAIN LIMITATIONS AND DISCLAIMERS. PLEASE READ THESE LIMITATIONS AND DISCLAIMERS BY FOLLOWING THIS LINK: here. IN ADDITION, RATING DEFINITIONS AND THE TERMS OF USE OF SUCH RATINGS ARE AVAILABLE ON THE AGENCY'S PUBLIC WEBSITE 'WWW.FITCHRATINGS.COM'. PUBLISHED RATINGS, CRITERIA AND METHODOLOGIES ARE AVAILABLE FROM THIS SITE AT ALL TIMES. FITCH'S CODE OF CONDUCT, CONFIDENTIALITY, CONFLICTS OF INTEREST, AFFILIATE FIREWALL, COMPLIANCE AND OTHER RELEVANT POLICIES AND PROCEDURES ARE ALSO AVAILABLE FROM THE 'CODE OF CONDUCT' SECTION OF THIS SITE. FITCH MAY HAVE PROVIDED ANOTHER PERMISSIBLE SERVICE TO THE RATED ENTITY OR ITS RELATED THIRD PARTIES. DETAILS OF THIS SERVICE FOR RATINGS FOR WHICH THE LEAD ANALYST IS BASED IN AN EU-REGISTERED ENTITY CAN BE FOUND ON THE ENTITY SUMMARY PAGE FOR THIS ISSUER ON THE FITCH WEBSITE.