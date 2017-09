Fitch Mengafirmasi BCA, Danamon dan Panin; Outlook Stabil

(The following statement was released by the rating agency) JAKARTA/SINGAPORE, May 20 (Fitch) Fitch Ratings telah mengafirmasi peringkat-peringkat dari PT Bank Central Asia Tbk (BCA), PT Bank Danamon Tbk (Danamon) dan PT Bank Pan Indonesia Tbk (Panin). Outlook untuk masing-masing bank adalah Stabil. Fitch juga menetapkan Peringkat Nasional Jangka Pendek untuk BCA dan Danamon masing-masing di 'F1+', Peringkat International Jangka Pendek di 'B' untuk Panin dan Peringkat Dukungan Batas Bawah (SRF) di 'BB' untuk Danamon. Daftar lengkap hasil pemeringkatan tersedia pada bagian akhir dari laporan ini. AAA(idn) Peringkat nasional di kategori 'AAA' menunjukkan peringkat tertinggi yang diberikan Fitch pada skala peringkat nasional untuk Indonesia. Peringkat ini diberikan kepada emiten atau surat utang dengan ekspektasi resiko gagal bayar yang terendah relatif terhadap emiten atau surat utang lainnya di Indonesia. AA(idn) Peringkat nasional di kategori 'AA' menunjukkan ekspektasi akan resiko gagal bayar yang sangat rendah relatif terhadap emiten atau surat utang lainnya di Indonesia. Resiko kredit hanya sedikit berbeda dari emiten-emiten atau surat-surat utang yang mendapat peringkat tertinggi di Indonesia. F1(idn) Peringkat Nasional 'F1' mengindikasikan kapasitas membayar komitmen keuangan secara tepat waktu paling kuat relatif terhadap emiten atau surat utang lainnya di Indonesia. Dalam skala peringkat nasional Fitch, peringkat ini diberikan kepada risiko gagal bayar terendah relatif terhadap yang lain di Indonesia. Apabila profil likuiditas secara spesifik kuat, tanda "+" ditambahkan kepada peringkat yang diberikan. Faktor Penggerak Peringkat - IDRs, VRs dan Peringkat Nasional. Peringkat IDR, Viabilitas (VRs) dan Nasional dari BCA mencerminkan pandangan Fitch bahwa fundamental kredit BCA yang kuat akan terus berlangsung didasari model bisnis bank yang fokus kepada transaksi perbankan beresiko rendah dan akan tetap sebanding dengan bank-bank dengan peringkat lebih tinggi lainnya di emerging market dalam jangka pendek dan menengah. Namun, profil kredit BCA dibatasi oleh kondisi operasi di Indonesia. BCA telah memperlihatkan ketahanan dan performa yang kuat dalam kualitas dan profitabilitas dalam berbagai siklus ekonomi. Bank telah membentuk cadangan kerugian yang mumpuni untuk menghadapi kondisi yang lebih sulit dengan rasio Fitch Core Capital (FCC) di 17.5% dan provisi kerugian di 1.8% dari nilai kredit di 1Q14. Peringkat IDR, Viabilitas (VRs) dan Nasional dari Danamon mencerminkan profil kredit Danamon yang kuat (rasio FCC di 19% pada 1Q14) dan profitabilitas yang mumpuni serta profil pendanaan yang relatif lebih lemah. Rasio kredit terhadap simpanan dari bank tetap tinggi dan berada diatas rata-rata industri. Bank sangat bergantung dengan simpanan berbiaya tinggi yang, dengan simpanan non-CASA (non- giro dan tabungan) berjumlah 60% dari total simpanan nasabah di 1Q14. Fokus bank pada kredit mass-market menyebabkan rasio kredit tidak lancar (NPL) yang lebih tinggi dari rata-rata industri, namun hal ini dapat dimitigasi dengan pendapatan bunga yang kuat. Fitch berekspektasi bahwa profitabilitas bank akan menurun mengingat potensi kenaikan biaya pendanaan dan kredit dan juga perlambatan pertumbuhan pada sektor mass-market. Peringkat IDR, Viabilitas Nasional dari Panin mencerminkan penurunan, kapitalisasi yang berada dibawah rata-rata industri, kualitas aset dan profitabilitas yang mencukupi dibandingkan dengan bank-bank lainnya dengan peringkat yang lebih tinggi. Panin mengalami penurunan dalam modal inti, namun tetap mencukupi dengan