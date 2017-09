Fitch Mengafirmasi 3 Produsen Kelapa Sawit Indonesia, Merevisi Outlook ke Stabil

(The following statement was released by the rating agency) JAKARTA/SYDNEY, April 22 (Fitch) Fitch Ratings telah mengafirmasi Peringkat Nasional Jangka Panjang dari produsen minyak kelapa sawit berbasis di Indonesia PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (SMART), PT Ivo Mas Tunggal (IMT), dan PT Sawit Mas Sejahtera (SMS) di AA(idn), dan merevisi Outlook dari Positif ke Stabil. SMART, IMT dan SMS merupakan anak perusahaan dari Golden Agri Resources Ltd (GAR). Pada waktu yang bersamaan, Fitch juga telah mengafirmasi peringkat obligasi berkelanjutan (bond program) SMART sebesar IDR 3 triliun dan peringkat obligasi SMART tahun 2012 sebesar IDR 1 triliun yang diterbitkan sebagai bagian dari program obligasi berkelanjutan yang akan jatuh tempo di 2017 dan 2019, di AA(idn). Peringkat yang diberikan untuk obligasi berkelanjutan bukan merupakan jaminan bahwa obligasi yang diterbitkan sebagai bagian dari program tersebut akan diperingkat, atau peringkat yang diberikan kepada suatu penerbitan akan sama dengan peringkat dari obligasi berkelanjutan tersebut. Peringkat nasional di kategori 'AA' menunjukkan ekspektasi akan resiko gagal bayar yang sangat rendah relatif terhadap emiten atau surat utang lainnya di Indonesia. Resiko kredit hanya sedikit berbeda dari emiten-emiten atau surat-surat utang yang mendapat peringkat tertinggi di Indonesia. Faktor- Faktor Pendukung Peringkat Hubungan Kuat dengan Induk Usaha: Peringkat dari SMART, IMT dan SMS mencerminkan hubungan yang kuat dan posisi strategis dengan GAR. Secara kolektif ketiga perusahaan tersebut berkontribusi lebih dari 70% total area tertanam dan produksi minyak sawit mentah (crude palm oil- CPO) dari GAR, sehingga profil GAR secara keseluruhan akan melemah jika salah satu dari tiga perusahaan tersebut tidak ada. Perubahan Profil, Revisi Outlook: Revisi Outlook mencerminkan pendapat Fitch bahwa perbaikan profil keuangan konsolidasi GAR yang signifikan tidak diantisipasi dalam jangka waktu menengah, sehingga tidak ada lagi ruang untuk peningkatan peringkat. Rasio hutang GAR (FFO-adjusted leverage) meningkat menjadi 4,6x di akhir 2013 dari 3,5x di akhir 2012, yang disebabkan oleh harga CPO dan produktivitas perkebunan yang lebih rendah, ditambah dengan kebutuhan modal kerja yang lebih tinggi dari kegiatan produksi hilir dan trading. Hal ini bertolak belakang dengan ekspektasi awal kami dimana GAR akan dapat mulai menurunkan rasio hutang di tahun 2013, yang mendukung Outlook Positif. GAR berencana untuk memperluas aktivitas hilir dan operasi dengan nilai tambah yang tinggi sehingga ada keseimbangan antara bisnis hulu dan hilir, dibandingkan dengan sebelumnya dimana bisnis hulu memiliki peran yang lebih besar. Fitch mengakui bahwa perubahan strategis tersebut akan mendukung stabilitas usaha dalam jangka panjang. Namun kebutuhan modal kerja yang tinggi untuk mendukung perubahan strategi ini akan membatasi kemampuan grup dalam menurunkan rasio hutang, sehingga akan membatasi peringkatnya di level saat ini. Meskipun demikian, Fitch berpendapat profil keuangan secara keseluruhan akan sedikit membaik dalam jangka waktu 24 bulan ke depan, didukung oleh ekspektasi peningkatan produktivitas kebun dan saldo hutang yang menurun. Profil Bisnis Mendukung Peringkat: Meskipun rasio hutang diperkirakan akan lebih tinggi dari sebelumnya, peringkat didukung oleh posisi GAR sebagai produsen kelapa sawit terbesar kedua di dunia berdasarkan area tertanam yang berkontribusi sekitar 10% terhadap produksi CPO tahunan dari Indonesia. GAR juga memiliki profil kebun yang menguntungkan, dimana sekitar 47% dari portfolio tanaman berada di usia prima dan memiliki salah satu profil produktivitas yang tertinggi di dalam industri. Kapasitas produksi hilir grup yang sedang bertumbuh juga mendukung