Fitch Tegaskan BCA dan Panin; Pertahankan Danamon di RWP

(The following statement was released by the rating agency) JAKARTA/TAIPEI/SINGAPORE, June 10 (Fitch) Fitch Ratings menegaskan peringkat-peringkat PT Bank Central Asia Tbk (BCA) dan PT Bank Pan Indonesia Tbk (Panin) yang berbasis di Indonesia. Prospek peringkat adalah stabil. Fitch juga memberikan peringkat dukungan batas bawah kepada Panin di 'BB'. Selain itu, Fitch juga mempertahankan peringkat-peringkat PT Bank Danamon Tbk's (Danamon) di Rating Watch Positive (RWP). Daftar lengkap dari tindakan peringkat tersedia di akhir laporan ini. Penegasan peringkat Internasional Jangka Panjang Issuer Default Ratings (LT IDRs) dan peringkat Nasional Jangka Panjang (LT) BCA dan Panin ditunjang oleh peringkat viabilitas (VR) mereka. Hal ini mencerminkan profil kredit yang stabil. Peringkat LT IDRs dan LT Danamon didorong oleh peringkat VRnya dan juga oleh rencana pengambilalihan yang diajukan oleh DBS Group Holdings Ltd yang berbasis di Singapura. Penegasan peringkat dukungan (SR) BCA dan Panin, dan peringkat dukungan batas bawah BCA(SRF) serta peringkat dukungan batas bawah yang diberikan kepada Panin merefleksikan moderatnya tingkat probabilitas dukungan luar biasa dari Negara bila diperlukan. Pertimbangan Pemeringkatan Peringkat LT IDRs dan peringkat LT merefleksikan pandangan Fitch atas kinerja keuangan bank yang sehat. Peringkat BCA mempertimbangkan kinerja keuangan yang lebih kuat dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya dengan pencadangan yang memadai atas pinjaman bermasalah, profitabilitas yang kuat, dan penyangga permodalan yang cukup. Hal ini didukung oleh dominannya waralaba BCA dalam transaksi perbankan dan sebagai bank ketiga terbesar dalam hal pendanaan dari pihak ketiga di Indonesia. Peringkat Panin mencerminkan posisi permodalan dan profitabilitas yang cukup, meskipun terdapat potensi masalah dari pertumbuhan kredit yang kuat. Peringkat Danamon mencerminkan kinerja keuangan secara independen termasuk kuatnya profitabilitas dari bisnis mikro dan pembiayaan konsumen (terutama dari anak perusahaannya, Adira Finance), posisi permodalan yang kuat, disamping profil pendanaan yang lemah. Walaupun demikian, Fitch mencatat bahwa pertumbuhan kredit yang tinggi di BCA dan Panin dapat menyebabkan memburuknya kualitas aset di masa mendatang meningat bahwa pinjaman permasalah merupakan indikasi yang tertinggal. Prospek stabil mencerminkan ekspektasi Fitch bahwa BCA dan Panin akan mempertahankan sebagian besar profil resikonya yang stabil dalam jangka waktu dekat sampai menegah, didukung oleh ekonomi dalam negeri yang masih kondusif, tingkat hutang perusahaan yang terjaga dan suku bunga yang rendah. Fitch mencatat bahwa Bank Indonesia telah bertindak proaktif untuk mencegah meningkatan resiko di system perbankan, seperti dikeluarkan regulasi uang muka minimum pada tahun 2012 untuk menjaga kualitas kredit dari pinjaman konsumen. Sementara itu, Peringkat IDRs dan peringkat Nasional Danamon masih dalam RWP karena bank tersebut masih menunggu persetujuan rencana pengambilalihan oleh DBS dari pihak regulator di Indonesian. Peringkat dukungan dan dukungan batas bawah (SR dan SRF) BCA dan Panin merefleksikan pandangan Fitch atas moderatnya tingkat probabilitas dukungan luar biasa dari Negara bila diperlukan. Fitch percaya bahwa kedua bank tersebut adalah bank sistemik dimana BCA dan Panin merupakan bank ketiga dan keenam terbesar di Indonesia. Faktor Pengerak Peringkat - VRs, IDRs dan Peringkat Nasional Peringkat VR dapat tertekan bila terdapat pelemahan kemampuan bank dalam menyerap kerugian yang diakibatkan oleh pertumbuhan kredit yang pesat. Pada tahun 2012, pertumbuhan kredit BCA dan Panin berada diatas rata-rata industri sedangkan pertumbuhan kredit Danamon berada dibawah rata-rata. Mengingat peringkat 'BB' IDR Panin berada pada tingkat yang sama dengan peringkat SRF nya maka IDR Panin tidak akan dipengaruhi oleh turunnya peringkat VRnya, kecuali bila faktor dukungan yang mendasari peringkat 'BB' SRF juga melemah. Kenaikan peringkat dapat terjadi bila perbaikan yang berkelanjutan dalam lingkungan operasional dan regulasi yang lebih luas, terjaganya profitabilitas berdasarkan profil resiko yang kuat, modal inti yang tinggi, neraca yang didominasi oleh deposito dan kualitas aset yang baik. Tidak ada kenaikan untuk peringkat nasional BCA karena telah berada di peringkat teratas. Prospek kenaikan peringkat IDR dan peringkat nasional adalah rendah untuk Panin karena