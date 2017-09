Fitch: Prospek Stabil untuk Sektor Asuransi Indonesia di 2014

(The following statement was released by the rating agency) JAKARTA/SINGAPORE, November 19 (Fitch) Fitch Ratings mengatakan, dalam laporan barunya, bahwa prospek peringkat untuk sektor asuransi jiwa dan asuransi umum di Indonesia pada tahun 2014 adalah Stabil, didukung oleh pertumbuhan pasar yang stabil, eksposur pada risiko ekuitas yang terkendali, dan margin operasional yang stabil. Prospek Sektor adalah Stabil, mencerminkan pandangan Fitch bahwa pasar yang luas dan penetrasi pasar yang rendah terus menawarkan peluang pertumbuhan yang menarik serta didukungnya permintaan sektor oleh pertumbuhan kelas menengah dan meningkatnya tingkat pendapatan. Selain itu, kinerja operasional perusahaan asuransi tidak terpengaruh oleh kerugian dari bencana alam pada tahun 2013. Fitch memperkirakan prospek pertumbuhan akan tetap menarik dalam jangka menengah hingga jangka panjang, didorong oleh penetrasi yang rendah, peningkatan kesadaran risiko, dan kenaikan tingkat kemakmuran. Swiss Re memperkirakan jumlah penetrasi asuransi hanya mencapai sekitar 1,77% dari PDB Indonesia - jauh lebih rendah dari 6,03% untuk Singapura dan 4,8 % untuk Malaysia. Statistik industri menunjukkan bahwa premi bruto kedua sektor asuransi jiwa dan umum di Indonesia masing-masing tumbuh lebih dari 10% yoy pada semester pertama tahun 2013. Kegiatan M&A diperkirakan akan tumbuh dalam jangka waktu pendek hingga menengah disebabkan ketertarikan investor asing pada peluang pertumbuhan industri. M&A dapat didorong oleh kebutuhan perusahaan asuransi untuk mengumpulkan modal minimum sebesar IDR100bn pada akhir 2014 dibandingkan dengan IDR70bn saat ini, serta kesempatan bagi perusahaan asuransi lokal untuk meningkatkan ukuran mereka demi meningkatkan daya saing menjelang liberalisasi pasar yang akan datang. Batas kepemilikan asing di Indonesia, di 80%, lebih tinggi daripada di banyak negara regional lainnya. Prospek Stabil untuk Peringkat mencerminkan ekspektasi Fitch bahwa kondisi perekonomian Indonesia akan tetap terkendali. Outlook dapat direvisi menjadi negatif dalam hal terjadinya guncangan eksogen yang ekstrim. Volatilitas pasar ekuitas yang diterjemahkan ke dalam kerugian operasional dan erosi modal yang besar untuk sektor secara keseluruhan juga bisa mengubah pandangan tersebut. Mengingat pandangan eksposur Indonesia terhadap risiko bencana alam, kenaikan yang tak terduga dan signifikan dalam kerugian yang diasuransikan dari bencana alam di negeri ini juga bisa menyebabkan tekanan pada profitabilitas operasional, terutama di sektor asuransi umum. Laporan, "2014 Outlook: Indonesian Insurance Sector - Sustaining Growth Momentum Amid Growing Pressure to Enhance Competitiveness", tersedia di www.fitchratings.com atau dengan mengklik tautan di atas. Kontak: Cheryl Evangeline Analyst +62 21 29026409 PT Fitch Ratings Indonesia Prudential Tower 20th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 79 Jakarta, Indonesia 12910 Wan Siew Wai Senior Director +65 6796 7217 Media Relations: Leslie Tan, Singapore, Tel: +65 67 96 7234, Email: leslie.tan@fitchratings.com. Additional information is available on www.fitchratings.com Related Research: Other Outlooks www.fitchratings.com/outlooks Other Research PT Asuransi Adira Dinamika (June 2013) PT Avrist Assurance (October 2013) 2013 Outlook: Indonesian Insurance Sector (October 2012) Risk Radar: Global Macro Factors Impacting Credit (September 2013) Global Economic Outlook: Shifting Growth Trends in Developed and Emerging Markets (September 2013) ALL FITCH CREDIT RATINGS ARE SUBJECT TO CERTAIN LIMITATIONS AND DISCLAIMERS. PLEASE READ THESE LIMITATIONS AND DISCLAIMERS BY FOLLOWING THIS LINK: here. IN ADDITION, RATING DEFINITIONS AND THE TERMS OF USE OF SUCH RATINGS ARE AVAILABLE ON THE AGENCY'S PUBLIC WEBSITE 'WWW.FITCHRATINGS.COM'. PUBLISHED RATINGS, CRITERIA AND METHODOLOGIES ARE AVAILABLE FROM THIS SITE AT ALL TIMES. FITCH'S CODE OF CONDUCT, CONFIDENTIALITY, CONFLICTS OF INTEREST, AFFILIATE FIREWALL, COMPLIANCE AND OTHER RELEVANT POLICIES AND PROCEDURES ARE ALSO AVAILABLE FROM THE 'CODE OF CONDUCT' SECTION OF THIS SITE. FITCH MAY HAVE PROVIDED ANOTHER PERMISSIBLE SERVICE TO THE RATED ENTITY OR ITS RELATED THIRD PARTIES. DETAILS OF THIS SERVICE FOR RATINGS FOR WHICH THE LEAD ANALYST IS BASED IN AN EU-REGISTERED ENTITY CAN BE FOUND ON THE ENTITY SUMMARY PAGE FOR THIS ISSUER ON THE FITCH WEBSITE.