stabilitas marjin terhadap siklus komoditi, sedangkan fasilitas logistik dan trading diharapkan dapat meningkatkan posisi kompetitif seiring berjalannya waktu. Penurunan Marjin: Biaya kas (cash cost) dari grup meningkat sebesar 7%, disebabkan oleh penurunan produktivitas kebun dan peningkatan biaya buruh. Pada saat yang bersamaan, harga CPO dunia juga rendah di tahun 2013 dan penjualan produk hilir dan trading berkontribusi lebih besar terhadap total penjualan di kisaran 41% (2012: 37%). Produk hilir dan aktivitas trading pada umumnya memiliki marjin keuntungan EBITDA yang rendah (single digit), dibandingkan dengan keuntungan produk hulu yang jauh lebih tinggi. Hal ini menyebabkan menurunnya marjin keuntungan EBITDA GAR menjadi 9,5% di 2013 dari 12,3% di 2012. Dengan asumsi harga CPO yang konstan, Fitch berekspektasi produktifitas perkebunan yang meningkat akan dapat mengimbangi peningkatan biaya buruh. Dengan demikian, marjin EBITDA GAR diperkirakan akan stabil di kisaran 10 - 11% dalam jangka waktu menengah, meskipun grup akan terus memperluas aktivitas hilir dan trading. Akses Pendanaan yang Terdiversifikasi: Grup memiliki sejarah restrukturisasi hutang, yang membatasi akses terhadap pendanaan. Meskipun demikian, akses pendanaan dalam beberapa tahun belakangan sudah menunjukkan perbaikan dan hal ini juga tercermin dalam peringkat. GAR tercatat di bursa saham Singapura sejak 1999 dan telah mendiversifikasi sumber pendanaan yang meliputi penerbitan sukuk berdenominasi Ringgit Malaysia, obligasi berdenominsai Rupiah, dan obligasi konversi. Pada tanggal 4 April 2014, perusahaan mencatatkan multicurrency medium-term note program sebesar USD 1,5 milyar di bursa saham Singapura. GAR juga memiliki akses pendanaan bank yang terdiversifikasi, yang penting untuk mendukung kebutuhan modal kerja yang tinggi dan untuk memastikan biaya pendanaan yang efisien. Sensitivitas Peringkat Negatif: Perkembangan di masa depan yang dapat, secara individu maupun kolektif, memicu penurunan peringkat antara lain: - Rasio FFO-adjusted leverage GAR berada di atas 4x secara berkelanjutan. Fitch memperkirakan rasio ini akan tetap berada di atas 4x di 2014, namun akan turun menjadi di bawah 4x setelah 2014. - Profil perkebunan yang memburuk sehingga marjin EBITDA konsolidasi GAR berada di bawah 8,5% secara berkelanjutan. Positif: Peningkatan peringkat tidak diharapkan dalam jangka waktu menengah karena perubahan strategi GAR menyebabkan profil hutang yang lebih sesuai dengan peringkatnya saat ini dan karena eksposur GAR terhadap harga komoditas yang bersifat siklikal. Kontak: Analis Utama Erlin Salim Associate Director +62 21 2988 6811 PT Fitch Ratings Indonesia DBS Bank Tower 24th Floor Suite 2403 Jl Prof Dr Satrio Kav 3-5 Jakarta 12940 Ketua Komite Vicky Melbourne Senior Director +61 2 8256 0325 Media Relations: Iselle Gonzalez, Sydney, Tel: +61 2 8256 0326, Email: iselle.gonzalez@fitchratings.com; Leslie Tan, Singapore, Tel: +65 67 96 7234, Email: leslie.tan@fitchratings.com. Informasi tambahan dapat diperoleh di www.fitchratings.com. Catatan: Peringkat Nasional Fitch menggambarkan ukuran relatif atas kredibilitas entitas yang diperingkat di negara-negara yang memiliki peringkat sovereign relatif rendah dan ada kebutuhan untuk dilakukan pemeringkatan dimaksud. Peringkat terbaik di suatu negara adalah 'AAA' dan peringkat lainnya menggambarkan tingkat risiko relatif terhadap peringkat 'AAA'. Peringkat nasional dirancang untuk digunakan oleh sebagian besar investor lokal di pasar lokal dan diidentifikasi dengan menggunakan tambahan tanda sesuai dengan negara masing-masing. Sebagai contoh 'AAA(idn)' untuk Peringkat Nasional di Indonesia. Karenanya, peringkat ini tidak dapat dibandingkan secara internasional. Kriteria yang digunakan, 'Corporate Rating Methodology' dan ' Parent Subsidiary Linkage' keduanya tertanggal 5 Agustus 2013 dan 'National Scale Ratings Criteria' tertanggal 30 Oktober 2013 dapat diperoleh di www.fitchratings.com. 