tingginya pertumbuhan kredit dapat menurunkan modal inti berdasarkan metode Fitch. Peringkat LT IDR dan LT Danamon masih dalam RWP dan dapat diselesaikan setelah adanya kejelasan tentang hasil rencana pengambilalihan oleh DBS dan ketika Fitch telah dapat menilai potensi dukungan luar biasa yang dapat di berikan oleh DBSGH kepada Danamon. Bila DBSGH gagal menjadi pemilik mayoritas di Danamon, Fitch percaya bahwa prospek peringkat Danamon akan kembali menjadi stabil mengingat tingginya tingkat permodalan bank, pendapatan moderat dan pinjaman bermasalah yang tidak tinggi di tengah-tengah kondisi ekonomi global yang masih tidak menentu. Faktor Pengerak Peringkat - SR dan SRF Perubahan kemampuan dan kesediaan dari pemerintah untuk memberikan dukungan luar biasa dapat mempengaruhi peringkat SR dan SRF dari bank-bank ini. Berikut ini adalah daftar tindakan pemeringkatan: BCA: Jangka Panjang IDR ditegaskan di 'BBB-'; Prospek Stabil Jangka Pendek IDR ditegaskan di 'F3' Peringkat National Jangka Panjang ditegaskan di 'AAA(idn)'; Prospek Stabil Peringkat Dukungan ditegaskan di '3' Peringkat Dukungan Batas Bawah ditegaskan di 'BB+' Peringkat Viabilitas ditegaskan di 'bbb-' Panin: Jangka Panjang IDR ditegaskan di 'BB'; Prospek Stabil Peringkat Viabilitas ditegaskan di 'bb' Peringkat Dukungan ditegaskan di '3' Peringkat Dukungan Batas Bawah ditegaskan d di 'BB' Danamon: Jangka Panjang IDR di 'BB+'; RWP dipertahankan Jangka Pendek IDR di 'B'; RWP dipertahankan Peringkat National Jangka Panjang di 'AA+(idn)'; RW dipertahankan Peringkat Dukungan di '3'; RWP dipertahankan Peringkat Viabilitas ditegaskan di 'bb+' Kontak: Analis Utama Ambreesh Srivastava (Peringkat Internasional) Senior Director +65 67967218 Fitch Ratings Singapore PTE Ltd 6 Temasek Boulevard #35-5 Suntec Tower Four Singapore 038986 Julita Wikana (Peringkat Nasional untuk BCA) Director +62 21 2902 6405 PT Fitch Ratings Indonesia Level 20 Prudential Tower Jl. Jend. Sudirman Kav.79 Jakarta, Indonesia 12910 Iwan Wisaksana (Peringkat Nasional untuk Danamon dan Panin) Director +62 21 2902 6406 Secondary Analysts Julita Wikana (Perinkat Internasional untuk BCA dan Peringkat Nasional untuk Panin) Director +62 21 2902 6405 Iwan Wisaksana (Perinkat Internasional untuk Danamon dan Panin, dan Peringkat Nasional untuk BCA) Director +62 21 2902 6406 Stefanus Yuniardhi (Peringkat Nasional untuk Danamon) Associate Director +62 21 2902 6407 Ketua Komite Jonathan Lee Senior Director +886 2 8175 7601 Media Relations: Leslie Tan, Singapore, Tel: +65 67 96 7234, Email: leslie.tan@fitchratings.com. Catatan: Peringkat Nasional Fitch menggambarkan ukuran relatif atas kredibilitas entitas yang diperingkat di negara-negara yang memiliki peringkat sovereign relatif rendah dan ada kebutuhan untuk dilakukan pemeringkatan dimaksud. Peringkat terbaik di suatu negara adalah 'AAA' dan peringkat lainnya menggambarkan tingkat risiko relatif terhadap peringkat 'AAA'. Peringkat nasional dirancang untuk digunakan oleh sebagian besar investor lokal di pasar lokal dan diidentifikasi dengan menggunakan tambahan tanda sesuai dengan negara masing-masing. Sebagai contoh 'AAA(idn)' untuk Peringkat Nasional di Indonesia. Karenanya, peringkat ini tidak dapat dibandingkan secara internasional. Informasi tambahan tersedia di www.fitchratings.com. Kriteria terkait "Global Financial Institutions Rating Criteria", tertanggal 15 Agustus 2012, dan "National Ratings Criteria", tertanggal 19 Januari 2011 dapat dilihat di website Fitch di www.fitchratings.com. Applicable Criteria and Related Research: Global Financial Institutions Rating Criteria here National Ratings Criteria here ALL FITCH CREDIT RATINGS ARE SUBJECT TO CERTAIN LIMITATIONS AND DISCLAIMERS. PLEASE READ THESE LIMITATIONS AND DISCLAIMERS BY FOLLOWING THIS LINK: here. IN ADDITION, RATING DEFINITIONS AND THE TERMS OF USE OF SUCH RATINGS ARE AVAILABLE ON THE AGENCY'S PUBLIC WEBSITE 'WWW.FITCHRATINGS.COM'. PUBLISHED RATINGS, CRITERIA AND METHODOLOGIES ARE AVAILABLE FROM THIS SITE AT ALL TIMES. FITCH'S CODE OF CONDUCT, CONFIDENTIALITY, CONFLICTS OF INTEREST, AFFILIATE FIREWALL, COMPLIANCE AND OTHER RELEVANT POLICIES AND PROCEDURES ARE ALSO AVAILABLE FROM THE 'CODE OF CONDUCT' SECTION OF THIS SITE. FITCH MAY HAVE PROVIDED ANOTHER PERMISSIBLE SERVICE TO THE RATED ENTITY OR ITS RELATED THIRD PARTIES. DETAILS OF THIS SERVICE FOR RATINGS FOR WHICH THE LEAD ANALYST IS BASED IN AN EU-REGISTERED ENTITY CAN BE FOUND ON THE ENTITY SUMMARY PAGE FOR THIS ISSUER ON THE FITCH WEBSITE.