Fitch: Pengembangan ke luar Jakarta Mendukung Arus Kas Developer

(The following statement was released by the rating agency) JAKARTA, November 11 (Fitch) Fitch Ratings mengatakan bahwa strategi pengembangan properti ke kota yang lebih kecil akan melindungi arus kas developer Indonesia di tengah keadaan operasional yang lebih menantang di tahun 2015. Pemerintah berencana untuk segera mengurangi subsidi BBM, yang akan meningkatkan inflasi dan menahan suku bunga di level yang tinggi setidaknya untuk 12 bulan ke depan. Ini akan mengurangi permintaan properti di kelas menengah ke atas, biasanya berada di Jakarta dan sekitarnya- yang merupakan kontributor utama terhadap arus kas developer berskala besar. Fitch percaya developer seperti PT Lippo Karawaci Tbk (Lippo; BB-/A+(idn)/Stabil), PT Alam Sutera Tbk (ASRI; B+/Stabil), PT Pakuwon Jati Tbk (Pakuwon; B+/Stabil), atau PT Summarecon Agung Tbk (tidak diperingkat) akan berada di posisi yang lebih baik dalam menghadapi penjualan yang melambat dari proyek-proyek utama di Jakarta karena mereka memiliki bauran produk dan lokasi proyek yang lebih terdiversifikasi. Lippo meluncurkan perumahan baru di Makassar di tahun 2013, yang berkontribusi sekitar 10% terhadap penjualan marketing di tahun 2013. Lippo juga berencana untuk mempercepat peluncuran proyek apartemen di Karawaci (42 km arah barat Jakarta) dan Cikarang (45 km arah timur Jakarta) untuk mengkompensasi arus kas yang lebih rendah dari proyek utama di Jakarta CBD. Di tahun 2013, ASRi meluncurkan perumahan kedua di Pasar Kemis, dan proyek ini telah menjadi salah satu penyumbang utama terhadap penjualan marketing. Pasar Kemis terletak lebih jauh dari proyek utama ASRI di Serpong Tangerang, yang merupakan kota satelit penting terletak sekitar 35 km arah barat dari Jakarta. Pakuwon cukup aktif dalam meluncurkan proyek di Surabaya, sedangkan Summarecon meluncurkan proyek di Bekasi, kota satelit yang sedang berkembang sekitar 25 km arah timur Jakarta. Marjin laba kotor melambat dalam 12 bulan terakhir karena pergerakan harga jual rata-rata di proyek-proyek utama telah melambat seiring dengan meningkatnya persaingan. Pertumbuhan marjin juga tertekan oleh peraturan KPR yang lebih ketat yang berlaku sejak pertengahan 2013. Meskipun demikian Fitch berekspektasi marjin akan stabil atau sedikit meningkat di 2015 ketika pengembang lebih menekankan proyek baru di kota besar kedua atau kota satelit, seperti Tangerang atau Bekasi dimana ada potensi pertumbuhan yang lebih tinggi. Kontak: Erlin Salim Associate Director +6221 2988 6811 Nandini Vijayaraghavan, CFA Director +65 6796 7216 Media Relations: Leslie Tan, Singapore, Tel: +65 67 96 7234, Email: leslie.tan@fitchratings.com. Informasi tambahan dapat diperoleh di www.fitchratings.com.