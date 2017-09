Fitch Mengafirmasi Indonesia Eximbank di 'BBB-'; Outlook Stabil

(The following statement was released by the rating agency) JAKARTA/TAIPEI/SINGAPORE, March 10 (Fitch) Fitch Ratings telah mengafirmasi Peringkat Internasional Jangka Panjang, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank) di 'BBB-' dengan outlook stabil. Pada saat bersamaan, Fitch juga menetapkan Peringkat Internasional Jangka Pendek Indonesia Eximbank di 'F3'. Daftar lengkap hasil pemeringkatan tersedia pada bagian akhir dari laporan ini. Afirmasi peringkat internasional jangka panjang, peringkat dukungan/support rating (SR) dan peringkat dukungan batas bawah/ support rating floor (SRF) untuk Indonesia Eximbank mencerminkan kelanjutan kecenderungan dan kemampuan pemerintah untuk memberikan bantuan pinjaman kepada Indonesia Eximbank, jika dibutuhkan. Faktor-faktor Penggerak Peringkat - Peringkat International Jangka Panjang, SR dan SRF Profil kredit Indonesia Eximbank diuntungkan dari tingginya kemungkinan dukungan ekstraordinari dari pemerintah, jika dibutuhkan. Hal ini dikarenakan Indonesia Eximbank dimiliki 100% oleh pemerintah Republik Indonesia (BBB-/Stabil) dan memiliki peranan kebijakan penting dalam menyokong industri ekspor. Didirikan berdasarkan undang-undang Republik Indonesia no 2/2009, Indonesia Eximbank hanya dapat dibubarkan dengan undang-undang khusus. Peringkat viabilitas tidak ditetapkan karena sulit dan tidaklah penting untuk memberikan penilaian secara standalone kepada lembaga kebijakan seperti ini. Pemerintah telah memberikan komitmen untuk menjaga tingkat modal Indonesia Eximbank minimum IDR4triliun and untuk mendistribusikan paling besar 10% dari surplus untuk bonus kinerja, bonus direksi and bagi hasil dengan pemerintah, seperti yang diatur dalam undang-undang 2/2009, untuk mendukung peranan kebijakan dari bank ini. Suntikan modal sebesar IDR2triliun dari pemerintah pada tahun 2010 and ekspektasi tambahan modal sebesar IDR1triliun di tahun 2014 adalah contoh dari dukungan yang berkelanjutan dari pemerintah untuk perusahaan. Dukungan pemerintah telah dipertegas dengan pembentukan fasilitas pendanaan oleh peraturan pemerintah di tahun 2011 dimana Indonesia Eximbank dapat menarik dana tersebut jika dibutuhkan. Kinerja keuangan Indonesia Eximbank tetap memuaskan, dengan profitabilitas yang cukup, kualitas aset yang membaik dan permodalan yang memuaskan. Rasio dari pinjaman bermasalah (NPL) menurun menjadi 3.2% pada akhir 2013 dari 4.4% ditahun sebelumnya, namun tetap lebih tinggi dari rata-rata bank komersial di 1.8% pada akhir November 2013. Peranan kebijakan dari Indonesia Eximbank dalam pembiayaan ekspor membuatnya rentan terhadap perubahan permintaan pengiriman dari Indonesia, yang dapat berpengaruh pada kualitas dari pembiayaan tersebut. Fitch mencatat fasilitas pendanaan bagi Indonesia Eximbank dari pemerintah dan status kuasi sovereign meningkatkan fleksibilitas pendanaan Indonesia Eximbank dan memitigasi resiko pendanaan pada saat kondisi pasar yang bergejolak. Sensitivitas Peringkat - Peringkat Internasional Jangka Panjang, SR and SRF Peringkat Indonesia Eximbank diperingkat sama dengan peringkat sovereign Indonesia. Peningkatan pada peringkat sovereign Indonesia akan dapat berdampak sama dengan peringkat Indonesia Eximbank mengingat tidak berubahnya hubungan dan dukungan kuat yang berkelanjutan dari pemerintah Indonesia. Penurunan peringkat sovereign akan berdampak negatif bagi peringkat Indonesia Eximbank. Adanya penurunan terhadap kecenderungan pemerintah dalam menyediakan dukungan luar biasa kepada Indonesia Eximbank dapat memberikan tekanan terhadap peringkat, meskipun Fitch percaya bahwa hal ini kecil kemungkinannya untuk terjadi dalam jangka pendek. Faktor Penggerak Peringkat dan Sensitivitas - Surat Peringkat Surat utang jangka menengah dalam mata uang euro (EMTN) milik Indonesia Eximbank diperingkat pada level yang sama dengan peringat internasional jangka panjang yang bersifat senior, tanpa syarat dan merupakan kewajiban tanpa jaminan. Perubahan pada peringkat internasional jangka panjang Indonesia Eximbank akan berdampak serupa pada peringkat EMTN. Rincian tindakan pemeringkatan adalah sebagai berikut: -Long-Term IDR: diafirmasi di 'BBB-'; Outlook Stabil -Short-Term IDR: diafirmasi di 'F3' -Peringkat dukungan batas bawah: diafirmasi di 'BBB-' -Peringkat Dukungan: diafirmasi di '2' -USD1.5bn program euro medium term note: diafirmasi di 'BBB-' -USD500m euro medium term notes dibawah program MTN di atas: diafirmasi di 'BBB-' Peringkat Nasional Fitch menggambarkan ukuran relatif atas kredibilitas entitas yang diperingkat di negara-negara yang memiliki peringkat sovereign relatif rendah dan ada kebutuhan untuk dilakukan pemeringkatan dimaksud. Peringkat terbaik di suatu negara adalah 'AAA' dan peringkat lainnya menggambarkan tingkat risiko relatif terhadap peringkat 'AAA'. Peringkat nasional dirancang untuk digunakan oleh sebagian besar investor lokal di pasar lokal dan diidentifikasi dengan menggunakan tambahan tanda sesuai dengan negara masing-masing. Sebagai contoh 'AAA(idn)' untuk Peringkat Nasional di Indonesia. Karenanya, peringkat ini tidak dapat dibandingkan secara internasional. Kriteria terkait, "Global Financial Institutions Rating Criteria", tertanggal 31 Januari 2014, "Finance and Leasing Companies Ratings Criteria", tertanggal 12 Desember 2012, "Rating FI Subsidiaries and Holding Companies", tertanggal 10 Agustus 2012, dan "National Ratings Criteria", tertanggal 30 Oktober 2013, dapat dilihat di website Fitch di www.fitchratings.com. 