rasio FCC di 15.7% di 1Q14 dikarenakan pertumbuhan kredit yang tinggi (23% CAGR di 2011-2013). Pertumbuhan kredit menurun ke 13% di 2013 dari 29% di 2012 namun masih tetap lebih tinggi dari tingkat penyerapan modal sendiri. Fitch berekspektasi Panin untuk dapat terus menurunkan laju pertumbuhan kredit demi menjaga kecukupan modal dan memperbaiki kualitas aset, setelah pertumbuhan kredit yang cukup tinggi sebesar 28% CAGR di 2011-2012. Outlook Stabil mencerminkan ekspektasi Fitch bahwa ketiga bank tersebut akan mampu mengatasi potensi kenaikan kredit tidak lancar dan kenaikan biaya pendanaan dan kredit tanpa merusak struktur permodalan didasari dengan keuntungan pre-provisi yang memadai serta provisi dari kerugian kredit. Selain itu, kebijakan regulator Indonesia baru-baru ini, termasuk implementasi ketentuan lebih ketat dalam uang muka dan rasio loans-to-deposit bank di 2013, akan dapat mencegah penambahan resiko dalam sistem. Sensitivitas Peringkat - IDRs, VRs dan Peringkat Nasional Peringkat-peringkat BCA sensitif terhadap ekspansi aset yang berlebihan, perubahan signifikan dalam bisnis model bank yang dapat memicu resiko lebih besar dan atau menimbulkan penurunan tajam dari lingkungan operasi diwujudkan dengan peringkat sovereign yang lebih rendah. Peringkat-peringkat Danamon sensitif terhadap profil pendanaan dan likuiditas. Peningkatan peringkat Danamon dapat terjadi dengan perbaikan yang signifikan dalam franchise dan flesibilitas dalam pendanaan dan likuiditas serta menjaga kualitas aset yang kuat. Untuk Panin, ekspansi kredit yang tinggi, yang dapat memberikan efek negatif pada modal dan posisi pendanaan dalam kondisi ekonomi yang tidak baik dapat menyebabkan penurunan peringkat viabilitas bank. Namun, peringkat 'BB' IDR dari Panin berada pada level yang sama dengan peringkat SRF-nya, sehingga peringkat IDR tersebut tidak akan terpengaruh oleh penurunan peringkat viabilitas, terkecuali pertimbangan yang melandasi peringkat 'BB' SRF juga ikut melemah. Perbaikan kesinambungan pada kemampuan bank untuk menambah modal dan menjaga kualitas aset berdampak positif terhadap peringkat viabilitas. Faktor Penggerak dan Sensitivitas - Peringkat Dukungan (SR) dan Peringkat Dukungan Batas Bawah (SRF) Peringkat-peringkat SR dan SRF dari BCA, Danamon dan Panin, merefleksikan pandangan Fitch akan kemungkinan dukungan yang moderat dari Negara kepada bank-bank tersebut, jika diperlukan. Fitch percaya bahwa ketiga bank tersebut memiliki dampak sistemik kepada Negara mengingat ketiga bank tersbeut adalah bank ketiga, keenam dan ketujuh terbesar di Indonesia secara aset. Perubahan pada kemampuan pemerintah dan kemauan pemerintah untuk meyediakan dukungan ekstraordinari akan dapat mempengaruhi peringkat SR dan SRF dari ketiga bank tersebut. Rincian Peringkat: BCA: Jangka Panjang IDR diafirmasi di 'BBB-'; Outlook Stabil Jangka Pendek IDR diafirmasi di 'F3' Peringkat Nasional Jangka Panjang diafirmasi di 'AAA(idn)'; Prospek Stabil Peringkat Nasional Jangka Pendek ditetapkan di 'F1+(idn)' Peringkat Dukungan diafirmasi di '3' Peringkat Dukungan Batas Bawah diafirmasi di 'BB+' Peringkat Viabilitas diafirmasi di 'bbb-' Panin: Jangka Panjang IDR diafirmasi di 'BB'; Outlook Stabil Jangka Pendek IDR ditetapkan di 'B' Peringkat Viabilitas diafirmasi di 'bb' Peringkat Dukungan diafirmasi di '3' Peringkat Dukungan Batas Bawah diafirmasi d di 'BB' Danamon: Jangka Panjang IDR diafirmasi di 'BB'; Outlook Stabil Jangka Pendek IDR diafirmasi di 'F3' Peringkat Nasional Jangka Panjang diafirmasi di 'AA+(idn)'; Outlook Stabil Peringkat Nasional Jangka Pendek ditetapkan di 'F1+(idn)' Peringkat Dukungan diafirmasi di '3' Peringkat Viabilitas diafirmasi di 'bb+' Peringkat Dukungan Batas Bawah ditetapkan d di 'BB' 