Fitch Naikan Peringkat Sarana Multigriya Finansial ke AA+(idn)

(The following statement was released by the rating agency) JAKARTA, September 01 (Fitch) Fitch telah menaikkan peringkat Nasional PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF) ke 'AA+(idn)' dari 'AA(idn)'. Outlook dari peringkat Jangka Panjang tersebut adalah stabil. Peringkat Nasional Jangka Pendek diafirmasi di 'F1+ (idn)'. Peringkat Nasional SMF dinaikkan sebagai hasil dari penilaian ulang atas keterkaitan perusahaan tersebut dengan pemerintah Indonesia di bawah metodologi Fitch Ratings- Public Sector Entity. AA(idn) Peringkat nasional di kategori 'AA' menunjukkan ekspektasi akan resiko gagal bayar yang sangat rendah relatif terhadap emiten atau surat utang lainnya di Indonesia. Resiko kredit hanya sedikit berbeda dari emiten-emiten atau surat-surat utang yang mendapat peringkat tertinggi di Indonesia. F1(idn) Peringkat Nasional 'F1' mengindikasikan kapasitas membayar komitmen keuangan secara tepat waktu paling kuat relatif terhadap emiten atau surat utang lainnya di Indonesia. Dalam skala peringkat nasional Fitch, peringkat ini diberikan kepada risiko gagal bayar terendah relatif terhadap yang lain di Indonesia. Apabila profil likuiditas secara spesifik kuat, tanda "+" ditambahkan kepada peringkat yang diberikan FAKTOR-FAKTOR PENGGERAK PERINGKAT Peringkat SMF mencerminkan statusnya sebagai perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah. Fitch meyakini adanya probabilitas yang tinggi atas dukungan ektraordinari pemerintah terhadap SMF, jika diperlukan. Fitch menggunakan kriteria public-sector entities dan menerapkan pendekatan top-down approach dalam analisanya terhadap SMF. SMF didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan membangun pasar perumahan sekunder di Indonesia, untuk memperkuat kapasitas dan kesinambungan dari pembiayaan perumahan dengan harga yang terjangkau. Sampai saat ini, SMF telah menerima suntikan modal sebesar IDR2trilyun, dan diharapkan akan menerima IDR2trilyun lagi di tahun 2014 dan 2015- dari Kementrian Keuangan, sebagai pemegang saham mayoritas (100%). Pemerintah Indonesia berpendapat bahwa rumah merupakan kebutuhan primer dan merupakn prioritas bagi setiap keluarga di Indonesia. Pendirian SMF adalah bagian dari kebijakan pemerintah untuk menyediakan rumah yang layak dengan harga yang terjangkau untuk setiap keluarga di Indonesia melalui pengembangan pasar perumahan sekunder. SMF bertanggung jawab langsung kepada Kementrian Keuangan dan anggota komisioner ditunjuk langsung oleh Kementrian Keuangan. SMF diaudit oleh perusahaan akuntansi publik yang independen setiap tahun dan juga oleh Badan Pemeriksa Keuangan. SMF selama ini fokus untuk meningkatkan komitmen pembiayaan untuk pinjaman perumahan, dengan jumlah pinjaman naik menjadi IDR6.230,4milyar di tahun 2013 dari IDR4,778milyar di tahun 2012. Sumber utama pendapatan SMF adalah dari pendapatan bunga, yang tumbuh menjadi IDR542,8milyar di tahun 2013 dari IDR430,5milyar di tahun 2012. SMF memproyeksikan pendapatan bunga akan naik ke IDR1.596milyar di 2016 dengan meningkatnya aktivitas pemberian pinjaman yang diproyeksikan naik ke IDR17,627 milyar dari IDR6.230milyar di tahun 2013. SMF berencana