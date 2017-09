Fitch Mengafirmasi Peringkat Modernland di 'B'/Stabil

(The following statement was released by the rating agency) JAKARTA/SINGAPORE/SYDNEY, September 11 (Fitch) Fitch Ratings telah mengafirmasi Peringkat Jangka Panjang Issuer Default Rating PT Modernland Relaty Tbk (Modernland) di 'B' dengan Outlook Stabil. Di saat yang bersamaan Fitch juga telah mengafirmasi peringkat hutang senior tanpa jaminan dan peringkat obligasi Modernland di 'B' dengan Recovery Rating di 'RR4'. Obligasi diterbitkan oleh anak perusahaan Modernland Overseas Pte Ltd dan Marquee Land Pte Ltd dan dijamin oleh Modernland dan anak perusahaan tertentu. Bisnis utama perusahaan adalah mengembangkan lahan industri dan perumahan di Cikande Tangerang dan Jakarta Timur. Faktor-faktor Pendukung Peringkat Pendapatan Berulang Terbatas, Arus Kas Volatile: Modernland memiliki pendapatan berulang yang paling rendah dibandingkan dengan perusahaan properti Indonesia yang lain dengan peringkat di kategori 'B' (perusahaan dengan peringkat 'B-', 'B', dan 'B+'). Di tahun 2013, pendapatan berulang sebesar Rp 23milyar (USD1,95juta) atau 13% dari biaya bunga. Hal ini menyebabkan perusahaan lebih sensitif terhadap kemungkinan gagal bayar jika arus kas volatile dan permintaan properti menurun. Sebagian besar dari penjualan berasal dari penjualan lahan industri (2013: 37% terhadap marketing sales) menegaskan arus kas yang lebih volatile dibandingkan perusahaan dengan peringkat yang lebih tinggi karena lahan industri lebih siklikal dibandingkan penjualan rumah hunian. Arus kas Modernland yang lebih volatile akan terus membatasi peringkatnya dalam jangka waktu menengah karena Fitch tidak berekspektasi pendapatan berulang akan meningkat secara signifikan dan perusahaan belum memiliki rekam jejak dalam pengembangan proyek hunian. Resiko Eksekusi yang Berkurang: Fitch percaya resiko eksekusi proyek di Jakarta Garden City (JGC) telah berkurang setelah Modernland berhasil meluncurkan proyek baru setelah menyelesaikan akusisi dari Keppel Land. Modernland meluncurkan rumah yang berukuran lebih kecil, yang lebih terjangkau untuk kelas menengah, dibandingkan fokus Keppel Land sebelumnya di jenis rumah yang lebih mewah. Dua ratus unit yang diluncurkan di bulan Mei 2014 telah terjual seluruhnya; dan manajemen berencana untuk kembali meluncurkan proyek di bulan September dan November. Namun demikian, Modernland perlu menunjukkan rekam jejak peluncuran proyek dalam periode yang lebih panjang sebelum Fitch berpendapat perusahaan memiliki diversifikasi usaha dalam hal proyek maupun tipe properti. Resiko Pengembangan yang Rendah: Peringkat Modernland juga mencerminkan arus kas yang fleksibel dan resiko pengembangan yang lebih rendah karena perusahaan dapat melakukan marketing sales sebelum proyek selesai. Pengembang Indonesia secara umum diuntungkan oleh kondisi operasional yang longgar dimana mereka dapat mulai menjual dan menerima arus kas tanpa batas minimum konstruksi. Dalam kasus Modernland, pengembangan utama di Cikande dan JGC sudah memiliki infrastruktur yang baik sehingga tidak dibutuhkan arus kas yang besar untuk menghasilkan marketing sales. Per Juni 2014, Modernland memiliki persediaan tanah sebesar 324 hektar di Cikande dan 231 hektar di JGC, yang cukup untuk pengembangan selama masing-masing sekitar 9 dan 25 tahun ke depan. Penjualan Tanah Mendukung Likuiditas: Profil likuiditas Modernland benyak didukung oleh penjualan tanah sejumlah Rp2triliun untuk tahun 2014. Di tahun 2013, Modernland menjual 170 hektar tanah ke PT Alam Sutera Relaty Tbk (ASRI, B+/Stabil) dan 8,5 hektar tanah ke PT Aeon Mall Indonesia untuk mengembangkan mall di JGC, dan di 2Q14 perusahaan menjual 110 hektar lahan industri di Cikande ke PT SHS International. ASRI mencicil penjualan tanah tersebut sampai tahun 2016, SHS mencicil sampai 1Q15 dan Aeon akan melunasi pembayaran sebelum akhir tahun 2014. Memperpanjang Hutang Jatuh Tempo: Di bulan Agustus 2014 Modernland menerbitkan obligasi sebesar USD191juta yang akan jatuh tempo di 2019. Hasil penerbitan obligasi sebagian besar digunakan untuk membiayai kembali hutang, termasuk 62% dari obligasi sebesar USD150juta yang akan jatuh tempo di tahun 2016. Hal ini secara substansial telah mengurangi resiko refinancing untuk tahun 2016, dan memungkinkan perusahaan untuk mengakumulasi kas dari penjualan sebagai tambahan likuiditas. Keuntungan Memitigasi Resiko Forex: Sekitar 80% dari hutang Modernland berdenominasi US Dollar, sementara mayoritas pendapatan dalam Rupiah. Ini mengekspos perusahaan terhadap resiko nilai tukar, terutama untuk pembayaran kupon obligasi karena perusahaan akan melakukan lindung nilai terhadap seluruh pokok obligasi. Tingkat keuntungan dari penjualan properti yang sehat memitigasi resiko nilai tukar. Tingkat keuntungan kemungkinan akan tetap tinggi didukung oleh prospek jangka panjang yang positif dan persediaan lahan yang besar dan murah yang cukup untuk pengembangan lebih dari 5 tahun. Sensitivitas Peringkat Negatif: Perkembangan di masa depan yang dapat, secara individu maupun kolektif, memicu penurunan peringkat antara lain: - Tekanan likuiditas yang meningkat seperti tidak dapat membiayai kembali hutang jatuh tempo atau posisi kas yang tidak mencukupi jumlah hutang yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun - Penurunan rasio presales (marketing sales)/ total hutang di bawah 40% secara berkelanjutan (2014F: 53%) Peningkatan peringkat tidak diharapkan dalam 24 bulan ke depan karena arus kas yang volatile dan skala pengembangan yang kecil. Kontak: Analis Utama Shahim Zubair, CFA Associate Director +65 6796 7227 Ftich Ratings Singapore Pte Ltd 6 Temasek Boulevard #35-05 Suntec Tower Four Singapore 038986 Analis Kedua Erlin Salim Associate Director +62 21 2988 6811 Ketua Komite Vicky Melbourne Senior Director +61 2 8256 0325 