Nov 6 (Reuters) - Fonciere Des Regions SA :

* Reports in 9-month a 11 pct rise in rents to 423 million euros

* Confirms for full year growth in EPRA recurring net income

* Confirms for FY stability per share Source text: bit.ly/1y4dYA5