Fitch Mempublikasikan Peringkat Greenwood, Memeringkat Obligasi

(The following statement was released by the rating agency) JAKARTA/SYDNEY, October 31 (Fitch) Fitch Ratings Indonesia telah mempublikasikan peringkat Nasional Jangka Panjang PT Greenwood Sejahtera Tbk (Greenwood) di BBB+(idn) dengan Outlook Stabil. Pada saat yang bersamaan Fitch juga telah memberikan peringkat untuk rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) sebesar IDR 1,5 triliun dan penerbitan obligasi sebesar IDR 500 milyar sebagai bagian dari PUB. Peringkat nasional di kategori 'BBB' menunjukkan ekspektasi akan resiko gagal bayar yang moderat relatif terhadap emiten atau surat utang lainnya di Indonesia. Namun kemungkinan perubahan keadaan atau kondisi ekonomi akan mempengaruhi kapasitas untuk membayar secara tepat waktu adalah lebih besar dibandingkan komitmen keuangan yang ditunjukkan oleh kategori peringkat yang lebih tinggi. Greenwood adalah perusahaan pengembang properti komersial berskala kecil dengan proyek berada di sentral bisnis (CBD) di Jakarta. Faktor-faktor Pendukung Peringkat Skala yang Kecil, Resiko Pengembangan yang Tinggi: Peringkat Greenwood mencerminkan skala pengembangan yang kecil dan terkonsentrasi, dengan arus kas jangka pendek sampai menengah berasal dari 3 proyek gedung komersial. Ini menyebabkan arus kas perusahaan lebih rentan terhadap perlambatan ekonomi dan gangguan terhadap proyek dibandingkan pengembang perumahan tapak. Resiko eksekusi Greenwood meningkat karena perusahaan berekspansi ke daerah atau kota baru. Meskipun demikian Fitch percaya pendekatan Greenwood yang konservatif terhadap penjualan marketing, rekam jejak eksekusi, dan marjin keuntungan yang tinggi mengimbangi resiko tersebut. Struktur Permodalan Yang Agresif: Profil hutang Greenwood akan meningkat secara substantial dalam jangka waktu menengah, menjadikan perusahaan memiliki posisi hutang bersih dari sebelumnya di posisi kas bersih. Rasio hutang akan meningkat lebih cepat dibandingkan skala pengembangan, sehingga menyebabkan rasio perputaran aset (marketing sales/ total hutang) berada di bawah 50% dalam jangka waktu 24 bulan ke depan. Meskipun demikian, rasio hutang (net debt/ net inventory) akan tetap rendah relatif terhadap perusahaan lain dengan skala usaha yang mirip, yang mengkompensasi rasio perputaran yang rendah. Arus Kas Berulang yang Cukup: Arus kas Greenwood dalam jangka waktu menengah didukung oleh arus dividen dari kepemilikan saham di perusahaan yang memiliki 3 properti yang sudah matang, dan pendapatan sewa dari TCC tower 1. Fitch mengestimasi rasio kecukupan arus kas dari pendapatan berulang terhadap biaya bunga adalah sekitar 1x dalam jangka waktu 24 bulan ke depan. Ekspektasi Fitch atas dividen yang stabil dalam jangka waktu menengah mencerminkan lokasi aset yang strategis dan rekam jejak operasi yang baik. Biaya Akuisisi Tanah yang Mahal: Greenwood memiliki cadangan lahan yang kecil dibandingkan pengembang lain yang diperingkat oleh Fitch. Tidak seperti pengembang lain pada umumnya yang memiliki cadangan lahan yang besar dan murah, pengembangan proyek Greenwood ke depannya bergantung pada kemampuan perusahaan dalam mengakuisisi lahan baru. Meskipun demikian, Fitch percaya hal ini tidak membatasi peringkat Greenwood untuk saat ini mengingat cadangan lahan masih cukup untuk pengembangan selama 3 - 4 tahun ke depan. Sebagian dari resiko juga dimitigasi oleh rekam jejak pendiri perusahaan dan jaringan yang baik dalam industri untuk dapat mengidentifikasi lokasi pengembangan di masa datang dan mengeksekusi akuisisi lahan dengan biaya yang ekonomis. Akses Pendanaan yang Baik: Peringkat juga mencerminkan hubungan Greenwood dengan pemilik saham. Fitch percaya hal ini memungkinkan Greenwood memiliki akses yang baik terhadap pendanaan yang tanpa hubungan tersebut mungkin menjadi sulit atau mahal, mengingat skala usaha Greenwood yang kecil dan rekam jejak yang terbatas dalam bisnis pengembangan properti. Sensitivitas Peringkat: Negatif: Perkembangan di masa depan yang dapat, secara individu maupun kolektif, memicu penurunan peringkat antara lain: (i) likuiditas yang tertekan, seperti posisi kas lebih rendah dibandingkan hutang jangka pendek (ii) Penjualan marketing yang lebih rendah dari perkiraan sehingga rasio marketing sales/ total hutang tetap berada di 30% secara berkelanjutan. Fitch memproyeksikan rasio marketing sales/ hutang Greenwood akan berada di 18% di akhir tahun 2014, namun berekspektasi rasio ini akan membaik menjadi 40% di akhir tahun 2015 sejalan dengan perusahaan menghasilkan marketing sales dari proyek baru. Positif tidak diharapkan dalam jangka waktu menengah karena skala pengembangan yang kecil dan resiko pengembangan yang tinggi. Analis Utama Erlin Salim Associate Director +62 21 2988 6811 PT Fitch Ratings Indonesia DBS Bank Tower 24th Floor Suite 2403 Jl Prof Dr Satrio Kav 3-5 Jakarta 12940 Ketua Komite Vicky Melbourne Senior Director +61 2 8256 0325 Media Relations: Leslie Tan, Singapore, Tel: +65 67 96 7234, Email: leslie.tan@fitchratings.com; Leni Vu, Sydney, Tel: +61 2 8256 0326, Email: Leni.Vu@fitchratings.com. Informasi tambahan dapat diperoleh di www.fitchratings.com. Catatan: Peringkat Nasional Fitch menggambarkan ukuran relatif atas kredibilitas entitas yang diperingkat di negara-negara yang memiliki peringkat sovereign relatif rendah dan ada kebutuhan untuk dilakukan pemeringkatan dimaksud. Peringkat terbaik di suatu negara adalah 'AAA' dan peringkat lainnya menggambarkan tingkat risiko relatif terhadap peringkat 'AAA'. Peringkat nasional dirancang untuk digunakan oleh sebagian besar investor lokal di pasar lokal dan diidentifikasi dengan menggunakan tambahan tanda sesuai dengan negara masing-masing. Sebagai contoh 'AAA(idn)' untuk Peringkat Nasional di Indonesia. Karenanya, peringkat ini tidak dapat dibandingkan secara internasional. Kriteria yang digunakan, 'Corporate Rating Methodology: Including Short-Term Ratings and Parent and Subsidiary Linkage', tanggal 28 Mei 2014 dapat diperoleh di www.fitchratings.com Solicitation Status Setiap peringkat yang disebutkan dalam Rating Action Commentary (RAC) dari mana report ini diakses adalah permintaan dari penerbit surat berharga atau entitas yang bertindak atas nama penerbit surat berharga ("Solicited - Sell Side"). Oleh karena itu, Fitch memperoleh kompensasi untuk penyediaan peringkat. 