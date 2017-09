Fitch: Penjualan Tanah Modernland ke Aeon Positif

(The following statement was released by the rating agency) JAKARTA/SYDNEY/SINGAPORE, November 26 (Fitch) Fitch Ratings hari ini mengatakan bahwa penjualan tanah PT Modernland Realty Tbk (Modernland, B/Stable) di proyek Jakarta Garden City (JGC) ke PT Aeon Mall Indonesia akan memberikan dampak positif untuk penjualan rumah di JGC; meskipun tidak berpengaruh terhadap peringkat perusahan pengembang properti tersebut. Pada tanggal 22 November 2013, Modernland menyelesaikan penjualan tanah seluas 8.5 hektar di JGC ke PT Aeon Mall Indonesia, anak perusahaan Aeon Mall Co Ltd (Aeon, tidak diperingkat) sebesar USD 45.7 juta. Aeon berencana mengembangkan lokasi tersebut menjadi pusat perbelanjaannya yang ke tiga di Indonesia, dengan luas sekitar 210,000 meter persegi. Pusat perbelanjaan ini akan menjadi daya tarik penting untuk penjualan rumah di JGC. Eksekusi proyek pusat perbelanjaan yang tepat waktu, sebagian akan dapat memitigasi concern Fitch akan resiko eksekusi proyek JGC, setelah Modernland mengakuisisi kepemilikan Keppel Land dalam proyek ini. Fitch tidak memperhitungkan penjualan tanah ke Aeon ke dalam rating case ketika memberikan peringkat untuk Modernland di bulan July 2013, karena pada saat itu belum ada perjanjian yang pasti atas penjualan tersebut. Jika penjualan tanah kepada Aeon diperhitungkan ke dalam proyeksi 2013, Fitch mengestimasi profil keuangan Modernland, yang diukur dengan rasio presales/ gross debt berada di kisaran 30%- yang tetap akan mendukung peringkatnya saat ini. Arus kas dari penjalan tanah ke Aeon akan mengisi penjualan lahan industri Modernland di Modern Cikande yang lebih rendah dari perkiraan, dengan pelemahan iklim investasi di 2H13. Fitch berekspektasi Modernland akan membukukan presales di tahun 2013 sekitar IDR 2 triliun, sama dengan ekspektasi sebelumnya. Proyek Modernland terkonstentrasi di kawasan Jabodetabek. Perusahaan mengembangkan proyek perumahan dan industri di Cakung dan Cikande- dimana keduanya terletak berdekatan dengan Jakarta. Kontak: Analis Utama Shahim Zubair, CFA Associate Director +65 67967227 Fitch Ratings Singapore Pte Ltd 6 Temasek Boulevard #35-05 Suntec Tower Four Singapore 038986 Analis Kedua Erlin Salim Associate Director +62 21 29026410 Media Relations: Leslie Tan, Singapore, Tel: +65 67 96 7234, Email: leslie.tan@fitchratings.com. Informasi tambahan dapat diperoleh di www.fitchratings.com. ALL FITCH CREDIT RATINGS ARE SUBJECT TO CERTAIN LIMITATIONS AND DISCLAIMERS. PLEASE READ THESE LIMITATIONS AND DISCLAIMERS BY FOLLOWING THIS LINK: here. IN ADDITION, RATING DEFINITIONS AND THE TERMS OF USE OF SUCH RATINGS ARE AVAILABLE ON THE AGENCY'S PUBLIC WEBSITE 'WWW.FITCHRATINGS.COM'. PUBLISHED RATINGS, CRITERIA AND METHODOLOGIES ARE AVAILABLE FROM THIS SITE AT ALL TIMES. FITCH'S CODE OF CONDUCT, CONFIDENTIALITY, CONFLICTS OF INTEREST, AFFILIATE FIREWALL, COMPLIANCE AND OTHER RELEVANT POLICIES AND PROCEDURES ARE ALSO AVAILABLE FROM THE 'CODE OF CONDUCT' SECTION OF THIS SITE. FITCH MAY HAVE PROVIDED ANOTHER PERMISSIBLE SERVICE TO THE RATED ENTITY OR ITS RELATED THIRD PARTIES. DETAILS OF THIS SERVICE FOR RATINGS FOR WHICH THE LEAD ANALYST IS BASED IN AN EU-REGISTERED ENTITY CAN BE FOUND ON THE ENTITY SUMMARY PAGE FOR THIS ISSUER ON THE FITCH WEBSITE.