menerbitkan surat hutang sebesar IDR2,5trilyun dan memfasilitasi traksaksi sekuritisasi IDR1,5trilyun di tahun 2014. Manajemen SMF telah menetapkan limit leverage- rasio hutang terhadap ekuitas sebesar 4x. SMF menggunakan kombinasi obligasi dan surat hutang jangka menengah (MTN) untuk mendanai operasinya. Selain itu, peranan SMF dalam pasar perumahan sekunder di Indonesia telah mengalami perkembangan sejak tahun 2009. SMF telah memberikan credit enhancement untuk enam transaksi sekuritisasi dengan jaminan rumah (Residential Mortgage Backed Securitisation/RMBS). SMF telah aktif dalam seluruh transaksi sekuritisasi BTN dengan total IDR3,96trilyun sampai saat ini. SENSITIVITAS PERINGKAT Tekanan terhadap peringkat dapat disebabkan oleh perubahan negatif atas tata kelola SMF melalui dilusi kepemilikan pemerintah atau penurunan pengaruh MOF atas manajemen SMF akan dapat memicu penurunan peringkat. Peringkat-peringkat SMF adalah sebagai berikut: Peringkat Nasional Jangka Panjang dinaikkan ke 'AA+(idn)' dari 'AA(idn)'; Outlook Stabil Peringkat Nasional Jangka Pendek diafirmasi 'F1+(idn)'. Peringkat Program Obligasi Senior 2011 dinaikkan ke 'AA+(idn)' dari 'AA(idn)'. Peringkat Program Obligasi Senior 2011 tahap I 2011 dinaikkan ke 'AA+(idn)' dari 'AA(idn)'. Peringkat Program Obligasi Senior 2011 tahap II 2012 dinaikkan ke 'AA+(idn)' dari 'AA(idn)'. Surat Hutang Jangka Menengah V/2013 diafirmasi di 'F1+(idn)'. Surat Hutang Jangka Menengah VI/2013 diafirmasi di 'F1+(idn)'. Kontak: Analis Utama Stefanus Yuniardhi Associate Director +62 21 2988 6809 PT Fitch Ratings Indonesia DBS Bank Tower 24th Floor, Suite 2403 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav 3-5 Jakarta, Indonesia 12940 Ketua Komite Raffaele Carnevale Senior Director +39 02 87 90 87 203 Media Relations: Leslie Tan, Singapore, Tel: +65 67 96 7234, Email: leslie.tan@fitchratings.com. Catatan: Peringkat Nasional Fitch menggambarkan ukuran relatif atas kredibilitas entitas yang diperingkat di negara-negara yang memiliki peringkat sovereign relatif rendah dan ada kebutuhan untuk dilakukan pemeringkatan dimaksud. Peringkat terbaik di suatu negara adalah 'AAA' dan peringkat lainnya menggambarkan tingkat risiko relatif terhadap peringkat 'AAA'. Peringkat nasional dirancang untuk digunakan oleh sebagian besar investor lokal di pasar lokal dan diidentifikasi dengan menggunakan tambahan tanda sesuai dengan negara masing-masing. Sebagai contoh 'AAA(idn)' untuk Peringkat Nasional di Indonesia. Karenanya, peringkat ini tidak dapat dibandingkan secara internasional. Informasi tambahan tersedia di www.fitchratings.com. Kriteria terkait, 'Tax-Supported Rating Criteria', tertanggal 14 Agustus 2012, 'Rating of Public Sector Entities - Outside the United States', tertanggal 04 Maret 2014, dan "National Scale Ratings Criteria", tertanggal 30 Oktober 2013, dapat dilihat di website Fitch di www.fitchratings.com Solicitation Status Setiap peringkat yang disebutkan dalam Rating Action Commentary (RAC) dari mana report ini diakses adalah permintaan dari penerbit surat berharga atau entitas yang bertindak atas nama penerbit surat berharga ("Solicited - Sell Side"). Oleh karena itu, Fitch memperoleh kompensasi untuk penyediaan peringkat. 